Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона в РПЛ

вчера, 16:50

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера РПЛ по итогам сезона 2024/25.

На награду номинированы:

Деян Станкович («Спартак»),

Марко Николич (ЦСКА),

Мурад Мусаев («Краснодар»),

Валерий Карпин («Ростов»),

Заур Тедеев («Акрон»),

Михаил Галактионов («Локомотив»),

Рашид Рахимов («Рубин»),

Марцел Личка («Динамо» Москва),

Хасанби Биджиев («Динамо» Махачкала).

Из десяти наставников журналисты и блогеры отберут пятерых лучших. В этот список уже вошли Николич и Мусаев, поскольку оба тренера дважды становились победителями в номинации «Тренер месяца». Второй этап отбора, на котором финалистов будут выбирать болельщики, начнется 2 июня.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» в своём дебютном сезоне за «Реал»
Вчера, 09:11
Официально«Риека» во 2-й раз в истории стала чемпионом Хорватии
25 мая Фото
ОфициальноОблак взял трофей Саморы в 6-й раз, установив новый рекорд
25 мая
«Копенгаген» стал чемпионом Дании в 16-й раз в истории
25 мая
«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл чемпионат Бельгии впервые за 90 лет
25 мая
«Спортинг» в овертайме переиграл «Бенфику» и завоевал Кубок Португалии
25 мая
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:33
Анатолий Кандауров.

В общих чертах мне понятен ромб, из Ваших слов, но, чтобы окончательно убедиться в том, что он нужен в игре и приносит определенную пользу- надо его на практике закрепить и проверить эту функцию временем...
Ну а так- спасибо за объяснение.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 09:17
Согласен, ибо он в этом сезоне своё дело сделал: привел команду к чемпионству, а это сильнейший аргумент в его пользу.
Лишь добавлю, что я сам считаю Карпина априори сильнейшим тренером России; но по этому сезону Мусаев лучший, согласен.
Прошу принять во внимание, что между ,,сильнейшим" и ,,лучшим" в сезоне есть разница.
Впрочем, так и вытекает из Вашего комментария.
NYJ
NYJ
вчера в 21:53
Список ради списка?
Николич
Мусаев
Биджиев
Остальные тут каким образом попали?!!!
Capral
Capral ответ AlVi77 (раскрыть)
вчера в 21:16
Я по крупному брал.)))
AlVi77
AlVi77 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:31
"А теперь, позволю себе высказаться о каждом отдельно. "
А чего Тедеева не расписали?) как по мне для дебюта вышло очень даже не плохо. По соотношению Игра/состав/результат в топ 5 бы вошел)))
AlVi77
AlVi77
вчера в 20:25, ред.
Тедеев конечно молодец, но в этом сезоне лучший однозначно Сымак
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:46
А давайте оставим Сережу Семака - ему не привыкать...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:28
А как же Семак? Где лучший тренер? Где же он?
Как бы я изначально не критиковал Мусаева в начале сезона, но по итогу он лучший тренер в этом сезоне. Да, Николич - лучший тренер весны, но сезона - краснодарец.
Так же хотелось отметить Галактионова - весь сезон играл самым российским составом и по итогу занял довольно высокое место.
Станкович и Личка в этом списке только для массовки. Остальные не показали выдающиеся результаты, но и не упали лицом в грязь.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:20
За уделенное время спасибо!
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:18
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:14
"Ты что больше любишь- коньяк, шнапс?)))"


Если ты о футболе, но в образе спиртного. то я за коктейль "Дон Коньячино".

А если ТОЛЬКО о вкусовых предпочтениях, то - НАЛИВАЙ, РАЗБЕРЁМСЯ! ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:10
Дружище, я собственно, писал только об игровых моментах Карпина, как человека его не знаю и особо не интересовался.))) Но если хочешь, могу предложить пари. А именно: если Валера возглавит Динамо, готов прогнозировать ростовщикам, как минимум кубок или призовое место. Ты что больше любишь- коньяк, шнапс?)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:09
Однако !!!!
Не ожидал такого поворота, ценю сравнение +++++++
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:07
Олег, давай я тебе поясню.. Так по упрощенному называют систему игры в 4 полузащитника. А Реально там нет постоянной фигуры- ромб, или прямоугольник или даже параллелограмм. Главное в этой схеме (основной принцип) полная взаимозаменяемость всех четырех. Я бы назвал это подвижный четырехугольник в центе поля. Любой из четырех в процессе игры может быть и опорником, и десяткой, и восьмеркой. Этот четырехугольник постоянно вращается в плане а процессе игры. Система не простая, требует слаженности, хорошей физики и универсальности игроков. Т.е это далеко не ромб. Эту систему наигрывают годами.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:06
Эдуард Григорьевич!

"Мясо" - "ромб" ("свиньёй") -"хрюшки"... Общего ничего не находите?)
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:05
Вот, всё, Витя, в твоём посте понравилось.
Поэтому и "плюсанул".
Только дифирамбы варелику, я полагаю, совершенно безосновательные.
Он себя показал, как человек импульсивный и непредсказуемый, что практически всегда передавалось игрокам Спартака, которые в ЗНАКОВЫХ играх, извини за образное выражение, ВСЕГДА "пускали петуха". (
А с варелика как с гуся вода!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:04
Будь здрав Дружище Олег !
О ромбе разглагольствовать не буду, и так всё всем ясно, а на счёт СпаМа не понял. С какого бока тут он ?
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:00
Я бы, например, из вышеперечисленных, выбирал между Николичем и Тедеевым.
Николич, потому что после зимы увидели прекрасно сбалансированный состав "опыт-молодость" и отличную физподготовку. Эти две составляющие и были тем топливом, которое помогло армейцам "взлететь на реактивной скорости" в тройку.

А Тедеев потому что команду из условного Мухо**анска сумел не просто оставить в РПЛ, а УВЕРЕННО оставить, заняв место в самой середине турнирной таблицы.
Да и с непредсказуемым и импульсивным поленом нашёл общий язык, что было немаловажно.

В общем, мой выбор - или Николич, или Тедеев.
Можно оба сразу. ))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:58
Привет Дед!

"РОМБ" это как? Свиньёй ? (шведы так ходили на Русь))
За использование термина будете должны Спартаку))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:56
Лучший - Валера!
Без козырных козырей, бил семерками .... (червей))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:55
У каждого претендента есть свои +++ и ---.
Мнение болельщиков тоже разное. Я оцениваю по результатам работы тренер.
Николич провёл потрясающую работу га зимних сборах, перестроил игру на РОМБ
( ни одна команда РПЛ не использует эту тактику ) и добился весной потрясающий результат --- 0 поражений.
Я за Николича.
Capral
Capral
вчера в 18:16
Анатолий Кандауров.

Карпин умеет формировать состав и грамотно подходит к каждой позиции. Николич, пока не сыграет финал, ничего не могу сказать на 100%. Он, одним финалом может либо поднять себя, либо опустить. И хотя, общей весенней картины он не испортит, всё же, от результата финала многое зависит...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 17:59
Немного возражу. Лучший не по результату выбирается, а по качеству работы. Качество работы Семака было не на высоте уже давно, а 1 места были. Ясно, что это результат денег. Теперь насчет Акрона. Его хозяин крепкий бизнесмен - металлург Морозов. И там бюджет очень даже неплохой. Хасан тренер умелый и при его кадрах команда сыграла прилично. А по качеству работы примерно одинаковы Мусаев и Николич. Каждый силен в своем.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:56
Мусаев и Николич - нормально !
shlomo
shlomo
вчера в 17:55
В коем веке зенит с Семаком пролетели...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:52
CapralCapral
Я бы добавил. Карпин - безусловно лучший мотиватор из тренеров. Без накачки, без истерики в духе Станковича. Но его команда бьется всегда.
particular
particular
вчера в 17:46
Из толпы выделяются:
Мусаев - чемпионством;
Николич - победоносной весной и местом на пьедестале;
Хасанби Биджиев - способностью подготовить и провести по турниру команду без денег и ресурсов...
Capral
Capral
вчера в 17:43
При всей моей, безграничной симпатии к Мусаеву, но я бы не спешил выбирать именно его, несмотря на чемпионство Краснодара. Окончательно, про работу Николича, тоже, пока не спешу говорить- надо дождаться финала... Карпин. Однозначно Лучший тренер России на сегодня. Станкович. Хочется верить, что его нахождение в списке- просто опечатка. Личка- без комментариев.

А теперь, позволю себе высказаться о каждом отдельно. Итак, Мусаев, способный тренер, без академического образования, строящий свой футбол на эмоциях, воздушных представлениях и розовых иллюзиях. Футбол- красивый, комбинационный, но как мне кажется- недолговечный и без прочного фундамента.

Николич, подкован академическими знаниями, умеет грамотно разбирать соперника, умеет подстраиваться под соперника, имеет под своим футболом крепкое основание, но излишне прагматичен и осторожен, не допускает в своей игре лирических отступлений.

Карпин, строитель, умеющий закладывать игровую дисциплину и не допускающий дисбаланса в организации игры. Грамотно сочетающий в своем футболе оборонительные и наступательные функции. Умеет находить игрокам места на поле и очень тонко и точно умеет читать соперника, что подтверждал матчами с лидерами РПЛ...

Станкович, работает от печки, без конкретного плана на игру, тренер стихийный без выдумки и очень прогнозируемый. Не умеет читать соперника, в свою очередь- очевидный и очень примитивный, без тренерской доктрины и идеологии.

Это только мои расклады, которые, я никому не навязываю.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:40
Кто выиграл чемпионат, тот и лучший ☝️😉
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 17:34
Не сомневаюсь, что лучшим тренером будет выбран Мурад Мусаев, тренер чемпиона страны. Кто, если не он ?! Других претендентов даже обсуждать не хочу и не буду. Как не буду задавать глупых вопросов по поводу кандидатуры главного тренера сборной.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 