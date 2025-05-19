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Объявлен расширенный состав сборной России на июньские матчи

вчера, 16:12

Тренерский штаб сборной России объявил предварительный состав команды на июньские сборы.

В расширенный список попал 41 футболист, в том числе легионеры — Матвей Сафонов, Алексей Миранчук и Антон Миранчук.

Объявлен расширенный состав сборной России на июньские матчи

Национальная команда России сыграет в июне со сборными Нигерии и Беларуси.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:39
По контракту он получает 400 тыс. евро в месяц, без вычетов налогов (примерно 50%) При желании, с учетом, в том числе имеющихся средств, 60 млн. руб. (650 тыс. Евро) вряд ли для него проблема...
Просто парня жаль, проиграл все суды. А попался на элементарную безграмотность, а может и по вере в слова "жены" .... не заключил брачный контракт...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сенатов Юрий 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:22
А это смотреть футбол надо, а вы смотрели?
TheBoLt
TheBoLt ответ Palex (раскрыть)
вчера в 23:01
Как можно выплатить 60 миллионов разом?) Он года два будет закрывать этот долг, не считая то, что еще 16 лет -25% от зарплаты отдавать ребенку. Ну или мы что-то не знаем о его зарплате и он закроет всё быстрее
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:24, ред.
Какая серость. Полная энтропия. Энтропия в контексте необратимого рассеивания футбольной энергии...
И ведь убожество в том, что даже за кого там стыдиться не найти. Все нули и блатата от и до.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 19:28
Когда нет ярких игроков,в которых верит каждый болельщик, то кандидатов появляется очень много: это всё очень печально.
Положа руку на сердце можно признаться, что среди кандидатов нет ни одного футболиста уровня самого тренера в его молодые годы.
Есть среднего уровня игроки , играющие не лучше футболистов большинства европейских лиг.
Нужны яркие футболисты, понятно, но где их взять? И почему нет таковых?
Где Стрельцовы, Яшины, Черенковы и Гавриловы с Мостовыми? Сколько их было когда-то, Бог мой!!!
И эти теперешним кандидаты( ничего плохого о личностях не хочу сказать, нет: речь веду о их классе футбольном) будут играть и побеждать кого?
Понимаю проблему Карпина: в куче камней надо найти хотя бы полудрагоценные камни в некотором приемлемом количестве.
Бедный, бедный Карпин...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Gorasul (раскрыть)
вчера в 18:53
цирк был вчера, когда Осипенко забивал
25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:52
какой Дзюба.. где Соболев???)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 18:51
Вы удивитесь, но наши вынесут легов в одну калитку.
в нашем чемпионате сейчас сильными являются именно наши игроки, а леги весной всплыли
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:35
Несколько фамилий (называть не буду - дело вкуса( вызывают усмешку, а некоторые - гомерический хохот. Вот до чего довело засилье легионеров, что в сборную берут всех подряд.
Palex
Palex ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:32
А он так и не выплатил алименты?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:16
У будущего чемпиона и второго призёра чуть ли не по девять легионеров в составе. А наши - лишь приживалы, у которых мастерства - сибирский кот наплакал. А может, кошка.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:09
Плыть по течению реки, по берегам которой стоят все Федерации футбола, которые батогами отталкивают лодку с нашими футболистами на середину реки, чтобы, не дай бог, они не причалили к берегу.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:05
Начал читать, дошёл до середины, всё стало ясно. Да, ещё кое - что: убери ( в смысле вдруг исчезнут из нашего чемпионата ) всех легионеров, и тогда кричи "караул !", смотреть будет не на что и не на кого. Всё же предлагаю провести матч наших с легионерами, причём чтобы те играли в свою силу, а не валяли на поле дурака, отдавая тем самым дань уважения российскому чемпионату. А чтобы играли в свою силу, подкинуть им перед матчем по тысчёнке долларов.
Gorasul
Gorasul
вчера в 17:41
Цирк с главклоуном - в сборе!
альсато
альсато
вчера в 17:35
Если на сбор Сборной вызывается 41-н футболист, значит нет основного состава!)))))...а Дзюба где?)))))..п.с. только не нужно отвечать в рифму!))))
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 17:33
На удивление очень хороший состав вратарей в последнее время. Жаль, что кроме Сафонова никто больше не уехал. Да и защита новая интересная. В принципе столько новых имён, что будет интересно посмотреть, особенно с нигерией
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:29
Минуточку, минуточку!
Что то мало людей из команды без пяти минут Чемпиона?
Как это понимать? Зато есть люди, и должен отметить хорошие футболисты, из футбольной галёрки?)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:23
Ловушка для Сафонова. Ему нельзя пересекать границу РФ и РБ, т.к. его за долги по алиментам не выпустят отсюда. А РБ обязаны будут передать Сафонова в РФ
баск
баск
вчера в 17:04, ред.
Карпин здесь прям похож на Николая Чернышевского)

Пора писать "Что делать"..))
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:44
dеigandre щас знатоки подтянутся)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:40
6 армейцев в списке, однако....
dеigandre
dеigandre
вчера в 16:19, ред.
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