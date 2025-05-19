Де Брюйне заявил, что с высокой долей вероятности не сыграет на Клубном ЧМ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался на тему возможного участия на Клубном чемпионате мира этим летом.
Турнир стартует 15 июня, а контракт бельгийца с клубом истекает в конце первого летнего месяца.
Я должен заботиться о себе, потому что если я получу травму на Клубном чемпионате мира, что я буду делать? Никто не будет заботиться обо мне в этот момент. Так что есть большая вероятность, что я, вероятно, не буду играть.
Хреновенько Кевин заканчивает карьеру :(
Хреновенько Кевин заканчивает карьеру :(