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«Арсенал» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Ливерпулем»

вчера, 20:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 36-го тура АПЛ (2:2).

На 20-й минуте Коди Гакпо вывел хозяев вперёд. Луис Диас на 21-й удвоил преимущество «красных». Гол Габриэла Мартинелли на 47-й позволил лондонскому клубу сократить отставание в счёте, а Микель Мерино на 70-й восстановил равенство и был удален с поля на 79-й за две желтые карточки.

После этой игры «Ливерпуль» идет на первом месте (83 очка), «Арсенал» находится на 2-й строчке (68 баллов).

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 23:40
Этот Слот даже в ненужном матче маринует Кьезу,выпусти хоть на левом фланге, бездарный тренер,в след сезоне сольётся слотяра
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:10
Это позор с 0-2 упускать победу
azkan
azkan
вчера в 20:59
Хороший камбек и справедливая ничья.
В первом тайме красные могли уже сделать счет неприличным.
А во втором, Арсенал зажигал.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:37
Ливерпуль играет товарищеские матчи, в прошлом туре Челси подарили очки, сейчас Арсеналу. Неизвестно как бы сложилась игра, если бы еще разыгрывалось чемпионство!
Дела у Арсенала на конец сезона ужасны, проиграли гонку в АПЛ, вылетели из ЛЧ, еще и на оставшиеся матчи играть толком некому....Троссард травму получил, Мерино красную....)
Из положительного отмечу то, что Арсенал не проиграл ниодного матча с командами "большой шестерки"...быстрее бы уже завкршился этот сезон....
протон
протон
вчера в 20:35
Трент красава, через пять минут после выхода на поле гол привёз
zdeniss
zdeniss
вчера в 20:32
В первом круге отыгрывался Ливерпуль, сейчас - Арсенал. Если бы не Райя своим уже коронным(!) на обострение не посадил Мерино на красную, возможно отыгрываться пришлось Ливерпулю, второй тайм был явно за Арсеналом. Но что есть то есть. Игра равных соперников. Игра держала в напряжении до последней секунды.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:29
Сначала открыли чемпионский коридор одни, потом другие. Вот что значит по взаимной симпатии
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