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«Динамо» планирует выпустить футболки с известными фразами Карпина

вчера, 23:56

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал корреспонденту источника о том, что клуб работает над дизайном футболок, на которых будут размещены фразы главного тренера Валерия Карпина, ставшие крылатыми. В частности, речь идёт о фразе «Ну и?».

Новые футболки станут продавать в клубных магазинах.

Мы создаём несколько коллекций в год. В том числе, ситуативных. Как в случае с «катастрофой», например (бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка допустил нецензурное высказывание на пресс-конференции, а клуб обыграл эту ситуацию, выпустив футболку с фразой. — прим. источника). Но начинаем мы не с этого. Сейчас на первом месте — спортивные задачи. А уже затем промоакции, активности и так далее.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:14
в Ростове до такого не додумались, и Валера устал ждать ! )
Gotlib
Gotlib ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:28
И набрать 90 очков после 30 туров. 😁
Capral
Capral
сегодня в 01:27
А что, матерщина хама грубияна тоже будет на футболках?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:21
Короче Валера принес в Динамо спартаковскую промкооперацию....
Осталось на футболку повесить ромбик и в центр "Д")
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:18
Начать надо с 33 очков после 11 тура...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:16
Таким образом фольклор Карпина пойдёт в народ - Валера - живой классик !)
Гость
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