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вчера, 19:50

МакТоминэй привёл команду к титулу.

Конте поставил на самых упрямых бойцов

Основа «Наполи» тренера Конте существенно отличается от чемпионского стартового состава Спаллетти, хотя прошло всего два года. В атаке нет Осимхена, Лосано и Кварацхелии, в обороне не играет Ким, а хавбек Зелиньски уехал в «Интер». А лучшим игроком нового чемпионского «Наполи» неожиданно стал человек, которого всегда недооценивали в МЮ . Конте поделился после первых голов МакТоминэя важным инсайдом – команда поверила, что Скотт станет новым лидером.

К чемпионам Италии много справедливых футбольных претензий. Отчасти «Интер» подарил «Наполи» Скудетто, отвлекаясь на Лигу чемпионов, но надо отдать должное спортивному директору южан. Джованни Манна приехал в Брайтон за шотландцем Гилмором. Уже в Англии менеджер узнал, что МакТоминэй готов покинуть МЮ , а родной клуб продает контракт хавбека всего за 30.5 млн евро, ведь мультимиллиардеру Рэткфлиффу, как обычно, не хватало денег. Манна не медлил.

В 27 лет один из лидеров сборной Шотландии оказался готов к приключениям. В МЮ Скотту, который был в клубе с пяти лет, не давали раскрыться на позиции «восьмерки». Конте пообещал новичку иной опыт, и теперь сразу два шотландца стали чемпионами в составе «Наполи», а итальянские фанаты приходят на матчи в шотландских кильтах. До этого сезона за всю историю итальянских чемпионатов было всего два шотландских чемпиона из «Ювентуса» – выиграли турнир в 1905 году.

Гилмор не всегда выходил в основе «Наполи», а МакТоминэй получил от фанатов множество кличек – от МакТерминатор до Апроботилье. Это винный штопор: фанаты «Наполи» оценили легкость, с которой Скотт начал вскрывать оборону разных соперников. МакТоминэй тоже оценил Италию. Говорит, впервые в жизни понял, что у помидоров и других овощей есть вкус. Пригрело солнышко, а орущий Конте настроил команду на подвиги – обыграли «Кальяри» и стали чемпионами.

МакТоминэй забил в решающем матче в акробатическом прыжке, у шотландца 12 голов и 4 ассиста в Серии А. У Скотта прекрасная отработка в чужой штрафной площади – совершил 117 касаний. Даже у голландца Рейндерса из «Милана», которого зовут в «Манчестер Сити», 91 встреча с мячом в чужой штрафной площади. Только защитник Мина из «Кальяри» выиграл больше дуэлей в Серии А за сезон, чем МакТоминэй. Из хавбеков Скотт второй по ударам после Нико Паса из «Комо».

Шотландец нашел свою команду, даже покрасил волосы в страшный синий цвет, когда стал чемпионом Италии. МакТоминэй сожалеет, что собирался с мыслями так долго и не решался покинуть МЮ . Теперь в его родном клубе могут попрощаться с Онаной, Фернандешем, Каземиро, Гарначо, Хёйлундом и Зиркзее. Как показывает опыт МакТоминэя и Антони, футболисты становятся счастливее, покинув «Манчестер Юнайтед». Аморим пока плохо справляется с работой в Англии.

Тренеру нужно перестроить команду, ведь МЮ не будет в еврокубках в следующем сезоне, и это всего второй случай за 40 лет. Отсутствие нагрузок сыграет на руку тренеру Амориму, а Конте уже выжал Скудетто, когда «Наполи» играл важные матчи реже конкурентов. МакТоминэй рад, что Лоботка и Ангисса выполняли черновую работу. Также Скотт благодарен Лукаку, потому что Ромелу помогал шотландцу, делился позициями и мячом с пожизненным фанатом «Манчестер Юнайтед».

МакТоминэю важно много зарабатывать

Дело не в жадности и не в желании покупать дорогие дома и автомобили. Шотландский полузащитник живет с Кэмерон Ридинг, которую её отец впутал в мутную криминальную историю. Папаша представлялся крутым инвестором, забрал деньги у богачей из разных сфер по миру. В итоге надул всех, в том числе МакТоминэя, который вложил в бизнес отца девушки миллионы фунтов. Инвестиционные компании старшего Ридинга, скорее всего, были классической финансовой пирамидой.

Суд постановил, что инвесторам вернут лишь 4 % от вложений. Хавбек «Наполи» отдал 2.72 миллиона фунтов, а получит около 100 тысяч. Любовь в случае МакТоминэя оказалась дорогим удовольствием. Папашу Ридинга будут судить за мошенничество, так как обманул инвесторов на сумму около 18.5 миллионов фунтов, а саму девушку футболиста «Наполи» суд обязал начать возвращать долги. Легко угадать, кто будет помогать деньгами – Скотт с зарплатой в «Наполи» в 5.5 млн евро в год.

Хотя оказалось, что ближайший родственник девушки МакТоминэя – мошенник, серьезные проблемы не отвлекли футболиста от задач «Наполи». Увёз девушку подальше от британской полиции, чтобы суд не взял Кэмерон под стражу в случае неуплаты долгов. Вместе наслаждаются жизнью в Италии, а Скотт стал идолом неаполитанской публики. Фанаты «Наполи» прекрасны в проявлении чувств к игрокам. Они обожали защитника Кулибали и делали торты с маской форварда Осимхена.

Теперь главный герой муралов после второго за три года чемпионства – шотландский хавбек МакТоминэй. Один из художников нарисовал, как Адам из знаменитой фрески Микеланджело тянет шотландца за рукав, пока хавбек бьет по воротам боковыми ножницами. Тот самый гол «Кальяри». Теперь МакТоминэй понял чувства Кварацхелии, которому нравилась поддержка неаполитанцев. Их город подходит для людей любого темперамента и способа жизни, место с душой и колоритом.

Шотландец мгновенно стал своим в «Наполи», а фанаты делают татуировки в его честь. А впереди у Скотта работа с легендарным Де Брюйне. «Наполи» крупно повезло, что сработало чутье спортивного директора Манны. Конте и владелец клуба Де Лаурентис приказали подписать хавбека Марко Брешианини из состава «Фрозиноне». Манна выбрал МакТоминэя из-за его международного опыта и смог уговорить универсала, ведь где Скотт только не играл, даже в обороне за Шотландию.