Слот признан лучшим тренером года по версии Ассоциации тренеров

Ассоциация тренеров лиги (LMA) признала Арне Слота лучшим наставником года.
Специалист получил трофей имени бывшего рулевого «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
Слот также был признан лучшим тренером года в Английской Премьер-Лиге после того, как привёл «Ливерпуль» к чемпионскому титулу по итогам сезона 2024/25.
Это даже смешно, что упомянули строителя своей команды Фергюсона. Слот вообще к этому составу Ливерпуля никакого отношения не имеет, как и Флик к созданной Хави Барселоне, Фергюсон даже молодежь заставил искать по всей Англии, это была его первая задача о чем писал Брайан Робсон в своей книге, и наполнил молодежку сходу Баттами, Гиггзами и Скоулзами.
Это даже смешно, что упомянули строителя своей команды Фергюсона. Слот вообще к этому составу Ливерпуля никакого отношения не имеет, как и Флик к созданной Хави Барселоне, Фергюсон даже молодежь заставил искать по всей Англии, это была его первая задача о чем писал Брайан Робсон в своей книге, и наполнил молодежку сходу Баттами, Гиггзами и Скоулзами.