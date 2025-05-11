«Динамо» одержало победу над «Спартаком»

«Динамо» переиграло «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ (2:0).
Счёт открыл Хорхе Карраскаль на 7-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый удар. Второй мяч забил Данил Глебов на 30-й.
После этой игры «Динамо» идет на 4-м месте (53 очка), «Спартак» находится на 5-й строчке (51 пункт).
Ошибка Рябчука на Гладышеве, по моему мнению, так... "несчастный случай".
Ругать его не буду: "Не стреляйте в пианиста: он играет, как умеет".
А, вот состав команды на 1-й тайм это нечто.
ЗАЧЕМ вместо Мартинса серб выпустил Пруцева?
Зачем весной "загрустившего" Угальде, а не Гарсию поставил в состав?
ЧТО хотел-то серб этими заменами?
Что за тактика была в первом тайме, когда Динамо рвало и метало?
Экспериментатор?
Так выпустил бы молодёжь, тогда можно было его называть "экспериментатором", а так - ЭКСКРИМЕНТатор
Меня очень порадовала фраза, которую из раза в раз повторяли говорящие головы с микрофоном, что, мол, наверное, Спартак уже весь мыслями в финале Кубка России, потому, дескать, у него сейчас и не клеится игра. )))))))))))
А во втором тайме Динамо просто играло ПО СЧЁТУ.
Как сумели, так и сыграли динамовцы во 2-м тайме.
Даже гол Скопинцев забил, правда его не засчитали из-за Маухуба.
Станковича тоже ругать не буду - ему сейчас не до того: ОН НОВЫЙ КОНТРАКТ С РУКОВОДСТВОМ КЛУБА ОБСУЖДАЕТ! )))))))))))
Жаль только, что Рубин уже не догонит: придётся на 6-м месте заканчивать чемпионат.
Но не унывать!
Станкович, когда НОВЫЙ контракт подпишет, КЛЫК ДАСТ, что уж в новом-то сезоне у Спартака под его чутким руководством будет всё О-ГО-ГО!
)))))))))))
Ошибка Рябчука на Гладышеве, по моему мнению, так... "несчастный случай".
Ругать его не буду: "Не стреляйте в пианиста: он играет, как умеет".
А, вот состав команды на 1-й тайм это нечто.
ЗАЧЕМ вместо Мартинса серб выпустил Пруцева?
Зачем весной "загрустившего" Угальде, а не Гарсию поставил в состав?
ЧТО хотел-то серб этими заменами?
Что за тактика была в первом тайме, когда Динамо рвало и метало?
Экспериментатор?
Так выпустил бы молодёжь, тогда можно было его называть "экспериментатором", а так - ЭКСКРИМЕНТатор
Меня очень порадовала фраза, которую из раза в раз повторяли говорящие головы с микрофоном, что, мол, наверное, Спартак уже весь мыслями в финале Кубка России, потому, дескать, у него сейчас и не клеится игра. )))))))))))
А во втором тайме Динамо просто играло ПО СЧЁТУ.
Как сумели, так и сыграли динамовцы во 2-м тайме.
Даже гол Скопинцев забил, правда его не засчитали из-за Маухуба.
Станковича тоже ругать не буду - ему сейчас не до того: ОН НОВЫЙ КОНТРАКТ С РУКОВОДСТВОМ КЛУБА ОБСУЖДАЕТ! )))))))))))
Жаль только, что Рубин уже не догонит: придётся на 6-м месте заканчивать чемпионат.
Но не унывать!
Станкович, когда НОВЫЙ контракт подпишет, КЛЫК ДАСТ, что уж в новом-то сезоне у Спартака под его чутким руководством будет всё О-ГО-ГО!
)))))))))))
выполнения Динамо задачи на сезон приблизилась к нулю, и по крайней мере с формальной точки зрения отставка Марцела Лички объяснима.
Остаётся теперь лишь побороться за честь клуба.
При этом, ожидать тренерских идей от Гусева пока, наверное, рановато, а вот результат последних 4-х туров кое-какое значение имеет, становясь для Динамо завершающей интригой сезона.
А именно- возможно ли для Гусева избавление от приставки и.о.?
Если финиш чемпа в исполнении команды, ставшей пока гусевской, окажется
внушительным, то перед триумвиратом Гафин-Пивоваров-Бувач наверняка
возникнет соблазн предложить Гусеву контракт ГТ.
И в сАмом деле, нового тренера в моменте добыть нелегко.
Отечественные-то кандидаты имеются, но по любому из них есть сомнения,
а затащить в Россию добротного иностранца, ради которого и впрямь стоило
отставлять Личку- сейчас это практически утопия.
Что ж, интрига есть интрига, подождём её разрешения.
А пока, пару слов по некоторым игрокам Динамо персонально..
Гладышев понемногу растёт, научился бороться, как при отборе, так и при
владении мячом, что особенно отрадно.
Если отработает поддержание концентрации на острие, то получим наконец
в его лице неплохого забивного форварда в добавление к Тюкавину.
Глебов последовательно вписывается в игру, роль его быстро расширяется, после ухода Фаби он, вероятно, новый капитан команды.
В ударе был Лунёв, поймал кураж сегодня, под куражом он хорош)
Перспектива-то у команды есть, она отнюдь не исчерпана..
СораДников с победой.
А спартачам удачи в завоевании кубка, из которого они нас высадили- вылететь от будущего обладателя трофея всегда приятнее, чем просто вылететь..))
выполнения Динамо задачи на сезон приблизилась к нулю, и по крайней мере с формальной точки зрения отставка Марцела Лички объяснима.
Остаётся теперь лишь побороться за честь клуба.
При этом, ожидать тренерских идей от Гусева пока, наверное, рановато, а вот результат последних 4-х туров кое-какое значение имеет, становясь для Динамо завершающей интригой сезона.
А именно- возможно ли для Гусева избавление от приставки и.о.?
Если финиш чемпа в исполнении команды, ставшей пока гусевской, окажется
внушительным, то перед триумвиратом Гафин-Пивоваров-Бувач наверняка
возникнет соблазн предложить Гусеву контракт ГТ.
И в сАмом деле, нового тренера в моменте добыть нелегко.
Отечественные-то кандидаты имеются, но по любому из них есть сомнения,
а затащить в Россию добротного иностранца, ради которого и впрямь стоило
отставлять Личку- сейчас это практически утопия.
Что ж, интрига есть интрига, подождём её разрешения.
А пока, пару слов по некоторым игрокам Динамо персонально..
Гладышев понемногу растёт, научился бороться, как при отборе, так и при
владении мячом, что особенно отрадно.
Если отработает поддержание концентрации на острие, то получим наконец
в его лице неплохого забивного форварда в добавление к Тюкавину.
Глебов последовательно вписывается в игру, роль его быстро расширяется, после ухода Фаби он, вероятно, новый капитан команды.
В ударе был Лунёв, поймал кураж сегодня, под куражом он хорош)
Перспектива-то у команды есть, она отнюдь не исчерпана..
СораДников с победой.
А спартачам удачи в завоевании кубка, из которого они нас высадили- вылететь от будущего обладателя трофея всегда приятнее, чем просто вылететь..))