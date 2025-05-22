«Динамо» выплатит неустойку Личке в размере 60 млн рублей

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вчера, 17:05

Бывший главный тренер московского «Динамо» может получить от клуба до 60 млн рублей. Речь о неустойке за досрочное расторжение контракта.

В контракте было указано, что если команда при Марцеле занимает место в пятёрке, то соглашение автоматически продляется ещё на сезон. Однако клуб уволил чеха до окончания чемпионата. Вместе с тем, в договоре был и другой пункт: по нему «Динамо» могло расторгнуть контракт с Личкой по ходу сезона и выплатить ему компенсацию лишь до его конца.

Сейчас стороны находятся в поисках компромисса.

Ранее сообщалось, что на тренера претендует клуб «Пари НН», но директор команды эту информацию опроверг.