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Семак ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»

вчера, 19:40

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, продолжит ли он работать в питерском клубе.

У меня действующий контракт. А дальше решать руководству. Думаю, этот сезон мы провели лучше, чем предыдущий. С точки зрения логики было бы справедливее, если бы мы проиграли прошлый, но выиграли этот. Нам нужно было набирать больше очков. Могли бы это сделать. Ребята старались, но на сегодняшний день не получилось это сделать. Что касается меня лично, то контракт у меня действует.

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Все комментарии
Tex
Tex ответ nikolah (раскрыть)
сегодня в 14:38
куда он пойдет? Тут самый богатый клуб в РФ. На что он его поменяет? В Казахстан или Венгрию в лучшем случае
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 13:29
Привет, Дружище!!!
Да, можно и так сказать. Великолепных цитат в этой Классике немало...)))
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 13:25, ред.
Ну ты как обычно- в очереди за билетом на дневной сеанс.)))
Кто его ставил с упорством, где ты это увидел и когда? В том то и всё дело, что ставить, он Соболева, начал только на финише сезона, а так- иногда на замену, или в редких случаях в старте. Так в чём он молодец, что героического Семак совершил? Соболев, как безусловно талантливый и агрессивный форвард, так или иначе должен был розыграться и начать забивать, но точно не благодаря бездарю карьеристу. Я уже не говорю о том, что он сотворил с Глушенковым!!!
Я в Соболя верил и верю, потому что он- талантливый игрок и должен реализовать себя в полной мере...
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:03
Виктор! Здравия Желаю!...А еще профессор говорил: чтоб за завтраком не читали нашу прессу (без редактора) и различные соц. страницы))))
Сп62
Сп62
сегодня в 08:14
Один пример. Многие на этом сайте и я в том числе не верили, что Соболев заиграет в Зените. Однако, Семак с упорством ставил и ставил его на игры и в конце-концов все увидели, что тренер оказался прав. Разве тренер не молодец?
nikolah
nikolah ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 01:58
Надо уметь вовремя уходить)
Gotlib
Gotlib ответ nubom (раскрыть)
вчера в 23:21
Подопечным по барабану, что он бузит. Они прекрасно понимают, что это вода.)))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:44
Нормальный адекватный ответ отличного тренера. Вот интересные люди: стоило тренеру оступиться после многочисленных чемпионств - и пошла вакханалия "доброжелателей". Выплеснули на него всю свою злобу. Ну, натуры... Давно ждали, когда Сергей Богданович оступится и сейчас довольно потирают вспотевшие от удовольствия ладошки.
100лет
100лет
вчера в 22:29
Конечно, дома проиграть Акрону и Крыльям, просто слили чемпионство Краснодару😎 Ну да ладно, может это и к лучшему, главное не москвичи золото взяли.
Gotlib
Gotlib ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
Это все равно, как если бы болельщики Динамо послали бы "Хитрого Михея", после шести чемпионств к чёрту. А у Богданыча шесть подряд.
Gotlib
Gotlib ответ Диванный профи (раскрыть)
вчера в 22:01
А перед тем, как обделался шесть раз отстрапонил своих соперников. Это тоже нужно учитывать. Пока счёт 6-1.
stasil2
stasil2 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:59
Видно, что медведев завалил семака, продал всех, никого зимой не притащил. Семак вертелся как уж, его решения не понятны, если не быть погруженным в клуб. Вывод этого сезона один. Глушенков слабее и бестолковее Педро, а Соболев вытеснил Кассьеру из старта. СПАСИБО МАНТУАНУ, хотя накосячил он весной выше неба.
viv
viv
вчера в 20:54
Испортили в конец Сёму культурологи, заставляют нести какую-то дичь - такого с ним не бывало ранее, что в ЦСКА - ПСЖ итд.
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:49
Я так понимаю, что корреспондента, который задал вопрос, Семак послал...
... К руководству Газпрома! ))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 20:49, ред.
Копытом лягнули, пятачком боднули, на рога насадили - сезон действительно лучше прошлого. В следующем ещё калининградские чайки заклюют и совсем идеальный сезон получится.
Capral
Capral
вчера в 20:47
Анатолий Кандауров.

Полностью с Вами согласен и подтверждаю, что, фактически я и написал в своём комментарии. Увы, сейчас в России, как никогда много проходимцев и бездарей, просто бедствие...
nubom
nubom
вчера в 20:36
Судя по высказыванию, вся беда Богданыча в том, что он говорит не то, что думает. Для начальства - это его плюс, для игроков - это его минус. Как правило, это приводит к потере доверия со стороны своих подопечных...
Диванный профи
Диванный профи
вчера в 20:20
Ну что Краснодар с чемпионство, давно к этому шли и наконец то добились цели, Семак обделался ну и тоже давно к этому шел.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:11
Capral
Виктор Семенович. Чтобы не распространяться, можно констатировать, что в РПЛ все тренеры делятся на две группы. Есть мужики, а есть не мужики. Типичные не мужики - это Семак, Личка и Станкович (базарная баба). Их общее свойство - отсутствие гордости и достоинства. После такого гигантского финансирования на уровне Топ-5 Европы и провалить тухлый чемпионат РПЛ , после чего мямлить " А у меня действующий контракт" может только не мужик!
4vyq3kdfh8ht
4vyq3kdfh8ht
вчера в 20:00
Второе место не плохо! Не всегда быть чемпионами! Просто надо работать дальше!
nikolah
nikolah
вчера в 19:59
Вали к чертям
Capral
Capral
вчера в 19:58
Вот в этом- и вся сущность главного карьериста российского футбола. Вместо того, чтобы самому написать заявление, и с честью, по добру уйти после такого ПОЗОРА, он еще и торгуется... Ну вот, как, после этого к нему относиться, как?! Медведевцы этого достойны. Как говорил профессор Преображенский:" Берите вашего Шарикова, кушайте его с кашей"...
tico6825
tico6825
вчера в 19:58
Зря! Иметь такого спонсор ора таких игроков и второе место
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:53
Логики нет, сезон упущен. Но бились до конца, молодцы...
За Краснодар
За Краснодар
вчера в 19:41
Мы Сергея Богдановича уважаем, пусть остаётся.
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