Объявлены финалисты премии «Тренер сезона» в РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание «Тренер сезона» в РПЛ.
Финалистами в номинации стали:
Мурад Мусаев («Краснодар»),
Марко Николич (ЦСКА),
Заур Тедеев («Акрон»).
Фаворитом в голосовании болельщиков признан Мусаев.
Тадеев? Признаться, особо его не замечал и не очень понимаю его присутствие в списке. То-есть, добрых слов за создание крепкой средней команды пришедшей из низов, он конечно достоин, но находиться в списке претендентов на лучшего тренера чемпионата, пожалуй- это слишком...
Ну и не понимаю отсутствие Семака!!! Что за дела, где гений мирового футбола, который в юбилейный год, сумел так гениально и жиденько об......cя?! Безобразие!!!
Тадеев? Признаться, особо его не замечал и не очень понимаю его присутствие в списке. То-есть, добрых слов за создание крепкой средней команды пришедшей из низов, он конечно достоин, но находиться в списке претендентов на лучшего тренера чемпионата, пожалуй- это слишком...
Ну и не понимаю отсутствие Семака!!! Что за дела, где гений мирового футбола, который в юбилейный год, сумел так гениально и жиденько об......cя?! Безобразие!!!