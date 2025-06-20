Тренер вратарей сборной России ушёл из «Ростова»

1750427796

вчера, 16:56

Тренер вратарей сборной России покинул аналогичный пост в футбольном клубе «Ростов».

Кафанов входил в тренерский штаб ростовской команды с 2019-го по 2025 год. Президент ростовчан Арташес Арутюнянц, который ранее объявлял, что остаётся в команде несмотря на слухи об уходе, поблагодарил тренера за работу:

Виталий Витальевич – настоящий профессионал своего дела. Я желаю Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове».

Тренером сборной России специалист является с 2021 года.