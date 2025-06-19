Объявлены финалисты премии «Игрок сезона» в РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание «Игрок сезона» в РПЛ.
В список номинантов попали:
Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Станислав Агкацев (все — «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Игорь Акинфеев и Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), Манфред Угальде, Эсекьель Барко и Маркиньос (все — «Спартак»), а также Максим Глушенков («Зенит»).
Фаворитом голосования болельщиков считается Кордоба. Имена победителей будут объявлены 27 июня.
Угальде и Барко ярко сыграли несколько месяцев, потом сникли, стабильности не хватило, также, как и Глушенкову, которого испортил гениальный тренер. Тоже можно сказать и про Батракова- яркое начало, но весенняя средняя игра. Кисляк- однозначно, но вот, я не припомню, весь ли год, он так ярко провел или вообще появился в ЦСКА не с первого тура... Маркиньос, да- очень понравился, яркий, техничный игрок.
Агкацев- однозначно. Hеоднократно выручал команду. Вратарь без понтов, но надежный, а его отраженный пенальти в Махачкале- настоящий подвиг, который, в итоге- и позволил его команде стать чемпионом. Вобщем, есть конечно игроки, однозначно претендующие на лучшего, но вот, из кого выбрать- проблема... Назвать, конкретно лучшего, не легко.
Угальде и Барко ярко сыграли несколько месяцев, потом сникли, стабильности не хватило, также, как и Глушенкову, которого испортил гениальный тренер. Тоже можно сказать и про Батракова- яркое начало, но весенняя средняя игра. Кисляк- однозначно, но вот, я не припомню, весь ли год, он так ярко провел или вообще появился в ЦСКА не с первого тура... Маркиньос, да- очень понравился, яркий, техничный игрок.
Агкацев- однозначно. Hеоднократно выручал команду. Вратарь без понтов, но надежный, а его отраженный пенальти в Махачкале- настоящий подвиг, который, в итоге- и позволил его команде стать чемпионом. Вобщем, есть конечно игроки, однозначно претендующие на лучшего, но вот, из кого выбрать- проблема... Назвать, конкретно лучшего, не легко.
Остальные проявили себя хуже, чем они. Но больше всего достоин Джон. Тащил и забил «золотой» гол (в прошлом сезоне не повезло: так мог быть такой же гол).
Остальные проявили себя хуже, чем они. Но больше всего достоин Джон. Тащил и забил «золотой» гол (в прошлом сезоне не повезло: так мог быть такой же гол).