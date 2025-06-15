Шерки: «Я перешёл в „Манчестер Сити“, чтобы выиграть „Золотой мяч“»

Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки объяснил свой переход в команду тем, что в Англии больше шансов выиграть главный индивидуальный трофей в футболе.
Родри выиграл здесь «Золотой мяч». Очевидно, что с «Манчестер Сити» возможность заполучить эту награду намного выше. Я здесь для этого. Я хочу побеждать. Система, клуб, город — мне всё нравится.
Шерки перешёл в «Сити» из французского «Лиона» в начале этой недели. В своём предыдущем интервью игрок признавался, что давно мечтал об этом трансфере.
мы должны это увидеть ! )
мы должны это увидеть ! )
удачи, Райан.
ЗМ будет, если поможешь МС выиграть АПЛ и ЛЧ.
удачи, Райан.
ЗМ будет, если поможешь МС выиграть АПЛ и ЛЧ.
Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
Лучше бы банально сказал что поможет клубу выиграть что-нибудь.
А то я хочу себе то-то и то-то... А клуб типа побоку.
Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
Лучше бы банально сказал что поможет клубу выиграть что-нибудь.
А то я хочу себе то-то и то-то... А клуб типа побоку.