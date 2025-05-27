Индзаги считает, что Лаутаро достоин «Золотого мяча»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался в пользу своего футболиста Лаутаро Мартинеса как возможного обладателя «Золотого мяча».
Считаю, что что Лаутаро его заслуживает – за всё, что он сделал за эти годы. Независимо от того, выиграет «Интер» в финале Лиги чемпионов или проиграет, Лаутаро – великолепный игрок и человек.
Ранее стал известен список главных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».
«Интер» встретится с «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов 31 мая.
Зоммер ближе к ЗМ чем кэп)
Зоммер ближе к ЗМ чем кэп)
В этом же сезоне забил только 12 голов.
Какой он претендент за золотой мяч? Никакой. Сдувшийся, нестабильный, зазвездившийся.
В этом же сезоне забил только 12 голов.
Какой он претендент за золотой мяч? Никакой. Сдувшийся, нестабильный, зазвездившийся.