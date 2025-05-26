РПЛ назвала 100 кандидатов на награду лучшему игроку сезона

Российская Премьер-Лига представила список из 100 кандидатов на звание лучшего футболиста сезона 2024/25.
Все они претендуют на призы лучшим в своих игровых позициях: 10 вратарей, 30 защитников, 30 полузащитников и 30 нападающих. Позиция игроку присвоена исходя из проведённого на ней игрового времени.
Лауреатов определит голосование, которое будет состоять из трёх этапов:
голосование журналистов и блогеров – с 26 по 30 мая;
голосование болельщиков – со 2 по 15 июня;
голосование экспертов – с 18 по 24 июня.
Футболисты, которые признавались лучшими по итогам месяца, вступят в борьбу за награду лучшему игроку сезона со второго этапа. Тренеры, ставшие двукратными победителями по итогам месяца, будут участвовать в голосовании по определению лучшего в сезоне также со второго этапа.
Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Игорь Акинфеев* (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Андрей Лунёв («Динамо»), Евгений Ставер («Рубин»), Никита Кокарев («Химки»), Никита Медведев («Пари НН»), Гиорги Шелия («Ахмат»).
Защитники: Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Густаво Мантуан, Нино (все – «Зенит»), Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Сергей Петров (все – «Краснодар»), Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Мойзес (все – ЦСКА), Дмитрий Кабутов, Илья Рожков, Егор Тесленко, Игор Вуячич (все – «Рубин»), Александр Сильянов, Жерзино Ньямси, Сесар Монтес (все – «Локомотив»), Срджан Бабич, Даниил Денисов, Олег Рябчук (все – «Спартак»), Надер Гандри, Арсен Адамов (оба – «Ахмат»), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Идар Шумахов, Валентин Пальцев (оба – «Динамо», Махачкала), Константин Савичев («Акрон»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»).
Полузащитники: Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Данил Глебов, Бителло (все – «Динамо»), Александр Черников, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов (все – «Краснодар»), Сергей Бабкин, Иван Олейников, Фернандо Костанца (все – «Крылья Советов»), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков*, Артём Карпукас (все – «Локомотив»), Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Кристофер Мартинс (все – «Спартак»), Вильмар Барриос, Максим Глушенков*, Вендел (все – «Зенит»), Стефан Лончар, Алекса Джурасович (оба – «Акрон»), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА), Никита Глушков («Динамо», Махачкала), Иван Башич («Оренбург»), Иван Комаров («Ростов»), Угочукву Иву («Рубин»), Лукас Вера («Химки»).
Нападающие: Муми Нгамалё, Ярослав Гладышев*, Константин Тюкавин (все – «Динамо»), Матео Кассьерра, Андрей Мостовой, Лусиано Гонду (все – «Зенит»), Виктор Са, Джон Кордоба*, Батчи (все – «Краснодар»), Дмитрий Воробьёв, Сергей Пиняев, Илья Самошников (все – «Локомотив»), Манфред Угальде*, Маркиньос, Тео Бонгонда (все – «Спартак»), Максим Самородов, Лечи Садулаев (оба – «Ахмат»), Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов (оба – «Динамо», Махачкала), Брайан Мансилья, Саид Сахархизан (оба – «Оренбург»), Николай Комличенко, Роналдо (оба – «Ростов»), Тамерлан Мусаев, Аббосбек Файзуллаев (оба – ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Хуан Боселли («Пари НН»), Мирлинд Даку («Рубин»), Антон Заболотный («Химки»), Артём Дзюба («Акрон»).
Отмеченные звёздочкой футболисты стартует со второго этапа голосования как игроки месяца.
Победителей объявят 27 июня в Центре Кино «Мосфильм» на премии Герои РПЛ, которая станет уже третьей.
Кордоба по моему мнению. ДА и вообще как модно определить одного? Если как обычно по голевым действиям судят, горе аналитики. НА каждой позиции есть свой лучший. Кордоба нападающий, Моейзес защитник и т.д
Кордоба по моему мнению. ДА и вообще как модно определить одного? Если как обычно по голевым действиям судят, горе аналитики. НА каждой позиции есть свой лучший. Кордоба нападающий, Моейзес защитник и т.д
И еще: почему Федерация футбола СССР могла в конце сезона обойтись 33-мя лучшими, а сотрудники рпл не знают, как отличить плохого футболиста от хорошего? А лучшего футболиста выбирали тренеры и журналисты и всесоюзного голосования не устраивали.
И еще: почему Федерация футбола СССР могла в конце сезона обойтись 33-мя лучшими, а сотрудники рпл не знают, как отличить плохого футболиста от хорошего? А лучшего футболиста выбирали тренеры и журналисты и всесоюзного голосования не устраивали.