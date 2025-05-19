Канал BBC уволит Линекера за антисемитизм

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вчера, 12:21

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеэксперт будет уволен с канала BBC из-за обвинений в антисемитизме.

Ранее Линекер в одной из социальных сетей поделился видеороликом, в котором критиковались действия Израиля в секторе Газа, а также в жёсткой форме транслировалась пропалестинская позиция. Впоследствии он удалил публикацию и извинился за её размещение, заявив, что она не отражает его взглядов. Отмечается, что руководство телеканала сочло позицию Линекера неприемлемой.

По информации источника, об увольнении Линекера будет объявлено в ближайшее время, а его последнее появление в эфире произойдет 25 мая, когда завершится чемпионат Англии.