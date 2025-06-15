 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агаларов считает, что снова может стать лучшим бомбардиром РПЛ

вчера, 09:59

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в интервью источнику сказал, что считает реальным закрепиться в статусе лучшего бомбардира лиги.

В сезоне 2021/22 игрок занял 1-е место в списке бомбардиров РПЛ, отметившись 19 голами в составе «Уфы».

Конечно. Я знаю, что на это способен. Если получилось один раз, то получится и второй, и даже третий. Уверен в этом.

Даже в лиге, где есть такие топы, как Кордоба и Угальде? Но и тогда, в сезоне-2021/22, было непросто. Смолов в хорошей форме, Дзюба ещё играл в «Зените», Кассьерра проводил классный сезон в «Сочи». Плюс Малком и Клаудиньо. В том году мне всё давалось легко, хотя, с другой стороны, это тоже было непросто. Во второй части чемпионата, кстати, все голы забивал после 80-й минуты.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноГвардиол признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Сити»
12 июня
ОфициальноСтало известно, когда объявят кандидатов на «Золотой мяч»
12 июня
ОфициальноМостовой — лучший игрок «Зенита» по мнению болельщиков
12 июня Фото
Во Франции считают, что «Золотой мяч» выиграет Дембеле
11 июня
ОфициальноМойес награждён Орденом Британской империи
11 июня Фото
ОфициальноБителло — лучший игрок «Динамо» по версии болельщиков
11 июня Фото
 
Сортировать
Все комментарии
q6a4q3quvm7b
q6a4q3quvm7b
вчера в 15:09
Сдается, что лучшие его годы остались позади.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:00
Удачи!!!
протон
протон
вчера в 13:35
Без шуток, тут жаль парня. Ему бы своего тренера найти, свою команду, глядишь ещё и постреляет. Оверперфомить вряд ли получится регулярно, но свою десятку наверняка может набивать.
Но видимо в РПЛ клубы уже на нём крест поставили иначе сложно объяснить, что тот же Зе больше котируется.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:52
Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Мы следим за тобой, Гамид! Слово не воробей).
Gotlib
Gotlib
вчера в 11:43
"В том году мне всё давалось легко"
Конечно, забивать голы с пенальти очень легко и весело. 😁
gnb5m7q6wuas
gnb5m7q6wuas
вчера в 11:38
Это уже вряд ли, не та команда и не та ситуация.
lotsman
lotsman
вчера в 11:24
Жизнь, это движение вперёд. Без движения не жизнь, а существование. Чтобы двигаться вперёд, нужна цель пути. Она у него есть. Будет двигаться к цели, будет развиваться и если приложит все усилия для развития, может добиться задуманного.
Vilar
Vilar
вчера в 10:45
Не всегда желания совпадают с возможностями, думаю, это как раз, тот случай.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:26
Мечтать бывает полезно
samkq6k5dwmp
samkq6k5dwmp
вчера в 10:14
Ну это его мечта, пусть теперь пробует добиться результата
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 