Де Брюйне заявил, что с высокой долей вероятности не сыграет на Клубном ЧМ

Полузащитник «Манчестер Сити» высказался на тему возможного участия на Клубном чемпионате мира этим летом.

Турнир стартует 15 июня, а контракт бельгийца с клубом истекает в конце первого летнего месяца.

Я должен заботиться о себе, потому что если я получу травму на Клубном чемпионате мира, что я буду делать? Никто не будет заботиться обо мне в этот момент. Так что есть большая вероятность, что я, вероятно, не буду играть.