Объявлены финалисты премии «Игрок сезона» в РПЛ

1750334750

вчера, 15:05

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание «Игрок сезона» в РПЛ .

В список номинантов попали:

, и (все — «Краснодар»), («Локомотив»), и (оба — ЦСКА ), , и (все — «Спартак»), а также («Зенит»).

Фаворитом голосования болельщиков считается Кордоба. Имена победителей будут объявлены 27 июня.