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ГлавнаяНовостиВокруг футболаБразилия. Серия A 2025

Отец Неймара: «Хватит думать, что мой сын каждый день на карнавале»

вчера, 08:37

Отец нападающего бразильского «Сантоса» Неймара отреагировал на разговоры об образе жизни футболиста.

Нужно перестать думать, что он ходит на карнавал каждый вечер. На поле он профессионал. А всё, что вне стадиона – это его личная жизнь. Он ходит на вечеринки, когда у него отпуск или выходной. Травмы он получал не потому, что встречался с девушками. Вы думаете, он порвал крестообразные связки из-за игры в покер? Сегодня он хорош, он обрёл бодрость духа, восстановил свою физическую силу. Ему сейчас не хватает скорости, но у нас всё спланировано так, чтобы постепенно набирать обороты.

Ранее появлялась информация о том, что «Сантос» готов продлить контракт с Неймаром до зимы 2026 года.

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Сантос  Неймар
Перевод с lequipe.fr
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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 20:23
Просто папа ответил на публикации, в которых сына обвиняют в этих грехах. Только и всего. Если кратко: личное время любого футболиста - его личное дело. Пусть хоть на голове стоИт, главное - выходит на поле и играет. Или вы считаете, что тренер будет выпускать на поле футболиста, если тот придёт с больной головой после вечеринки или не в форме по той же причине ?
Очень надеюсь, что вы пошутили.
catal
catal
вчера в 11:15
Странное предложение "хватит думать". Люди будут думать столько, сколько им вздумается.
Uzetum
Uzetum
вчера в 10:41
В 33 года уже надоедает по карнавалам шататься.
wkngxm9bvw2n
wkngxm9bvw2n
вчера в 09:57
... иногда ещё он в ночной клуб ходит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:49
Хватит думать, что твой сын нужен топ- клубу Европы)))
rtjheqgqb9av
rtjheqgqb9av
вчера в 09:42
Российские скворцы !Неймар -миллионер ,а вы задайте этот вопрос Российским миллионерам -интересно что они вам на это ответят,вас жаба задавила ,вот вы и беситесь!
gzhsz6kmwb4d
gzhsz6kmwb4d
вчера в 09:40
ну еще про покер и кс не забывает этот тусовщик
3zne7t9a2mxa
3zne7t9a2mxa
вчера в 09:40
Неймар уже не тот и никогда на прежний уровень он уже не выйдет.
8bq9ns5x6hvu
8bq9ns5x6hvu
вчера в 09:34
Отец Неймара: Хватит думать, что мой сын каждый день на карнавале! Я вот сколько ни думаю, сколько ни прошусь с ним, но этот козл-ныш меня ни разу с собой не взял!
112910415
112910415
вчера в 09:09
постараемся не думать, если от этого гулёне станет легче ! )
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 09:06
День на карнавале, день казино, день вечеринка, день спа процедуры, день шопинг, день киберспорт, день посещения спортивных и прочих мероприятий не связанных с футболом.
График очень плотный, поэтому о футболе доверенно говорить папе.
d45wk9dznfvf
d45wk9dznfvf
вчера в 09:02
Чего там думать, так оно и есть
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:01
Папа, сам того не подозревая, с потрохами сдал сына. В трёх предложениях перечислил и карнавал, и девушек, и покер, и вечеринки...

Это тот случай, когда лучше промолчать и слыть умным, чем заговорить и развеять все сомнения. Да и оправдываются как правило те, кто и правда чувствует за собой вину.
YNWA
YNWA
вчера в 08:55
Или на карнавали либо в бардели.
69Haya96
69Haya96
вчера в 08:43
Неймар пошел по стопам Роналдиньо, это был его выбор.
3x3bp79mvaer
3x3bp79mvaer
вчера в 08:42
Он своим поведением заставляет так думать.
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