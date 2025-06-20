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Тренер вратарей сборной России ушёл из «Ростова»

вчера, 16:56

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов покинул аналогичный пост в футбольном клубе «Ростов».

Кафанов входил в тренерский штаб ростовской команды с 2019-го по 2025 год. Президент ростовчан Арташес Арутюнянц, который ранее объявлял, что остаётся в команде несмотря на слухи об уходе, поблагодарил тренера за работу:

Виталий Витальевич – настоящий профессионал своего дела. Я желаю Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове».

Тренером сборной России специалист является с 2021 года.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ 528t7m7n9bsn (раскрыть)
вчера в 23:29
Карпину проще было Динамо в Ростов перевезти чем Ростов в москву перевозить по частям.
528t7m7n9bsn
528t7m7n9bsn
вчера в 20:37
Увидим где-то в районе метро Динамо.
Аксинья
Аксинья ответ a-league (раскрыть)
вчера в 19:25
Динамовское руководство сохранило весь свой тренерский штаб, включая и тренера вратарей. Не думаю что по просьбе Карпина пойдут на замену тренера, учитывая пропускаемость в фк "Ростов". Хотя ВТБ банку вполне по карману содержать двух и более тренеров на одной позиции. Имхо))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:31
А что он добился в Ростове как тренер Вратарей? Создал и вырастил Песьякова? Дыра дырой. А чем таджик лучше, да ничем. Кафпнов тренер нулевой
протон
протон
вчера в 18:16
Думаю не для сборной. У Карпина основной акцент Динамо.
протон
протон
вчера в 18:14
Понятно что в Динамо, можно было прямо объявить очередной трансфер...
Vilar
Vilar
вчера в 18:11
Практически невозможно угадать, куда он пойдёт.))
a-league
a-league ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 18:10, ред.
А на кой ему на пенсию, если с Валерой они сработались, и это сотрудничество обоих устраивает ? Думаю, что и Альба рано или поздно окажется в Динамо
stanichnik
stanichnik ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:29
Доброго Здоровья, Ангел!
А ему тоже понадобится "благословение" РФСа?))
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:26, ред.
В прошлом месяце Кафанову исполнилось 65 лет, можно и на заслуженный отдых. Надеюсь пенсии хватит на безбедное житие))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:58
Я даже предположу, куда он уйдёт- в Динамо...
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