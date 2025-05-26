РПЛ назвала 100 кандидатов на награду лучшему игроку сезона

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вчера, 17:52

Российская Премьер-Лига представила список из 100 кандидатов на звание лучшего футболиста сезона 2024/25.

Все они претендуют на призы лучшим в своих игровых позициях: 10 вратарей, 30 защитников, 30 полузащитников и 30 нападающих. Позиция игроку присвоена исходя из проведённого на ней игрового времени.

Лауреатов определит голосование, которое будет состоять из трёх этапов:

голосование журналистов и блогеров – с 26 по 30 мая;

голосование болельщиков – со 2 по 15 июня;

голосование экспертов – с 18 по 24 июня.

Футболисты, которые признавались лучшими по итогам месяца, вступят в борьбу за награду лучшему игроку сезона со второго этапа. Тренеры, ставшие двукратными победителями по итогам месяца, будут участвовать в голосовании по определению лучшего в сезоне также со второго этапа.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Игорь Акинфеев* ( ЦСКА ), Илья Лантратов («Локомотив»), Андрей Лунёв («Динамо»), Евгений Ставер («Рубин»), Никита Кокарев («Химки»), Никита Медведев («Пари НН»), Гиорги Шелия («Ахмат»).

Защитники: Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Густаво Мантуан, Нино (все – «Зенит»), Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Сергей Петров (все – «Краснодар»), Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Мойзес (все – ЦСКА ), Дмитрий Кабутов, Илья Рожков, Егор Тесленко, Игор Вуячич (все – «Рубин»), Александр Сильянов, Жерзино Ньямси, Сесар Монтес (все – «Локомотив»), Срджан Бабич, Даниил Денисов, Олег Рябчук (все – «Спартак»), Надер Гандри, Арсен Адамов (оба – «Ахмат»), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Идар Шумахов, Валентин Пальцев (оба – «Динамо», Махачкала), Константин Савичев («Акрон»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»).

Полузащитники: Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Данил Глебов, Бителло (все – «Динамо»), Александр Черников, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов (все – «Краснодар»), Сергей Бабкин, Иван Олейников, Фернандо Костанца (все – «Крылья Советов»), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков*, Артём Карпукас (все – «Локомотив»), Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Кристофер Мартинс (все – «Спартак»), Вильмар Барриос, Максим Глушенков*, Вендел (все – «Зенит»), Стефан Лончар, Алекса Джурасович (оба – «Акрон»), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА ), Никита Глушков («Динамо», Махачкала), Иван Башич («Оренбург»), Иван Комаров («Ростов»), Угочукву Иву («Рубин»), Лукас Вера («Химки»).

Нападающие: Муми Нгамалё, Ярослав Гладышев*, Константин Тюкавин (все – «Динамо»), Матео Кассьерра, Андрей Мостовой, Лусиано Гонду (все – «Зенит»), Виктор Са, Джон Кордоба*, Батчи (все – «Краснодар»), Дмитрий Воробьёв, Сергей Пиняев, Илья Самошников (все – «Локомотив»), Манфред Угальде*, Маркиньос, Тео Бонгонда (все – «Спартак»), Максим Самородов, Лечи Садулаев (оба – «Ахмат»), Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов (оба – «Динамо», Махачкала), Брайан Мансилья, Саид Сахархизан (оба – «Оренбург»), Николай Комличенко, Роналдо (оба – «Ростов»), Тамерлан Мусаев, Аббосбек Файзуллаев (оба – ЦСКА ), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Хуан Боселли («Пари НН»), Мирлинд Даку («Рубин»), Антон Заболотный («Химки»), Артём Дзюба («Акрон»).

Отмеченные звёздочкой футболисты стартует со второго этапа голосования как игроки месяца.