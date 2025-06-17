Отец Неймара: «Хватит думать, что мой сын каждый день на карнавале»

Отец нападающего бразильского «Сантоса» отреагировал на разговоры об образе жизни футболиста.

Нужно перестать думать, что он ходит на карнавал каждый вечер. На поле он профессионал. А всё, что вне стадиона – это его личная жизнь. Он ходит на вечеринки, когда у него отпуск или выходной. Травмы он получал не потому, что встречался с девушками. Вы думаете, он порвал крестообразные связки из-за игры в покер? Сегодня он хорош, он обрёл бодрость духа, восстановил свою физическую силу. Ему сейчас не хватает скорости, но у нас всё спланировано так, чтобы постепенно набирать обороты.