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Слот признан лучшим тренером года по версии Ассоциации тренеров

вчера, 08:59

Ассоциация тренеров лиги (LMA) признала Арне Слота лучшим наставником года.

Специалист получил трофей имени бывшего рулевого «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Слот также был признан лучшим тренером года в Английской Премьер-Лиге после того, как привёл «Ливерпуль» к чемпионскому титулу по итогам сезона 2024/25.

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Все комментарии
catal
catal ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:28, ред.
Если в едущий поезд катящийся на готовых рельсах садится другой машинист - это вовсе не значит, что он великий рулевой. Кто такие Слот и Флик выяснится только тогда, когда они поменяют внутри команды сложенный другими тренерами коллектив, то есть когда им придется ВЛИЯТЬ на свой, а не чужой сыгранный коллектив.
Это даже смешно, что упомянули строителя своей команды Фергюсона. Слот вообще к этому составу Ливерпуля никакого отношения не имеет, как и Флик к созданной Хави Барселоне, Фергюсон даже молодежь заставил искать по всей Англии, это была его первая задача о чем писал Брайан Робсон в своей книге, и наполнил молодежку сходу Баттами, Гиггзами и Скоулзами.
ztjb94q8unnp
ztjb94q8unnp
вчера в 10:20
Достойная замена Клоппу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:59
в летом 2024 как только не высмеяли 2 тренеров.
и клубов, которые сделали ставку на них.
Арне Слот и Ханс-Дитер Флик.
и вот достойный ответ.
Ливерпуль и Барселона стали чемпионами!!!!!
конечно, скептики скажут, что чудес не бывает.
и что эти чемпионы сезона слабых топ-клубов МанСити и Реала.
что Ливерпуля возил ПСЖ, а Барса сломалась при первом сильном клубе.
больше важных игр не было. а судить можно будет только во втором сезоне.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 09:51
Заслуженно и без вариантов!
Новых побед и трофеев Арне с Ливерпулем!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:35
ты нас подвел, Арне Слот!!!
ты сделал так, что многие люди почувствовать себя неправыми.
ведь все могло быть логично.
эпоху великого Клоппа сменяет эпоха великой нестабильности.
фанаты английского клубного футбола видели это много раз и не только на Энфилде. наши соперники не могли или не могут годами оправиться от потери лиц, определивших их эпохи развития. как примеру, МЮ.
а тут такая бесшовная сварка.
все должно было укладываться в рамки банальной логики и мы бы горячо поливали помоями тебя, голландского провинциала, сватали бы в менеджеры "проверенных спецов". а ты взял и все испортил.
сходу стал чемпионом АПЛ. и лучшим тренером сезона. реально отжег по полной.
но ты там не почивай на лаврах.
мы ждем, когда прозвучит труба поражения, чтобы послать тебя в Зволле. готовься, особенно этим летом.
r75tngyewcpa
r75tngyewcpa
вчера в 09:03
Слот лучщий! Желаем новых успехов!
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