«Динамо» одержало победу над «Спартаком»

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вчера, 21:35

«Динамо» переиграло «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ (2:0).

Счёт открыл Хорхе Карраскаль на 7-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый удар. Второй мяч забил Данил Глебов на 30-й.

После этой игры «Динамо» идет на 4-м месте (53 очка), «Спартак» находится на 5-й строчке (51 пункт).