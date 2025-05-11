«Рубин» в компенсированное время вырвал победу в игре с «Ростовом»

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вчера, 21:27

«Рубин» выиграл у «Ростова» в матче 28-го тура РПЛ (1:0).

Гол на 90+1-й минуте забил Мирлинд Даку.

После этой игры «Рубин» идет на 7-м месте (42 очка), «Ростов» находится на 8-й строчке (38 баллов).