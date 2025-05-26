Объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона в РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера РПЛ по итогам сезона 2024/25.
На награду номинированы:
Деян Станкович («Спартак»),
Марко Николич (ЦСКА),
Мурад Мусаев («Краснодар»),
Валерий Карпин («Ростов»),
Заур Тедеев («Акрон»),
Михаил Галактионов («Локомотив»),
Рашид Рахимов («Рубин»),
Марцел Личка («Динамо» Москва),
Хасанби Биджиев («Динамо» Махачкала).
Из десяти наставников журналисты и блогеры отберут пятерых лучших. В этот список уже вошли Николич и Мусаев, поскольку оба тренера дважды становились победителями в номинации «Тренер месяца». Второй этап отбора, на котором финалистов будут выбирать болельщики, начнется 2 июня.
А теперь, позволю себе высказаться о каждом отдельно. Итак, Мусаев, способный тренер, без академического образования, строящий свой футбол на эмоциях, воздушных представлениях и розовых иллюзиях. Футбол- красивый, комбинационный, но как мне кажется- недолговечный и без прочного фундамента.
Николич, подкован академическими знаниями, умеет грамотно разбирать соперника, умеет подстраиваться под соперника, имеет под своим футболом крепкое основание, но излишне прагматичен и осторожен, не допускает в своей игре лирических отступлений.
Карпин, строитель, умеющий закладывать игровую дисциплину и не допускающий дисбаланса в организации игры. Грамотно сочетающий в своем футболе оборонительные и наступательные функции. Умеет находить игрокам места на поле и очень тонко и точно умеет читать соперника, что подтверждал матчами с лидерами РПЛ...
Станкович, работает от печки, без конкретного плана на игру, тренер стихийный без выдумки и очень прогнозируемый. Не умеет читать соперника, в свою очередь- очевидный и очень примитивный, без тренерской доктрины и идеологии.
Это только мои расклады, которые, я никому не навязываю.
А теперь, позволю себе высказаться о каждом отдельно. Итак, Мусаев, способный тренер, без академического образования, строящий свой футбол на эмоциях, воздушных представлениях и розовых иллюзиях. Футбол- красивый, комбинационный, но как мне кажется- недолговечный и без прочного фундамента.
Николич, подкован академическими знаниями, умеет грамотно разбирать соперника, умеет подстраиваться под соперника, имеет под своим футболом крепкое основание, но излишне прагматичен и осторожен, не допускает в своей игре лирических отступлений.
Карпин, строитель, умеющий закладывать игровую дисциплину и не допускающий дисбаланса в организации игры. Грамотно сочетающий в своем футболе оборонительные и наступательные функции. Умеет находить игрокам места на поле и очень тонко и точно умеет читать соперника, что подтверждал матчами с лидерами РПЛ...
Станкович, работает от печки, без конкретного плана на игру, тренер стихийный без выдумки и очень прогнозируемый. Не умеет читать соперника, в свою очередь- очевидный и очень примитивный, без тренерской доктрины и идеологии.
Это только мои расклады, которые, я никому не навязываю.
Мусаев - чемпионством;
Николич - победоносной весной и местом на пьедестале;
Хасанби Биджиев - способностью подготовить и провести по турниру команду без денег и ресурсов...
Мусаев - чемпионством;
Николич - победоносной весной и местом на пьедестале;
Хасанби Биджиев - способностью подготовить и провести по турниру команду без денег и ресурсов...
Мнение болельщиков тоже разное. Я оцениваю по результатам работы тренер.
Николич провёл потрясающую работу га зимних сборах, перестроил игру на РОМБ
( ни одна команда РПЛ не использует эту тактику ) и добился весной потрясающий результат --- 0 поражений.
Я за Николича.
Мнение болельщиков тоже разное. Я оцениваю по результатам работы тренер.
Николич провёл потрясающую работу га зимних сборах, перестроил игру на РОМБ
( ни одна команда РПЛ не использует эту тактику ) и добился весной потрясающий результат --- 0 поражений.
Я за Николича.