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«Динамо» выплатит неустойку Личке в размере 60 млн рублей

вчера, 17:05

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка может получить от клуба до 60 млн рублей. Речь о неустойке за досрочное расторжение контракта.

В контракте было указано, что если команда при Марцеле занимает место в пятёрке, то соглашение автоматически продляется ещё на сезон. Однако клуб уволил чеха до окончания чемпионата. Вместе с тем, в договоре был и другой пункт: по нему «Динамо» могло расторгнуть контракт с Личкой по ходу сезона и выплатить ему компенсацию лишь до его конца.

Сейчас стороны находятся в поисках компромисса.

Ранее сообщалось, что на тренера претендует клуб «Пари НН», но директор команды эту информацию опроверг.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:42
утешится Личка :
получит наличку ! )
( ну, скорее безнал )
Vilar
Vilar
вчера в 22:35
Ключевое слово "может". Есть вариант, что Личка может не получить 750 000 долларов? Ну, это вряд ли. Графин за такие тупые бестолковые деяния, должен заплатить свои бабки.
8fyrksg2vp6n
8fyrksg2vp6n
вчера в 18:26
В НН точно не пойдёт...
баск
баск
вчера в 17:51
Договорятся и устаканят сумму, всё будет нормально.

Да наверняка давно уже договорились и порешали, а это просто разгоняет кто-то
с некими интересами, через Карпа это часто делают, он любит участвовать в подобных "танцах с бубнами"..))
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:29
Динамикам деньги видимо девать некуда...
Capral
Capral
вчера в 17:27
Ну а что, хитрый чех всё грамотно расчитал- переплюнул даже ушлых банкиров, спровоцировал досрочное увольнение своим интервью. Молодец, уважаю. Был о нем худшего мнения.))) Всё таки, тупой он- этот гафло, не мог подождать до конца чемпионата, чтобы с чистой совестью уволить хама-грубияна. Не, ребята, ничего хорошего не будет с банковскими служащими, не нужен им клуб, не любят они его... Динамо нужен Гинер, если хотим, действительно вернуть былую Cлаву и Авторитет...
shlomo
shlomo
вчера в 17:25
Не кисло это он нахаляву заработал...
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