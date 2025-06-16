Футболисты неспроста красят ногти и делают депиляцию ног. И дневной сон есть не только у Роналду

1750088379

вчера, 18:39

Особенности профессии.

Фанаты снова обратили внимание на педикюр Роналду

Криштиану вчера в очередной раз похвастался физической формой на день отца. Его старший сын позировал рядом с папой. Криштиану-младший играет за юношескую сборную Португалии, уже отметился забитыми мячами, скоро будет выше собственного папы. Наследник вымахал до 185 сантиметров в пятнадцать лет, что впечатляет. Но многим бросились в глаза покрашенные в черный цвет ногти Роналду. Оказывается, не все фанаты футбола в курсе, зачем португалец так делает.

Разгадка на поверхности: Криштиану годами наносит специальное средство не из соображений моды, это гигиеническая процедура. Роналду так давно это делает, что его медицинский препарат черного цвета, хотя есть прозрачные варианты. У футболистов побитые ноги – ссадины от ударов, порезы шипами. Возможен грибок, не все бутсы удобные, а играть нужно в непростых погодных условиях. Льоренте после матча с ПСЖ сказал, что из-за жары начали жечь ногти.

Роналду не просто голевая машина, его тело – предприятие, заработавшее миллиард евро хозяину. Внимание к мелочам позволило сорокалетнему нападающему забивать мячи в решающих матчах Лиги наций и снова выиграть этот турнир со сборной Португалии. У Криштиану были повреждения ногтей в прошлом от ударов, а черный лак служит дополнительным защитным слоем. Врачи и персональные тренеры Роналду подсмотрели прием у боксеров и бойцов.

У Майка Тайсона и парней из UFC тоже видели покрытие на ногтях, чтобы грязный пот после тренировок не попал в раны. Роналду часто в сауне, плавает в бассейне, живет в жарком климате. Правильно делает, что защищает ногти, ведь ноги его давно кормят. Криштиану уже более десяти лет применяет специальный медицинский лак. Скорее всего, у него легко повреждаются ногти от ударов, поэтому приходится постоянно защищать их с помощью лекарств.

В отличие от социальных акций, здесь ничего необычного. Хотя некоторые футболисты красят ногти на руках, что является данью моде – нахватались у реперов, или отсылкой к социальным акциям. Гнабри красил ногти на больших пальцах рук в черный цвет, поддерживая акцию против насилия над детьми. По страшной статистике каждый пятый ребенок переживал физическое насилие или того хуже. Вингер «Баварии» подсветил крайне важную проблему.

Врачи приучили футболистов брить волосы на ногах

Страшно даже представлять, сколько усилий и времени нужно мужчине, чтобы самостоятельно провести депиляцию на ногах. И страшно представлять, насколько больно свести волосы с ног в салоне эстетической гигиены методом лазерной эпиляции. Вряд ли на такое идут. Сочувствуем тысячам профессиональных футболистов, которые постоянно бреют ноги. Делают они это по приказу клубных врачей и массажистов, причем это проверенная временем практика.

Скорее всего, Пеле тоже брил ноги, но вряд ли Король футбола в 60-х мог рассказать об этом, его бы не поняли. А у Марадоны были не только специальные подкладки для защиты ногтей, но и безволосые ноги. Массажисты в футбол пришли ещё в 19-м веке. Разные согревающие и расслабляющие процедуры с мышцами атлетов проводили на древних греческих Олимпиадах. Известный шведский врач Пер Хенрик Линг в начале 19-го века изучал влияние массажа.

И хотя речь о восстановлении, а не лечении травм, футболисты слушают клубных массажистов, которым удобнее работать с бритыми ногами спортсменов. Врачи тоже за необычную для рядового мужчины практику, поскольку на волосах скапливаются пот, грязь и бактерии, выше риск занести инфекцию в рану. С конца 20-го века практически нереально найти футболиста высокого уровня с волосами на ногах. А вот разговоры о лучшей аэродинамике – популярный миф.

Многие футболисты заявляли, что с бритыми ногами бегут быстрее, но это эффект от контакта воздуха с открытой кожей. Влияет свежесть, как в случае со сменой прически с длинных волос на самые короткие. А вот ещё одна причина, почему футболисты удаляют волосы, немного раздражает. Всё из-за так называемых кинезиотейпов, клейкой ленты, которую часто используют. Её проще снимать именно с бритой кожи. Умные врачи говорят, что эта лента не работает.

Часть «процедур для здоровья» – обман для богатых

Защита ног – логичный шаг, но есть много всего, что футболисты делают зря. Одна из центральных тем в карьере любого атлета – драка со временем. Роналду хвастался, что его биологический возраст около 29 лет, как показал фитнес-трекер. Там никакой науки, у Криштиану забрали деньги в обмен на комплимент. Так называемым «биохакингом» часто увлечены миллиардеры, которые хотят «жить вечно». А футболистам лучше увлечься своим режимом сна.

Развитие науки о сне сомнологии влияет на спорт, ведь качество отдыха критически влияет на здоровье каждого человека. Нейробиологи уже помогают футболистам улучшить результаты на поле, поэтому Роналду начал спать днём ещё по совету консультанта «Реала». Успешные спортсмены обожают отдыхать и вынуждены тренироваться, ведь им нельзя пользоваться обходными путями, как у знаменитостей, которые радикально скинули вес, пользуясь датским средством от диабета.

В мире гомеопатии и похожего обмана важно понимать разницу между доказательной медициной и маркетингом. Афера с клейкими лентами огорчает, их сейчас продают даже женщинам, якобы лента спасает от морщин. Обманщики заработали состояние, обещая массу плюсов. Но эффект плацебо быстро пройдет, и может оказаться, что затянутые лентой мышцы хуже восстанавливаются. Тейпы могли бы запретить клубные врачи, но даже игроков «Реала» возили к «ведьме».

Спортивными врачами становятся не отличники медицинских университетов. В «Реале» несколько лет не могут проанализировать травмы и выдать тренеру нормальный отчет. Это просто случайность или были ошибки в подготовке? Также не стоит недооценивать человеческую наивность, богачей постоянно разводят на теме здоровья. «Криокамеры», которые покупают футболисты, могут оказаться бесполезными, а вот сон, качественное питание и гигиена – базовая программа атлета.