Роналду снова стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги Саудовской Аравии

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вчера, 23:19

Нападающий «Аль-Насра» стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги Саудовской Аравии сезона 2024/25.

Португалец забил 25 мячей в 30 матчах. В прошлом году он также отметился наибольшим количеством голов в лиге, тогда у него их было 35.