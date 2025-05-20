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Жена Тикнизяна: «Видела слёзы на глазах мужа из‑за ситуации с клубом»

вчера, 14:34

Яна Ромашкина, ведущая телеканала «Матч ТВ» и супруга футболиста «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщила, что её муж испытывает сильное волнение из-за ситуации в московском клубе.

За последний год я не раз видела слёзы на глазах своего мужа из-за его ситуации в клубе — из-за его нестабильного положения в команде. Он очень переживает. Наир практически не бывает дома, потому что постоянно тренируется. Он говорит, что ему нужно стать лучше, чтобы получать больше игрового времени. Он любит футбол, он фанат своего дела.

Один из ключевых факторов, почему он не перешёл в «Зенит», — это Михаил Михаилович Галактионов. Тогда Наир был лидером команды и говорил, что не хочет уходить от этого тренера, потому что с Галактионовым он хочет добиться чемпионства. Но всё изменилось, когда Наир получил повреждение после матча с «Балтикой».

В понедельник после матча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:2) Тикнизян сообщил журналистам, что недоволен своим игровым временем и собирается обратиться к руководству клуба с просьбой отпустить его по окончании сезона.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
Все возможно, иногда.
112910415
112910415
вчера в 18:57
Нелепая жена странноватого мужа
catal
catal
вчера в 18:49
Это кто вообще.
magnum3000
magnum3000
вчера в 17:01
В общем в прошлом году упустил момент. Слишком много хотел получать в Зените.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:43
При такой жене и врагов не надо!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:35
Наир плакал, потому что у него такая жена)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:33
Ну вот и свет пролит
Шуnя771
Шуnя771 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:18
Увы, с вами соглашусь...
Но о последствиях думать надо...
Плачет муж - молчи на публике, "плохой" - молчи.., по той же статистике "лучшие подруги" не на последнем месте, кто хочет помочь "перевоспитать" "несчастного" индивидуально и чем толще у него.... кошелёк (то о чем некоторые, может и многие, подумали, не на первом месте....))) тем больше будет желающих взять его в своё лоно, по возможности скрепив лучшие намерения печатью ЗАГСа, желательно без "Брачного контракта", как у небезызвестного Сафонова...
mejpwuz8appg
mejpwuz8appg
вчера в 16:13
Всплакнул, поныл, губки надул... То ли дело Дзюба - вздрачнул и с привычной улыбкой до ушей двинул дальше к новым рекордам!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:59
Всплакнул он млять.. за 2 миллиона евро.. Пусть монтером пути поработает -рублей за 70-застрелится нахрен вообще))
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:52
Это поколение в избе ничего не держит - всё в соцсети выкладывают: с какой ноги встали, как зубы чистили и так до вечера каждый шаг. А то и до утра 24/7.
ejt6ngf3akm8
ejt6ngf3akm8
вчера в 15:40
С Ибрагима с Угрюм-реки ему пример брать надо:

– Ибрагим… Волки… Они сожрут нашего лося… Эй! Ибрагим все так же сидел перед костром, скрючившись и уткнув лицо в ладони. Вот он приподнял голову и сказал, посмотрев юноше в лицо:

– Спи, кунак. Это нэ волки. Волк нэт в тайга… Это ветер. Спи.

– Что случилось, Ибрагим! Почему ты говоришь, как плачешь? И глаза у тебя такие… А?

– Мой нэ плачет. Врешь ты. Мой никогда нэ плачет.

Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:38, ред.
Мне вообще кажется, что от жены это всё идёт. Не играет, соответственно будет искать новое место работы, непонятно какая будет зп, но уж точно меньше. Что её в корне не устроит. А также факт публичности: работает на Матч ТВ, а муж - запасной третьей лавки и не играет. Имидж и деньги под вопросом, вот такие дела...
y3trp3dzvm36
y3trp3dzvm36
вчера в 15:25, ред.
Надо полуторачасовой сюжет на МутьТВ снять, как этот терпила сопли по морде размазывает, а Ромашкина их слюнявчиком вытирает. Это будет очень органично выглядеть в контексте той бодяги, которой они там круглые сутки засоряют эфир
prkjx5erqmzw
prkjx5erqmzw
вчера в 15:21
Пусть учится у Захаряна - то вот вообще по аналогичному поводу не плачет, а, думаю, даже похохатывает
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:13
То что всплакнул крамолы нет - наука доказала это нормальное явление, а вот то, что не понимает, что любому клубу нужны только здоровые игроки это плохо...
Надо играть, иначе навыки будут хренеть...
И по супруге...
"Сор" из избы не принято выносить...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 14:50
Придётся искать нового мужа, этому скоро перестанут и платить, коли не играет. Непреднамеренная проверка для семейных отношений, так сказать. 🤔
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:39
Лучше бы молчала и не говорила на всю страну, что муж плачет.
Гость
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