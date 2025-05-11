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«Барселона» в результативном матче обыграла «Реал», у Мбаппе хет-трик

вчера, 19:17
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Барселона» выиграла у «Реала» в матче 35-го тура Ла Лиги (4:3).

На 5-й минуте счет открыл нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. На 14-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 19-й один из мячей отыграл защитник «сине-гранатовых» Эрик Гарсия. Ламин Ямаль на 32-й минуте сравнял счет. Спустя две минуты Рафинья вывел «Барселону» вперед, а на 45-й забил еще один гол, тем самым удвоив преимущество команды. На 70-й минуте Мбаппе оформил хет-трик, сократив отставание в счете.

После этой игры «Барселона» идет на первом месте (82 очка), «Реал» находится на 2-й строчке (75 баллов).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:00
Да матч был зажигательным, но к сожалению Барселона была лучше, Реалу укрепить оборону и в следующем году забрать обратно два значимых титула
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:48
Это позор Анчи давно слился
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
сегодня в 00:35
Менталка Барсы на запредельном уровне.. Никогда такого не видел.. Безусловно это работа Флика.. Мастерство без менталки - ничто.. Мадрид так и не понял за этот сезон как же играть против этой Барсы.. Заслуженная и красивая победа сильнейшего клуба Европы.. По игре и по результату.. Браво, Флик и Ко!!!.. 👍👏
Шишанутый
Шишанутый ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 23:50
Это косяк Переса что защей не купил. Фанаты Реала писали об этом перед сезоном и пред видели эти проблемы. Надеюсь он сдлеает выводы из этого провального сезона и затарится летом мощными трансферами.
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
вчера в 23:47
Я тоже оставлю свой след в комментариях ))) вот говорили все Месси Роналду ... уходят классико не тот ... мне кажется Классико щас куда интереснее... У нас есть Ямаль у них Мбаппе так это же красиво мощно и еффективно же ))) они очень даже круто играют и ничем не уступают , хотя те две конечно Легенды ... но эти мб не лучше но точно не хуже ... а академия Барсы это бомба нагибают звезд мирового футбола уже 4 раза подряд ))) я очень рад ... ведь Барса даже если проиграла небыло так обидно почти весь состав молодняк сплошной ... а так они 4раза подряд отпустили переса ))) Реалу не унывать они вернутся и будет все чики пуки , а Барса должна держать свой уровень и будут бомбежки по всей Европе ))) visca el barca !!!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:38
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 23:26
    отличный сезон.
    мои поздравления, блауграна!
    Лига чемпионов мы скоро заберем.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 23:24
    Перчик, рукой сыграл Тчуамени.
    странно, что ты это не заметил.
    Per4ick
    Per4ick
    вчера в 22:47
      Dima salev
      Dima salev
      вчера в 21:59
      В этом сезоне возможно и на следующий сезоне забыв два гола Барселоне это не означает что Барселона проиграла. Даже Интер мог проиграть Барселоны если игра продолжался 5-10 минут.
      DjWashington
      DjWashington ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:59
      Вы все надеялись на провал Барсы. Но Барса уничтожила Реал.
      Agamaga005
      Agamaga005
      вчера в 21:47
      Оказывается проходной двор Барселоны пропустила на один гол больше, чем сливочные. А забитых голов на 23 больше. Образцово-показательным является защита Бильбао. Но это не имеет никакого значения!
      Будь чуть удачнее Каталонцы играли бы и в финале ЛЧ.
      Атака оправдала себя полностью.

      Флику пять балов из пяти!
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 21:27
      Ну вот, это другой разговор!!!
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:24
      Витя, дорогой. Я тебя когда-нибудь обманывал ?
      Ну не могу я с этого гребаного телефона тебе прислать. Открой дату и всё сам увидишь.

      По поводу твоих прогнозов..., да и всего. Честно. За 20 лет на всех форумах, ты первый, у кого я для себя по части футбола что-то взял. Без иронии.
      Ты реально волокёшь в игре.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 21:24, ред.
      У черепашки 3 гола у Барселоны Победа, что-то мне это напоминает, а да тоже три гола забил, но затащили Аргентинцы во главе с Месси бывшим(бывшего не бывает) игроком Барселоны
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 21:18
      Если не трудно- пришли, сделай милость.)))
      Даже, если я ошибаюсь, что в принципе нормально для любого человека, то, в личном споре с тобой- у меня полный порядок. ))) И это, ещё не предел...
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:15
      Я с телефона лялякаю. Открывай свои комменты от 29.04.25 на ветке обсуждения матча Арсенал - Псж, вы там с Димой консенсус нашли, там и лайки твои ...)))
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 21:12
      Ты куда пропал, ищешь мои лайки?
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
      Фиолетово Чёрный
      Фиолетово Чёрный
      вчера в 21:07
      Барса же всем в этом сезоне насовала по 3-4 , не только в примере и Дортмунду трижды и Баварии и Бенфике и Интеру , а уж про Реал я молчу . Да от Интера пропустили на один больше , но насовали всем в Европе.
      Dauletbek
      Dauletbek
      вчера в 21:06
      Барсу с победой. Теперь надо только 3 очка в трех играх,
      чтобы официально стать чемпионом
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 21:05
      Выложи, хочу посмотреть.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:04
      Только из уважения к тебе я скрины сюда не выложу...
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 21:03
      Не знаю такого. А лайк, иногда ставлю не в знак согласия, а токма из личных симпатий, как тебе, иногда.)))
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:02
      Говорил Булыкин, ты соглашался и надеялся, ставя ему лайки. Некрасиво - это с твоей стороны.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 21:00
      Ничего подобного я не говорил, это неправда. Не выдумывай, это некрасиво.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:57
      Витя, чем громче рдеешь за правду, тем тяжелее за неё потом отвечать. Не стоит оно того, дружище.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:55
      Последний раз ты был прав с Булыкиным, когда на пару
      с ним прогнозировали ПСЖ в ответке голы Донарумме от Арсенала в домик, и симуляцию Хвичи на поле.)))
      Фиолетово Чёрный
      Фиолетово Чёрный
      вчера в 20:55, ред.
      Это вы про Флика , который принял Баварию на 4 месте и сделал с ней сразу требл ? Это тот который в первый год принёс Барсе три трофея ? Вы про этого горе тренера ? А сборная так по разному бывает , а где вы увидили позор в увольнении ? У именитого Лёва чемпиона мира тоже были провалы , после чемпионства , на следующем мундиале последнее место в группе и проигрыш корейцам 0-2 , да и до этого повезло с шведами ( помните чудо гол Кросса ) , так что провалы у тренеров даже именитых есть и будут . Сейчас Флик на своём месте , команда играет зрелищно , дает результат. Тренер классик Анчи четвёртое элькласико кряду проигрывает неумехи Флику. Может всё таки Флик всё правильно делает с тем составом что у него сейчас есть. И это заметьте без покупки супер звёзд уровня Беллингема или Мбаппе . Как то справляется в условиях очень ограниченых трансферами.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 20:53
      Я за Реал не болею, я сочувствующий.
      А вот, ты, отлично видишь мою правоту и понимаешь, что я прав, практически во всем.
      Ладно, дело прошлое, сезон закончен, что будет- посмотрим...
      Niagara
      Niagara
      вчера в 20:50
      валидольная игра была, рад что мы победили, но там была явная игра рукой в штрафной мадрида
      Гость
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