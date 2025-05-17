В ЦСКА сообщили, когда ждут решений CAS по делам с «Вест Хэмом» и Федотовым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, когда клуб ожидает решений Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам, касающимся «Вест Хэма» и экс-тренера команды Владимира Федотова:
По CAS нет пока решений. По заседанию с «Вест Хэмом» ориентируемся на конец мая. Что касается Владимира Федотова, то примерно так же, может быть, начало июня.
Напомним, что в июне 2023 года ФИФА постановила, что «Вест Хэм» должен выплатить ЦСКА 17,43 миллиона евро за трансфер Николы Влашича, который состоялся летом 2021 года. Английский клуб пытался объяснить задержку санкциями, но ФИФА это не приняла. Если деньги не будут выплачены до 31 июля, сумма вырастет до 25,65 миллиона, а «Вест Хэму» могут запретить подписывать новых игроков.
Что касается Владимира Федотова, то после расторжения контракта с ЦСКА он обратился в палату по спорам РФС, требуя компенсацию, но получил отказ. После этого он подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), и дело сейчас рассматривается.