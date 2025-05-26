Объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона в РПЛ

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вчера, 16:50

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера РПЛ по итогам сезона 2024/25.

На награду номинированы:

(«Спартак»),

( ЦСКА ),

(«Краснодар»),

(«Ростов»),

(«Акрон»),

(«Локомотив»),

(«Рубин»),

(«Динамо» Москва),

(«Динамо» Махачкала).

Из десяти наставников журналисты и блогеры отберут пятерых лучших. В этот список уже вошли Николич и Мусаев, поскольку оба тренера дважды становились победителями в номинации «Тренер месяца». Второй этап отбора, на котором финалистов будут выбирать болельщики, начнется 2 июня.