Жена Тикнизяна: «Видела слёзы на глазах мужа из‑за ситуации с клубом»

Яна Ромашкина, ведущая телеканала «Матч ТВ» и супруга футболиста «Локомотива» , сообщила, что её муж испытывает сильное волнение из-за ситуации в московском клубе.

За последний год я не раз видела слёзы на глазах своего мужа из-за его ситуации в клубе — из-за его нестабильного положения в команде. Он очень переживает. Наир практически не бывает дома, потому что постоянно тренируется. Он говорит, что ему нужно стать лучше, чтобы получать больше игрового времени. Он любит футбол, он фанат своего дела.

Один из ключевых факторов, почему он не перешёл в «Зенит», — это Михаил Михаилович Галактионов. Тогда Наир был лидером команды и говорил, что не хочет уходить от этого тренера, потому что с Галактионовым он хочет добиться чемпионства. Но всё изменилось, когда Наир получил повреждение после матча с «Балтикой».