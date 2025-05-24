Семак ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, продолжит ли он работать в питерском клубе.
У меня действующий контракт. А дальше решать руководству. Думаю, этот сезон мы провели лучше, чем предыдущий. С точки зрения логики было бы справедливее, если бы мы проиграли прошлый, но выиграли этот. Нам нужно было набирать больше очков. Могли бы это сделать. Ребята старались, но на сегодняшний день не получилось это сделать. Что касается меня лично, то контракт у меня действует.
Да, можно и так сказать. Великолепных цитат в этой Классике немало...)))
Да, можно и так сказать. Великолепных цитат в этой Классике немало...)))
Кто его ставил с упорством, где ты это увидел и когда? В том то и всё дело, что ставить, он Соболева, начал только на финише сезона, а так- иногда на замену, или в редких случаях в старте. Так в чём он молодец, что героического Семак совершил? Соболев, как безусловно талантливый и агрессивный форвард, так или иначе должен был розыграться и начать забивать, но точно не благодаря бездарю карьеристу. Я уже не говорю о том, что он сотворил с Глушенковым!!!
Я в Соболя верил и верю, потому что он- талантливый игрок и должен реализовать себя в полной мере...
Кто его ставил с упорством, где ты это увидел и когда? В том то и всё дело, что ставить, он Соболева, начал только на финише сезона, а так- иногда на замену, или в редких случаях в старте. Так в чём он молодец, что героического Семак совершил? Соболев, как безусловно талантливый и агрессивный форвард, так или иначе должен был розыграться и начать забивать, но точно не благодаря бездарю карьеристу. Я уже не говорю о том, что он сотворил с Глушенковым!!!
Я в Соболя верил и верю, потому что он- талантливый игрок и должен реализовать себя в полной мере...
... К руководству Газпрома! ))
... К руководству Газпрома! ))
Полностью с Вами согласен и подтверждаю, что, фактически я и написал в своём комментарии. Увы, сейчас в России, как никогда много проходимцев и бездарей, просто бедствие...
Полностью с Вами согласен и подтверждаю, что, фактически я и написал в своём комментарии. Увы, сейчас в России, как никогда много проходимцев и бездарей, просто бедствие...
Виктор Семенович. Чтобы не распространяться, можно констатировать, что в РПЛ все тренеры делятся на две группы. Есть мужики, а есть не мужики. Типичные не мужики - это Семак, Личка и Станкович (базарная баба). Их общее свойство - отсутствие гордости и достоинства. После такого гигантского финансирования на уровне Топ-5 Европы и провалить тухлый чемпионат РПЛ , после чего мямлить " А у меня действующий контракт" может только не мужик!
Виктор Семенович. Чтобы не распространяться, можно констатировать, что в РПЛ все тренеры делятся на две группы. Есть мужики, а есть не мужики. Типичные не мужики - это Семак, Личка и Станкович (базарная баба). Их общее свойство - отсутствие гордости и достоинства. После такого гигантского финансирования на уровне Топ-5 Европы и провалить тухлый чемпионат РПЛ , после чего мямлить " А у меня действующий контракт" может только не мужик!