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Де Брюйне заявил, что с высокой долей вероятности не сыграет на Клубном ЧМ

вчера, 17:56

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался на тему возможного участия на Клубном чемпионате мира этим летом.

Турнир стартует 15 июня, а контракт бельгийца с клубом истекает в конце первого летнего месяца.

Я должен заботиться о себе, потому что если я получу травму на Клубном чемпионате мира, что я буду делать? Никто не будет заботиться обо мне в этот момент. Так что есть большая вероятность, что я, вероятно, не буду играть.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 21:41
А чего он мелочится? В двух последних матчах АПЛ тоже надо отказаться играть. Там ведь тоже травму может получить. Вдруг она помешает ему максимум бабла из нового клуба выбивать?
Хреновенько Кевин заканчивает карьеру :(
Baggio R.
Baggio R. ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:20
Так-то будет ослабление МС.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:57
Будет неплохое усиление.
Гость
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