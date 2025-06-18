«Динамо» планирует выпустить футболки с известными фразами Карпина

Генеральный директор «Динамо» рассказал корреспонденту источника о том, что клуб работает над дизайном футболок, на которых будут размещены фразы главного тренера , ставшие крылатыми. В частности, речь идёт о фразе «Ну и?».

Новые футболки станут продавать в клубных магазинах.

Мы создаём несколько коллекций в год. В том числе, ситуативных. Как в случае с «катастрофой», например (бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка допустил нецензурное высказывание на пресс-конференции, а клуб обыграл эту ситуацию, выпустив футболку с фразой. — прим. источника). Но начинаем мы не с этого. Сейчас на первом месте — спортивные задачи. А уже затем промоакции, активности и так далее.