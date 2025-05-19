Объявлен расширенный состав сборной России на июньские матчи

Тренерский штаб сборной России объявил предварительный состав команды на июньские сборы.
В расширенный список попал 41 футболист, в том числе легионеры — Матвей Сафонов, Алексей Миранчук и Антон Миранчук.
Национальная команда России сыграет в июне со сборными Нигерии и Беларуси.
Что то мало людей из команды без пяти минут Чемпиона?
Как это понимать? Зато есть люди, и должен отметить хорошие футболисты, из футбольной галёрки?)
Что то мало людей из команды без пяти минут Чемпиона?
Как это понимать? Зато есть люди, и должен отметить хорошие футболисты, из футбольной галёрки?)