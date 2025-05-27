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Индзаги считает, что Лаутаро достоин «Золотого мяча»

вчера, 17:52
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер31.05.2025 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался в пользу своего футболиста Лаутаро Мартинеса как возможного обладателя «Золотого мяча».

Считаю, что что Лаутаро его заслуживает – за всё, что он сделал за эти годы. Независимо от того, выиграет «Интер» в финале Лиги чемпионов или проиграет, Лаутаро – великолепный игрок и человек.

Ранее стал известен список главных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

«Интер» встретится с «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов 31 мая.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 20:55
Не так стабилен в этом году, поэтому нет.
Зоммер ближе к ЗМ чем кэп)
catal
catal
вчера в 19:02
В этом сезоне его трудно назвать претендентом хоть на что-то, в прошлом сезоне Мартинес забил 24 гола и был основной причиной чемпионства Интера
В этом же сезоне забил только 12 голов.
Какой он претендент за золотой мяч? Никакой. Сдувшийся, нестабильный, зазвездившийся.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:54
Многое будет от финала Лиги Чемпионов зависеть
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