Роналду снова стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги Саудовской Аравии сезона 2024/25.
Португалец забил 25 мячей в 30 матчах. В прошлом году он также отметился наибольшим количеством голов в лиге, тогда у него их было 35.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги Саудовской Аравии сезона 2024/25.
Португалец забил 25 мячей в 30 матчах. В прошлом году он также отметился наибольшим количеством голов в лиге, тогда у него их было 35.
- "У Вас не всё в порядке с отчётом, товарищ Новосельцев."
- "Мымра!"
Ахаха
- "У Вас не всё в порядке с отчётом, товарищ Новосельцев."
- "Мымра!"
Ахаха
А сам рекламирует браслет, который якобы показывает биологический возраст, что у него тело 28 летнего.
Но реальность показывает, что всё это ложь!
А сам рекламирует браслет, который якобы показывает биологический возраст, что у него тело 28 летнего.
Но реальность показывает, что всё это ложь!
Трёхкратный чемпион Англии (2007–2009), двукратный чемпион Испании (2012, 2017) и Италии (2019, 2020).
Пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА (2008, 2014, 2016–2018).
Четырёхкратный победитель Клубного чемпионата мира (2008, 2014, 2016, 2017).
Обладатель приза «Золотой мяч» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
Четырёхкратный обладатель «Золотой бутсы» (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15).
Трёхкратный чемпион Англии (2007–2009), двукратный чемпион Испании (2012, 2017) и Италии (2019, 2020).
Пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА (2008, 2014, 2016–2018).
Четырёхкратный победитель Клубного чемпионата мира (2008, 2014, 2016, 2017).
Обладатель приза «Золотой мяч» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
Четырёхкратный обладатель «Золотой бутсы» (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15).
Золотую бутцу выиграл Мбаппе забив 31 гол с коэффициентом 2 – 62 очка.
А здесь надо 25 делить на 2 и ещё отнимать.
Скоро к пингвинам поедет забивать.
Золотую бутцу выиграл Мбаппе забив 31 гол с коэффициентом 2 – 62 очка.
А здесь надо 25 делить на 2 и ещё отнимать.
Скоро к пингвинам поедет забивать.