Индзаги считает, что Лаутаро достоин «Золотого мяча»

Главный тренер «Интера» высказался в пользу своего футболиста как возможного обладателя «Золотого мяча».

Считаю, что что Лаутаро его заслуживает – за всё, что он сделал за эти годы. Независимо от того, выиграет «Интер» в финале Лиги чемпионов или проиграет, Лаутаро – великолепный игрок и человек.