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Объявлены финалисты премии «Игрок сезона» в РПЛ

вчера, 15:05

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание «Игрок сезона» в РПЛ.

В список номинантов попали:

Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Станислав Агкацев (все — «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Игорь Акинфеев и Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), Манфред Угальде, Эсекьель Барко и Маркиньос (все — «Спартак»), а также Максим Глушенков («Зенит»).

Фаворитом голосования болельщиков считается Кордоба. Имена победителей будут объявлены 27 июня.

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Все комментарии
Squirrel96
Squirrel96 ответ introvert pofigist (раскрыть)
сегодня в 00:16
Поправили, спасибо.
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 22:41, ред.
Ошибка в заголовке.
Должно быть "Игрок сезона", а не "Игрок года".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:04
Если бы не травма ...Глушенков ...
А так...поддержим отечественного производителя....
Кисляк и Батраков
sv_1969
sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:04
приветствую Володя! Согласен!
cska1948
cska1948 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:58
Тезка, привет! Ничего удивительного в том, что Глушенков попал в этот список. Претендентов формально должно быть ДЕСЯТЬ. Вот Глушенков, как и многие другие в этом списке, в роли статиста.
valt134
valt134
вчера в 20:11
Я бы остановился на Кордобе. Поражает его умение цепляться за мячи и умение играть, находясь спиной к воротам.
Capral
Capral
вчера в 19:26
Уважаемый админ.
Снова обращаюсь к вам с просьбой, принять меры к пользователю Сенатов-1, который, в очередной раз, в оскорбительной форме написал обращение в мой адрес, в комментарии от сегодня 18:42

Это не первый случай, когда этот человек меня оскорбляет. Вы, как-то советовали мне не отвечать ему, и я это стараюсь делать. Но когда начинаются оскорбления- это переходит все границы. Ещё раз убедительно прошу принять меры.

Спасибо.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:17
Да я про Уфу сказал , вспоминая что он тренировал этот клуб
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:28
Кордоба однозначно лучший. Тащил к чемпионству Краснодар и в прошлом, и в этом. Агкацева тоже достоин быть лучшим.
Остальные проявили себя хуже, чем они. Но больше всего достоин Джон. Тащил и забил «золотой» гол (в прошлом сезоне не повезло: так мог быть такой же гол).
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:02
Володя, так в том то всё и дело, что засиделся, а как известно- постоянство признак ограниченности.))) Шучу конечно, но истина в этом точно есть. Не обязательно в Уфу, в любую команду ФНЛ, потому что команды ПЛ его не возьмут, побоятся, такое сокровище принять... И чем дольше, он будет оставаться в Питере, тем быстрее и стремительнее он будет катиться вниз.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:56
Кордоба коренной "бык" Краснодара, который направлял, выручал и тащил повозку к заветным золотым медалям!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:49
В Уфу Серегу надо обратно!Мож тогда мозги промоет! Засиделся он на одном месте так сказать застоялся))) Игрок то с мозгами был и я думаю по началу то думал в Зените!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:31
Приветствую, Володя!!!
Травмы, однозначно выбили его из игрового ритма. Удивительно другое, что даже после второй травмы Глушенкова, Семак, по-прежнему его гонял по всему полю. Ну вот как к нему относиться после всего?
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:21
Приветствую Виктор! По мне так присутствие Макса кажется удивительным! Да было очень яркое начало и он тащил Зенит нет слов! Но потом после травмы его было особо и не видно!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:59
Лучшего нет! Все одинаково посредственны.
lotsman
lotsman
вчера в 16:56
Кисляк или Акинфеев. Это моё личное мнение.
dn5wgx3hdznk
dn5wgx3hdznk
вчера в 16:21
У Кордобы хороший вклад в победу команды
9knfwyf4uy8w
9knfwyf4uy8w
вчера в 15:42
Выберут кого-нибудь из Краснодара.
Capral
Capral
вчера в 15:38, ред.
Много лишних игроков. Сперцян- мой любимый игрок в ПЛ, но я не согласен с его присутствием в списке, потому что прошедший сезон, он, при всем желании не может записать себе в актив. Сыграл не так ярко, как в предыдущем сезоне, а часто, просто не был заметен на поле, в отличие, от своего партнера Кордобы, который был лидером Краснодара.

Угальде и Барко ярко сыграли несколько месяцев, потом сникли, стабильности не хватило, также, как и Глушенкову, которого испортил гениальный тренер. Тоже можно сказать и про Батракова- яркое начало, но весенняя средняя игра. Кисляк- однозначно, но вот, я не припомню, весь ли год, он так ярко провел или вообще появился в ЦСКА не с первого тура... Маркиньос, да- очень понравился, яркий, техничный игрок.

Агкацев- однозначно. Hеоднократно выручал команду. Вратарь без понтов, но надежный, а его отраженный пенальти в Махачкале- настоящий подвиг, который, в итоге- и позволил его команде стать чемпионом. Вобщем, есть конечно игроки, однозначно претендующие на лучшего, но вот, из кого выбрать- проблема... Назвать, конкретно лучшего, не легко.
btgy6r65akff
btgy6r65akff ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 15:17
Ни одна команда не отказалась бы от такого грубияна.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:14
Кордоба лучший агрессивный и неуравновешенный костолом и грубиян года.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 15:10
Глушёнка точно тут лишний, как и Угальде с Барко, кони также лишние.Агкацев тоже на ... Либо Кордоба, либо Сперцян.
b7pk95phybhs
b7pk95phybhs
вчера в 15:09
Глушенкова нужно в номинацию Вредитель года.
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