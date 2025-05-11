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«Рубин» в компенсированное время вырвал победу в игре с «Ростовом»

вчера, 21:27
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Рубин» выиграл у «Ростова» в матче 28-го тура РПЛ (1:0).

Гол на 90+1-й минуте забил Мирлинд Даку.

После этой игры «Рубин» идет на 7-м месте (42 очка), «Ростов» находится на 8-й строчке (38 баллов).

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Все комментарии
Пепс
Пепс
сегодня в 00:44, ред.
Рубиновые с победой!!! Равная игра, Ставер подтащил еще. Вырос как кипер за сезон... Начинал с дрожащими коленками, а завершает уверенно очень, молодчик 👍. Даку в нужном месте оказался... чуйка бомбардирская))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:09
Обидно проигрывать на последних минутах...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 22:20
Рубиновых с победой! Дожали всё таки Ростовчан.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:51
Чутка не дотянули ростовчане до ничьей!
drug01
drug01
вчера в 21:49
Ростов сделал ставку на кубок!!!
Трезвый повар
Трезвый повар ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:41
У Ростова не провальный сезон. У Ростова восьмой бюджет в лиге и команда это восьмое место и занимает при этом потеряв зимой главного тренера и капитана команды Глебова
Выход в финал пути регионов для Ростова уже большой успех
Urgalz
Urgalz
вчера в 21:37
Рубин с победой, весной играете хорошо!!!
ABir
ABir
вчера в 21:35
Теперь у Ростова, как и у Спартака есть возможность реабилитироваться за провальный сезон в Кубке России..
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:28
Жаль пропускать на последней минуте при равной игре
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