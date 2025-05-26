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Роналду снова стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги Саудовской Аравии

вчера, 23:19

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги Саудовской Аравии сезона 2024/25.

Португалец забил 25 мячей в 30 матчах. В прошлом году он также отметился наибольшим количеством голов в лиге, тогда у него их было 35.

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Все комментарии
Alik_8080
Alik_8080 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:23
Где Кристина там нет трофея .Его ни зря с Европы выперли .Арабы подобрали.ЧМ пофуркал Евро профуркал..Пора на пенсию может тогда трофей придут.
Шишанутый
Шишанутый ответ Alik_8080 (раскрыть)
сегодня в 11:59
Трофей выигрвыает команде ведь футбол это не теннис и игрок не может сам выйграть трофей значит команды были слабые у Рона и не помогли ему. А вот то что он лучший бомбардир значит свою работу Рон выполняет исправно и поэтому он молодец.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:38
Роналду, как и Месси, как в прочем и многие другие бывшие звёзды мирового футбола, поехали в полулюбительские клубы зарабатывать деньги, а не играть в футбол, устраивать шоу на радость местной публики, и за деньги местной публики. Уровень футбола подобных лиг - это максимум уровень вторых дивизионов топ-лиг, а то и того меньше. Так что ставить забитые голы и какие-либо достижения в этих лигах на один уровень с европейским футболом не совсем правильно. Забить 25 голов в «Аль-Насре», и забить 25 голов в Реале, Барселоне, Ман Сити, Баварии и т.д. - это вещи не сопоставимые. Поэтому все эти "достижения" на таком уровне - это лишь пиар низкоуровневых лиг за счёт громких имён звёздных в прошлом футболистов. И относиться к ним серьёзно со спортивной и соревновательной точки зрения не стоит.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ НЕ Э Г O И СT (раскрыть)
сегодня в 09:33
))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 09:30
Скорее, под конём
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:35
Начались увольнения тренеров !!!
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 08:20
Клуб опять в пролёте, зато Криш на коне)) и так всю карьеру ахаха
tico6825
tico6825
сегодня в 07:57
Позорище давно пора бутцы повесить и дай дорогу молодым Позоришся в стране ссо слабым футболом Тфу противно читать даже про него
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:40
Рон в 40 лет хоть и теряет результативность, но хейтеров нет) на правильном пути мужик! Каждый день историю пишет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:57
Всё стату набивает, статист))Вот только статистика упала за год на треть.
- "У Вас не всё в порядке с отчётом, товарищ Новосельцев."
- "Мымра!"
Ахаха
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 06:26
Выдыхается Криш с каждым годом: 35 - 25 - в следующем сезоне 15?
А сам рекламирует браслет, который якобы показывает биологический возраст, что у него тело 28 летнего.
Но реальность показывает, что всё это ложь!
dvenb8eh8uuh
dvenb8eh8uuh
сегодня в 06:17
Состояние физическое Криша не вызыват сомнения, нно результативность то падает
Alik_8080
Alik_8080 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 06:03
Без единого трофея .Позор за все годы ни единого трофея и он молодец.
112910415
112910415
сегодня в 05:24
есть утешение, есть ! )
ppdhkbya2ck9
ppdhkbya2ck9
сегодня в 04:46
Он то может и лучший, а клуб всего лишь третий....
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:08
Красавчик Рон 👍 он не сбавляет оборота и идет к своей цели в тысеча мечей 🎯
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:26
Кстати, забивать СА все труднее
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:15
Да не был я там. Трошкин прошёл мимо. Зачем ему зеркало?. Надо побриться. Канаты рвут. Новый телевизор. Пора почесать ногу.. 🤫
протон
протон ответ НЕ Э Г O И СT (раскрыть)
сегодня в 00:10
Ну вот, смотрите, пожалайста, уважаемый). Кстати, он очень уважает. и казал, что вся борьба не к чему. Так хочется, что бы они стали друзьями. А почему нет?
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:02
Хороший. Но ему то хочется быть первым и величайшим. Но вот незадача - его таковым никто не признаёт.. 🤭
протон
протон ответ НЕ Э Г O И СT (раскрыть)
вчера в 23:59
Не оспорим тот факт что КР хороший футболист, но вот немного замечу друг он лучшмй
протон
протон
вчера в 23:57
Однозначно легенда. сейчас приведу примеры почему))))))))))))) Чемпион Европы (2016) и победитель Лиги наций УЕФА (2019).

Трёхкратный чемпион Англии (2007–2009), двукратный чемпион Испании (2012, 2017) и Италии (2019, 2020).

Пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА (2008, 2014, 2016–2018).

Четырёхкратный победитель Клубного чемпионата мира (2008, 2014, 2016, 2017).

Обладатель приза «Золотой мяч» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Четырёхкратный обладатель «Золотой бутсы» (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15).
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:48
Неправильно.. Привет " бронза".. Прощай лч.. 🤭
Байкал-38
Байкал-38 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 23:45
То Европа, а то чемпионат верблюдов.
Золотую бутцу выиграл Мбаппе забив 31 гол с коэффициентом 2 – 62 очка.
А здесь надо 25 делить на 2 и ещё отнимать.
Скоро к пингвинам поедет забивать.
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Comentarios
вчера в 23:36
Чет не помню .. в Европе есть такие кто больше забил
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 23:35
Аль-Фатех круто надрал дырявого на последних минутах, прощай бронза.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 23:25
По..., что клуб опять ни... не выиграл, главное, что лучший бомбардир.
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