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«Динамо» одержало победу над «Спартаком»

вчера, 21:35
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Динамо» переиграло «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ (2:0).

Счёт открыл Хорхе Карраскаль на 7-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый удар. Второй мяч забил Данил Глебов на 30-й.

После этой игры «Динамо» идет на 4-м месте (53 очка), «Спартак» находится на 5-й строчке (51 пункт).

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 06:03
Буквально несколько слов. Шикарный результат! Динамо с победой!
котлина брат
котлина брат ответ xgxstfxvsj6z (раскрыть)
сегодня в 01:22
Спасают деньги от инфляции.
котлина брат
котлина брат ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:11
Возьмите Личику и будет вам счастье и веселье.
котлина брат
котлина брат ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:59
Как заплатил, так и отрабатывает, на одних авансах даже собаку не прокормить.
котлина брат
котлина брат ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:53
Холодная погода в Москве, завял.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 00:07
Зобнина даже характеризует то, что он был востребован когда с физухой всё было норм и скорость была выше.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:04
Вить, я знаю, что с юмором у тебя нормуль, поэтому не парюсь.)
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 23:58
Диспетчер это не тот кто за матч может одну-две передачи исполнить. А тот кто ведет игру. Зобнин никогда этого не делал, ни в одной команде и ни при одном тренере.
Capral
Capral
вчера в 23:55
Диспетчер Зобнин был в Динамо, у кобелева. Даже он знал как его использовать. А вот амбал не знает.
barca200885
barca200885 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:53
Уже давно заметил, что несмотря на спортивную составляющую, когда играют команды из верхней части РПЛ, получается максимум борьбы и минимум футбола. За игру пара-тройка полумоментов, и то это в пиковом случае, а в основном, вроде борются, катятся, толкаются, но креатива нет. Игры по напряжению вроде как держат, но не более того.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 23:46
Где диспетчер Зобнин? Пас на два метра и открывание на одной линии с напами, так теперь игроки этой роли играют???
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:46
    Capral
    Capral
    вчера в 23:42
    Где Угальде, который расцвел после ухода Соболя?!
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 23:38
    Она не могла быть сильней, потому что ничего сильного не было. Мне амбал стал противен после того, как я увидел прессинг и навесы у Спартака, что противоречит историческому футболу Спартака!!! Поэтому я ничего особенного от Станковича не ждал и весной. Надеялся, да, но не более. Когда в работе тренера нет тренерского стержня , нет фундаментального понятия об игре- такой футбол обречён на провал. Даже для того, чтобы построить собачью будку нужен примитивный начальный план. Здесь речь идёт о строительстве команды с Именем!!!
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 23:31
    Надо Черевченко звать, ведь он гениальный тренер.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 23:29
    Да, он в первом же туре сказал, что Станковича надо увольнять, но через пару туров начал писать, что Спартак играет в бесковский футбол.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:27
    Макс, ты напрасно меня троллишь))).
    Да, я говорил, и это может подтвердить любой, кто меня читал. Говорил, что если команда не умеет играть в позиционный футбол и атаку- это вина тренера. А также говорил, что Угальде- лёгкая кавалерия, а команде нужен сильный ЦН. Команда играет только на разорванном пространстве, когда соперник даёт разбежаться, а против закрытых команд появляются проблемы. А ещё, я призывал не короновать Спартак раньше времени, потому что весна всегда опасна... Всё это я говорил и не раз.

    Дружище, ты редко смотришь ПЛ России, потому и не в курсе моих комментариев. Ты больше по европейскому футболу...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 23:26
    Пиши. Кто не дает ?)
    derrik2000
    derrik2000 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:19
    Тогда я тебя, значит, не понял.
    Яснее нужно писать! )
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:18
    Ты знал! Ты и здесь всё знал!!! Поразительно, дружище!!!)
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:18, ред.
    Витя, я, например, старался более менее объективно оценивать ИГРУ Спартака, ну, и, конечно, предполагал, что уж после "зимней спячки" команда, с учётом работы над ошибками в осеннем отрезке, будет ещё сильнее, а ИГРА наконец-то появится.
    Поэтому и давал авансы сербу.
    Извини, ошибся.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ derrik2000 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 23:16
    Я вообще-то про другое... Ну да ладно...)
    derrik2000
    derrik2000 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:14
    " думки парней с бензоколонки пишешь"

    Так ЭТО результат анализа уже прошедших событий.
    В данном случае конкретном случае - с момента слухов о приходе в качестве ГТ Станковича и до настоящего момента.
    Вообще, аналитика ранее прошедших событий всегда была частью моей работы.
    Без неё (аналитики) никуда.
    А здесь на сайте я пришу упрощённо - не со специалистами, ведь, общаюсь ) - и, по возможности, как можно короче. )
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Володя, когда в осенний период все пели оды Спартаку и устраивали овации, я говорил: не делайте поспешных выводов, команда играет на кураже и ничего тренерского в ней нет. Угальде- калиф на час, а Спартак играет только против открытых команд,также, как и Угальде. Спартак играет без ЦН- это нонсенс!!!
    В сегодняшнем поражении трагедии нет, после стольких побед над ростовщиками, один раз можно и проиграть. Другое дело, что у команды нет тренерской мысли и тренерского плана на игру, все стихийно и не продумано.
    Перед игрой с Ростовом, становится тревожно.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ suiw (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 23:08
    а я люблю напоминать местным, как это низко переходить на личности, когда ни малейшего аргумента нет
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 23:07
    Спору нет - у Спартака нет стабильной игры, но, Кони выиграли по чесноку (мелкие шероховатости не в счет)), зачастую их правый край выглядел ТОПчиком, отсюда и поздравить было не грех!
    Динамики...., извините, тоже моментами игра была, но разделенная с судьёй!
    Поэтому принимайте поздравки от двухтысячного...)))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 23:07, ред.
    В таком случае с чего тогда мой вопрос неправильный, если ты мне на него думки парней с бензоколонки пишешь, которых тут нет ? Ты уж тогда сперва определись , - либо с моим вопросом своих нефтяных парней выбрасывай, либо оставляй его, и меняй свой пример на думающих представителей не из Лукойла. Как то так, другого не дано, парень ...)))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ hef26s8eyega (раскрыть)
    вчера в 23:05
    а вы чего прячитесь то, аргументов то ноль
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Ев17 (раскрыть)
    вчера в 23:02
    левейшая? не смешите
    derrik2000
    derrik2000 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:00, ред.
    "Те кто с бензоколонки на Сокере не сидят"

    А ХДЕ я написал, что бензоколонка на Сокере сидит.
    Им вообще сидеть некогда: они думку думают, кому бы ещё продать "жиденькое и горит хорошо". ))


    "Риторика и подтекст народа тутошнего предельно ясны, как день божий: ещё вчера претендовали на золото, а седня слились...

    Почему так думаешь?
    Я, например, глядя на игру команды, ещё перед окончанием зимнего отрезка сказал, а недавно, недели уже три как прошло, повторил, что Спартаку в этом сезоне вредно ждать и желать чемпионства.
    Потому что ИГРЫ НЕТ, а голы забиваются в результате индивидуальных действий одного-двух игроков.
    Такой чемпион МНЕ ЛИЧНО, хоть и любимый клуб, не нужен!
    Гость
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