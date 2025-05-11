«Барселона» в результативном матче обыграла «Реал», у Мбаппе хет-трик

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вчера, 19:17

«Барселона» выиграла у «Реала» в матче 35-го тура Ла Лиги (4:3).

На 5-й минуте счет открыл нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. На 14-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 19-й один из мячей отыграл защитник «сине-гранатовых» Эрик Гарсия. Ламин Ямаль на 32-й минуте сравнял счет. Спустя две минуты Рафинья вывел «Барселону» вперед, а на 45-й забил еще один гол, тем самым удвоив преимущество команды. На 70-й минуте Мбаппе оформил хет-трик, сократив отставание в счете.

После этой игры «Барселона» идет на первом месте (82 очка), «Реал» находится на 2-й строчке (75 баллов).