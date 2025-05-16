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За рулём автомобиля, сбившего болельщиков, оказалась женщина

сегодня, 00:06

По данным местных СМИ, женщина-водитель в возрасте от 45 до 55 лет наехала на группу болельщиков «Эспаньола», когда пыталась покинуть место скопления людей. Инцидент произошёл во время игры местного клуба против «Барселоны».

Она занервничала после того, как фанаты начали стучать по её машине, и в панике попыталась уехать, не справившись с управлением.

В результате происшествия пострадали 13 человек.

Служба экстренной помощи SEM подтвердила, что умысла в действиях водителя не было. Женщина задержана, идёт проверка обстоятельств случившегося.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:17, ред.
Ну она чего хотела.. Хорошо, что не разлрвали
Гость
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