Отец Неймара: «Хватит думать, что мой сын каждый день на карнавале»

Отец нападающего бразильского «Сантоса» Неймара отреагировал на разговоры об образе жизни футболиста.
Нужно перестать думать, что он ходит на карнавал каждый вечер. На поле он профессионал. А всё, что вне стадиона – это его личная жизнь. Он ходит на вечеринки, когда у него отпуск или выходной. Травмы он получал не потому, что встречался с девушками. Вы думаете, он порвал крестообразные связки из-за игры в покер? Сегодня он хорош, он обрёл бодрость духа, восстановил свою физическую силу. Ему сейчас не хватает скорости, но у нас всё спланировано так, чтобы постепенно набирать обороты.
Ранее появлялась информация о том, что «Сантос» готов продлить контракт с Неймаром до зимы 2026 года.
Очень надеюсь, что вы пошутили.
Очень надеюсь, что вы пошутили.
График очень плотный, поэтому о футболе доверенно говорить папе.
График очень плотный, поэтому о футболе доверенно говорить папе.
Это тот случай, когда лучше промолчать и слыть умным, чем заговорить и развеять все сомнения. Да и оправдываются как правило те, кто и правда чувствует за собой вину.
Это тот случай, когда лучше промолчать и слыть умным, чем заговорить и развеять все сомнения. Да и оправдываются как правило те, кто и правда чувствует за собой вину.