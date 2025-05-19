Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2024/2025

Канал BBC уволит Линекера за антисемитизм

вчера, 12:21

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер будет уволен с канала BBC из-за обвинений в антисемитизме.

Ранее Линекер в одной из социальных сетей поделился видеороликом, в котором критиковались действия Израиля в секторе Газа, а также в жёсткой форме транслировалась пропалестинская позиция. Впоследствии он удалил публикацию и извинился за её размещение, заявив, что она не отражает его взглядов. Отмечается, что руководство телеканала сочло позицию Линекера неприемлемой.

По информации источника, об увольнении Линекера будет объявлено в ближайшее время, а его последнее появление в эфире произойдет 25 мая, когда завершится чемпионат Англии.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиИнвестор «Химок» нашёл средства для погашения долгов перед командой
18 мая
Болельщики «Оренбурга» скандировали в концовке матча: «Позор, „Краснодар“»
17 мая
В ЦСКА сообщили, когда ждут решений CAS по делам с «Вест Хэмом» и Федотовым
17 мая
За рулём автомобиля, сбившего болельщиков, оказалась женщина
16 мая
Станкович швырнул бутылку и был удалён в конце игры с «Ростовом»
15 мая Фото
ОфициальноФанаты «Милана» протестуют после поражения в Кубке Италии
15 мая
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 