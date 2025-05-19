Объявлен расширенный состав сборной России на июньские матчи

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вчера, 16:12

Тренерский штаб сборной России объявил предварительный состав команды на июньские сборы.

В расширенный список попал 41 футболист, в том числе легионеры — , и .

Национальная команда России сыграет в июне со сборными Нигерии и Беларуси.