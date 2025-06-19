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Объявлены финалисты премии «Тренер сезона» в РПЛ

вчера, 12:50

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание «Тренер сезона» в РПЛ.

Финалистами в номинации стали:

Мурад Мусаев («Краснодар»),

Марко Николич (ЦСКА),

Заур Тедеев («Акрон»).

Фаворитом в голосовании болельщиков признан Мусаев.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:02
Доброй ночи, stanichnik! Согласен, ярко закончил. Жаль, что ушёл. Грамотный специалист.
stanichnik
stanichnik ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:34
Доброго Здоровья, Sergo!
Как сказал Ефим Капелян в одном известном фильме, запоминается обычно последняя фраза, так и игра ЦСКА под руководством Николича во второй половине чемпионата была посильнее подопечных Мусаева.
Sergo81
Sergo81 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:17
Посмотрел игру Песьякова, странно , мог и попроще пропустить, когда один в один отбил, чем такой пропускать.
Squirrel96
Squirrel96 ответ introvert pofigist (раскрыть)
сегодня в 00:15
Спасибо, исправлено.
Sergo81
Sergo81 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:15
Я вот тоже решил высказать своё мнение.)) по теме)). Николич хорошо закончил сезон, с трофеем. Но на дистанции всего чемпионата Мусаев как победил цска в 4 туре и Зенит в 10, так и проиграл им весной. Спартаку 0:3. Игра не чемпионская, но у кого она была ? На зубах выгрызли чемпионство. Значит-заслужил, за упорство и стремление к победе.
stanichnik
stanichnik ответ Сенатов Юрий 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:36
Пустые, значит не подкреплённые аргументами.
stanichnik
stanichnik ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 23:18
Начнём с того, что Мусаев ещё год назад мог скинуть "гегемона" с пьедестала, надо было всего лишь на всего сыграть по правилам Газпрома и отдать ничью Динамо, потому как Краснодару золото по любому не светило в прошлом году. Песьяков благополучно зевнул в конце матча последнего тура, обеспечив "гегемону" нужный результат и с чувством выполненного долга перебрался в Самару.
Теперь, что касается чемпионской игры Краснодара. Получив затрещину в Питере от "гегемона" 1:4 подопечные Мусаева смогли оправиться только к последнему решающему туру с Динамо, а до этого в матчах с аутсайдерами из Грозного, Махачкалы и Оренбурга они добивались очень трудных побед и то благодаря не чемпионской игре, а блестяще проявившему себя в тех играх Агкацеву. А ещё весной было поражение от того же ЦСКА, тренера которого вы отказываетесь признавать лучшим.
А что касается Кубка, так его давно опустили ниже плинтуса, ещё гораздо раньше событий на которые вы намекаете, ведь на ранних стадиях в отличии от советских времён, Главные тренеры команд зачастую выставляют вторые составы. Зато на полуфиналах и финалах почему-то резко меняют своё отношение и стремятся обязательно добиться побед, будь то "гегемон", московский или провинциальный клуб. И дубль, а ещё лучше все три трофея завоевать в сезоне это, согласитесь, предел мечтаний любого тренера.
. Надеюсь в ответ на ваши общие пустые фразы, приведя конкретные аргументы я сумел вам объяснить почему Николич, а не Мусаев.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:56
Достойно, Джек!!!
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 22:39
Ошибка в заголовке.
Официальное название номинации - "Тренер сезона", а не "Тренер года".
Sergo81
Sergo81 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 21:44
Я вам перечислил купленных Манчини ростовских ребят, надеюсь не будете утверждать, что он за ними следил из Италии и решил прикупить в Зенит ? Наверное их кто-то другой прикупил от имени Манчини.))пять ростовских, пять аргов, меня терзают смутные сомнения ))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 21:39
Меня меньше всего интересуют ваши распри с Капралом...
Где я прав где нет решаю сам...
Менее всего хотелось бы обидеть или задеть кого то из оппонентов....
Желаю и вам находить общий язык...с пользователями....вне зависимости от клубных пристрастий...
Удачи !!!!!
Sergo81
Sergo81 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 21:23
Денег на трансферы Манчини тоже не жалел. В летнее трансферное окно в команду пришли сразу пять игроков «Ростова»: Кристиан Нобоа, Денис Терентьев, Дмитрий Полоз, Александр Ерохин и Миха Мевля. Кроме того, из «Ахмата» перешел Далер Кузяев, который станет в дальнейшем одним из ключевых игроков в центре поля. Плюс дзюба и кокорин. Пять Аргов тоже купили)), но костяк русский был всё-таки.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:18
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:18
    Когда в АПЛ выбирают лучшего игрока сезона или в Серии А, там никто кубок страны не приписывает. Почему здесь по другому должно быть??? Только для того, что лысого притянуть к званию лучшего тренера???
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:14
    РПЛ это чемпионат страны, а не кубок. Не надо сову на глобус натягивать.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:13
    В КР играют в том числе клубы из низшил лиг. Лучший тренер сезона в РПЛ это про чемпионат. КР никакого отношения здесь не имеет.
    cska1948
    cska1948 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    вчера в 21:10
    Разве не команды РПЛ разыгрывают между собой Кубок? Команды каких лиг играют в полуфиналах и финале?
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 21:01
    Ну какой Широков??? Манчини приехал и ему карт-бланш дали на приобретение игроков. Он притащил кучу аргов, Паредеса, Дриусси, Мамману и др. И что толку, полный провал.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Во всех остальных рессурсах тренер сезона, а не года.
    Вот когда будет номинация тренер года или тренер КР, вот тогда своего лысого побегушника впихивайте на первое место сколько угодно.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    вчера в 20:52
    А ты редактор новостей? И сам лично решаешь, что заголовок неверный? А для всех нас заголовок однозначный. Тренер ГОДА. Все, разговор закончен
    Sergo81
    Sergo81 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:39
    А вот интересную тему вы затронули. Так сказать издалека. Говорите приезжали манчини и др., но им-то пришлось работать с российскими футболистами, широковым( на закате карьеры), бухаровым, смольниковым и т.д. А это европейские тренеры, у них другой менталитет. С нашими игроками не могут найти взаимопонимание. Яркий пример «тренеришка» из Спартака, взявший россыпь ЕК с разными командами. Только Гус и Дик смогли, но тогда поколение было мастеровитее. Сами многое умели. Да и конкуренты кто были ? Рубин с Бердяевым 2008, 2009, и цска с Гинером( Вагнер, Думбия , Игнаш жирков ). Сейчас таких конкурентов и близко нет. Зенит борется сам с собой. Вопрос в том, что как только откроют ЕК, Зенит будет к ним не готов. Вот это тревожит. А титулы Семака никто никуда не отберёт , это уже история, важнее настоящее и будущее.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:27
    А ты знаешь, что это награда лучшему тренеру сезона, а не года. О чем и говорится в самой статье. Заголовок неверный.
    И потрудись объяснить как КР относится к РПЛ???
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:02
    Удачи и всех Благ Вам...
    Да и Семаку тоже....
    Никого не хотел задеть...
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:49
    Я всё таки решил вам ответить, чтобы окончательно снять все вопросы.
    Итак, вы наверняка читаете все мои комментарии, а значит, не можете не знать, что я, почти всегда вспоминаю начальный период работы Семака в Зените, и всегда начинаю с того, что первое время в Питере, Семак выстроил академичный, или даже классический футбол, не имеющий себе равных в России. Семак старался понравиться руководству клуба, учился, взрослел и совершенствовался. Более того, я как-то вспомнил, что Семак, даже привёл в чувства мёртвого Ракитского, пришедшего из Шахтера в ужасном состоянии. Как видите, ничего плохого я про Семака не писал, даже наооборот.

    Но потом, утомленный славой победоносных лет, Семак перестал развиваться как тренер, плывя по течению, не обращая внимания на то, что происходит в команде, что в конечном счете- закончилось в этом сезоне потерей многолетнего чемпионства и полным разочарованием зенитовской игры, в которой, больше нет места импровизации и тренерским идеям...

    Один из болельщиков Зенита написал мне, что я прав на 100%!!! Так что вам не нравится?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:11, ред.
    ???
    Я крайне уважителен к вам.....
    Да и речь на ветке не о Семаке.....
    Это Вы подняли зачем то вопрос о том как он "жидко"...и далее по тексту
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:09
    Во-первых, не надо хамить. Во-вторых, я никогда не говорил- Семак это деньги Газпрома, не путайте меня с другими. А в третьих, если не умеете цивилизованно общаться- общение прекращаю.

    Честь имею.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:04, ред.
    Как бы вы Не старались умничать...со мной эти нравоучения не проходят....
    Какая тренерская мысль...Семак никогда и не был гением тренерства...и я и он прекрасно это знаем...приезжали с идеями...с заготовками и Манчини и Луческу...и пр...и Зенит с ними пятилетками не чемпионил....
    А тут скромный парень...не мешающий игрокам играть....завалил Зенит титулами...
    Понятно что дальше следуют ваше "Это не Семак - это деньги Газпрома".....но с другими тренерами тоже были деньги Газпрома......
    Несомненно с Халками и Хави Гарсиями Зенит был понапористей и смотрибельней...но как мы видим и Гвардиола не может всегда чемпионить и с млрд в составе....
    Ну не вижу смысла менять Семака в отсутствии еврокубков....
    На бровке как Деян бутылки не бьёт...игроков как Марко не просит....одет чистенько....на пресс-конференциях в отличии от Карпина дружелюбен и корректен...
    Я понимаю что Семак вас крайне раздражает....не только потому что не проявляет ожидаемых Вами тренерских способностей...а потому что успешен не смотря на ваши утверждения....
    Но тут он навряд ли виноват...
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 18:33
    Я не жду, потому что понимаю, что ждёт Баварию)))
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:27
    Ну, время покажет, насколько мы правы или не правы, ждём игру ПСЖ и Баварии ))🤝
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 18:23
    Не думаю, что у Семака нет права на критику легионеров Зенита, в противном случае его не держали бы так долго, после всех его провалов. Всё ему дозволено.

    Да, кстати, хочу еще раз выразить Вам мой Восторг, по поводу Вашего комментария касаемо грузина!!!!!!! У меня нет слов, на столько всё чётко, ясно и профессионально изложено!!!!!!! Несколько раз перечитывал!!!!!!! Браво!!!!!!!
    Гость
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