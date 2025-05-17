В ЦСКА сообщили, когда ждут решений CAS по делам с «Вест Хэмом» и Федотовым

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вчера, 12:03

Генеральный директор ЦСКА рассказал, когда клуб ожидает решений Спортивного арбитражного суда ( CAS ) по делам, касающимся «Вест Хэма» и экс-тренера команды :

По CAS нет пока решений. По заседанию с «Вест Хэмом» ориентируемся на конец мая. Что касается Владимира Федотова, то примерно так же, может быть, начало июня.

Напомним, что в июне 2023 года ФИФА постановила, что «Вест Хэм» должен выплатить ЦСКА 17,43 миллиона евро за трансфер Николы Влашича, который состоялся летом 2021 года. Английский клуб пытался объяснить задержку санкциями, но ФИФА это не приняла. Если деньги не будут выплачены до 31 июля, сумма вырастет до 25,65 миллиона, а «Вест Хэму» могут запретить подписывать новых игроков.