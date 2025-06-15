Шерки: «Я перешёл в „Манчестер Сити“, чтобы выиграть „Золотой мяч“»

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вчера, 20:12

Полузащитник «Манчестер Сити» объяснил свой переход в команду тем, что в Англии больше шансов выиграть главный индивидуальный трофей в футболе.

Родри выиграл здесь «Золотой мяч». Очевидно, что с «Манчестер Сити» возможность заполучить эту награду намного выше. Я здесь для этого. Я хочу побеждать. Система, клуб, город — мне всё нравится.

Шерки перешёл в «Сити» из французского «Лиона» в начале этой недели. В своём предыдущем интервью игрок признавался, что давно мечтал об этом трансфере.