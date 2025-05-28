Слот признан лучшим тренером года по версии Ассоциации тренеров

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вчера, 08:59

Ассоциация тренеров лиги (LMA) признала лучшим наставником года.

Специалист получил трофей имени бывшего рулевого «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Слот также был признан лучшим тренером года в Английской Премьер-Лиге после того, как привёл «Ливерпуль» к чемпионскому титулу по итогам сезона 2024/25.