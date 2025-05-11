«Арсенал» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Ливерпулем»

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вчера, 20:26

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 36-го тура АПЛ (2:2).

На 20-й минуте Коди Гакпо вывел хозяев вперёд. Луис Диас на 21-й удвоил преимущество «красных». Гол Габриэла Мартинелли на 47-й позволил лондонскому клубу сократить отставание в счёте, а Микель Мерино на 70-й восстановил равенство и был удален с поля на 79-й за две желтые карточки.

После этой игры «Ливерпуль» идет на первом месте (83 очка), «Арсенал» находится на 2-й строчке (68 баллов).