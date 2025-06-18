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Митрофанов высказался о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной

вчера, 12:30

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал назначение Валерия Карпина в «Динамо». Из-за этого тренер будет совмещать работу в клубе и сборной России.

В период неучастия в спортивных соревнованиях нашей сборной, пересечение каких-либо интересов минимально. Но в ситуации, когда сборная участвует в соревнованиях, конечно, её влияние на события в чемпионате России было бы значительно выше. Поэтому мы были готовы к тому, чтобы Валерий Георгиевич совмещал посты. И он изначально пришёл в сборную, совмещая посты. Поэтому мы были не против, когда он обратился с вопросом, может ли он вести какие-либо переговоры. Мы не возражали, но с оговоркой, что это возможно лишь пока национальная команда не участвует в турнирах.

Карпин подписал контракт с «Динамо» 13 июня. Ранее сообщалось, что работа в сборной для тренера будет приоритетнее, чем в московском клубе.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 18:03
какая сборная ?????? Прочитал только что Что талибы предлагают сыграть с Афганистаном !? Разве это ни дно ??? Не думал что до такого доживу !
adekvat
adekvat
вчера в 14:38
Если бы сборная участвовала в турнирах, Карпина давно бы уже выгнали.
Incredulous
Incredulous ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 14:07, ред.
Я, написал примерное время, а Вы прям до секунды решили высчитать. Ну да ладно, пусть даже так как Вы написали, но ведь речь не о том. Скажите, сколько по-вашему комментариев можно написать, за эти 47 мин. 20 сек.?

К примеру, этот коммент я написал за 40 секунд, не торопясь.

P.S.: Я никого не заставляю писать комментарии, если им этого не хочется. Пусть играют как хотят, это их право, если позволяют правила сайта. Вы, знаете, что я перешёл в группу без призов, так что мне теперь всё равно, кто там выиграет очередную футболку, или получит Вип, как я уже писал ранее, мне всё это без надобности, я просто хотел, чтобы борьба была честной, а то, что сейчас происходит на сайте, на жаргоне геймеров называется читерство. А мне не нужна победа любой ценой, мне более важно азарт соревнования. Честного соревнования.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:06
А при чём здесь Карпин?
Байкал-38
Байкал-38 ответ q9egrb8mjywu (раскрыть)
вчера в 13:04
Был как то случай, один пользователь набирал много очков, мне стало интересно и я посмотрел его комментарии.
Тогда очки давали раз в час. Так вот, на протяжении несколько суток он каждый час писал комментарии, в основном из одного слова (тогда это не былом нарушением правил).
Тут два варианта, либо человек никогда не спит от слова вообще, либо заводил будильник через каждый час.
Кто то это называет это "работой", я бы применил другое слово и понятие.
Это так в тему, кто как набирает очки для конкурса.
Для меня конкурс рассматривается как удовольствие ради интереса, а превращать его в работу это за гранью моего понимания.
agentSmith.
agentSmith. ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:04, ред.
Уважаемый, вы мягко говоря вводите в заблуждение. Я специально провёл эксперимент. Выбрал матч (Аль-Аин-Ювентус) и поставил на него с 14 разных аккаунтов Агентов на 14 разных счетов (ставил по 100, так что, если 0:8, 0:9 не случится - конкурсу не помешаю). Так вот время, с учётом выбора матча составило 06:37 (то есть 397 секунд). То есть в среднем 28,4 сек на 1 ставку (стоит учесть, что при увеличении количества аккаунтов среднее время будет падать, так как много времени отнимает выбор матча). Но даже если взять для вычислений 28,4 сек, то 100 ставок можно сделать за 2840 сек или 47 мин 20 сек. Это немало, но значительно меньше заявленного вами времени. Кроме того ставки делаются не каждый день, а 1 раз в 2-3 дня.
Будьте аккуратнее в расчётах.
протон
протон
вчера в 13:03
Байкал, Я попрошу вас не напоминать меня набирая мой ник. У меня нет таких возможностей ведения КФХ как у нашего друга из Армении. У протона один аккаунт единственный и не повторимый.
протон
протон
вчера в 12:55
Радует активность КП) Доброго всем дня!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:54
"Поэтому мы были не против, когда он обратился с вопросом, может ли он вести какие-либо переговоры."
Максим значит всё же предварительное обращение было , а как же "Нас никто не спрашивал,"..."РФС добро не давал."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1408517/karpin-valeriy-dinamo 30.05.2025
В общем "Кручусь как уж..." )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:52
Раньше в колхозах давали таким товарищам звания: "Заслуженный дояр РФ"!
q9egrb8mjywu
q9egrb8mjywu ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:44
Ну вот о чём я и горворил 2 ЧАСА назад. Безусловно, все семейные и рабочие могут писать комменты. Проблема в том, что они не могут позволить себе делать это КАЖДЫЕ 2 ЧАСА. И они, без сомнения, могут оставить 12 (и даже больше) комментариев в сутки. Вот только они не могут это делать ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2 ЧАСА. А если не написать коммент ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА, то время уйдёт, и за это время песионер, школьник или просто юзер работающий (не моя терминология) в КП на данном сайте получит преимущество. Получается, что необходимость писать комменты именно КАЖДЫЕ 2 ЧАСА даёт преимущество определённой категории граждан. Резонно, что в ответ другая часть граждан ищет свои способы побеждать) Если вы опять не поймёте, что именно даёт преимущество этим игрокам - я готов повторить вам это ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА. Впрочем, вряд ли я буду услышан.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:35
Питерские чиновники так и хотят ослабить конкурентов, выдумывая всякие ограничения.))
Гость
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