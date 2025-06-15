Агаларов считает, что снова может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий махачкалинского «Динамо» в интервью источнику сказал, что считает реальным закрепиться в статусе лучшего бомбардира лиги.

В сезоне 2021/22 игрок занял 1-е место в списке бомбардиров РПЛ , отметившись 19 голами в составе «Уфы».

Конечно. Я знаю, что на это способен. Если получилось один раз, то получится и второй, и даже третий. Уверен в этом.

Даже в лиге, где есть такие топы, как Кордоба и Угальде? Но и тогда, в сезоне-2021/22, было непросто. Смолов в хорошей форме, Дзюба ещё играл в «Зените», Кассьерра проводил классный сезон в «Сочи». Плюс Малком и Клаудиньо. В том году мне всё давалось легко, хотя, с другой стороны, это тоже было непросто. Во второй части чемпионата, кстати, все голы забивал после 80-й минуты.