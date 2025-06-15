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Шерки: «Я перешёл в „Манчестер Сити“, чтобы выиграть „Золотой мяч“»

вчера, 20:12

Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки объяснил свой переход в команду тем, что в Англии больше шансов выиграть главный индивидуальный трофей в футболе.

Родри выиграл здесь «Золотой мяч». Очевидно, что с «Манчестер Сити» возможность заполучить эту награду намного выше. Я здесь для этого. Я хочу побеждать. Система, клуб, город — мне всё нравится.

Шерки перешёл в «Сити» из французского «Лиона» в начале этой недели. В своём предыдущем интервью игрок признавался, что давно мечтал об этом трансфере.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:03
хорошо, что предупредил :
мы должны это увидеть ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:11
Система МС ему нравится ?! Ржачно.))) Так говорит, как будто он уже ей проникся. ( facepalm )
амурец
амурец
сегодня в 01:44
Решил как Родри получить на халяву
Niagara
Niagara
вчера в 21:09
да и родри не заслужил его, и ты не заслужишь
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:04
Он вообще в курсе, что эти ЗМ вручают/дарят зачастую не сильнейшим игрокам, а просто более попсовым?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:48
Я надеюсь ему после этого интервью кто-нибудь объяснил, что уже все забыли, когда последний раз кто-то из Англии выигрывал ЗМ, до Родри. И то, в этом основную роль сыграло ЧЕ, которую взяла Испания.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:37, ред.
здоровые амбиции помогают достичь заданные цели)
удачи, Райан.
ЗМ будет, если поможешь МС выиграть АПЛ и ЛЧ.
sv_1969
sv_1969 ответ catal (раскрыть)
вчера в 20:23
Тоже об этом подумал. Мог бы сказать что выиграть хочет ЛЧ.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:22
Здравствуйте. Нужно тридцать ставок за текущий месяц, затем на главной странице конкурса в правом верхнем углу выбрать эту группу.
catal
catal
вчера в 20:17
Это он конечно сгоряча.
Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
Лучше бы банально сказал что поможет клубу выиграть что-нибудь.
А то я хочу себе то-то и то-то... А клуб типа побоку.
Гость
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