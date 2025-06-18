Митрофанов высказался о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал назначение Валерия Карпина в «Динамо». Из-за этого тренер будет совмещать работу в клубе и сборной России.
В период неучастия в спортивных соревнованиях нашей сборной, пересечение каких-либо интересов минимально. Но в ситуации, когда сборная участвует в соревнованиях, конечно, её влияние на события в чемпионате России было бы значительно выше. Поэтому мы были готовы к тому, чтобы Валерий Георгиевич совмещал посты. И он изначально пришёл в сборную, совмещая посты. Поэтому мы были не против, когда он обратился с вопросом, может ли он вести какие-либо переговоры. Мы не возражали, но с оговоркой, что это возможно лишь пока национальная команда не участвует в турнирах.
Карпин подписал контракт с «Динамо» 13 июня. Ранее сообщалось, что работа в сборной для тренера будет приоритетнее, чем в московском клубе.
К примеру, этот коммент я написал за 40 секунд, не торопясь.
P.S.: Я никого не заставляю писать комментарии, если им этого не хочется. Пусть играют как хотят, это их право, если позволяют правила сайта. Вы, знаете, что я перешёл в группу без призов, так что мне теперь всё равно, кто там выиграет очередную футболку, или получит Вип, как я уже писал ранее, мне всё это без надобности, я просто хотел, чтобы борьба была честной, а то, что сейчас происходит на сайте, на жаргоне геймеров называется читерство. А мне не нужна победа любой ценой, мне более важно азарт соревнования. Честного соревнования.
К примеру, этот коммент я написал за 40 секунд, не торопясь.
P.S.: Я никого не заставляю писать комментарии, если им этого не хочется. Пусть играют как хотят, это их право, если позволяют правила сайта. Вы, знаете, что я перешёл в группу без призов, так что мне теперь всё равно, кто там выиграет очередную футболку, или получит Вип, как я уже писал ранее, мне всё это без надобности, я просто хотел, чтобы борьба была честной, а то, что сейчас происходит на сайте, на жаргоне геймеров называется читерство. А мне не нужна победа любой ценой, мне более важно азарт соревнования. Честного соревнования.
Тогда очки давали раз в час. Так вот, на протяжении несколько суток он каждый час писал комментарии, в основном из одного слова (тогда это не былом нарушением правил).
Тут два варианта, либо человек никогда не спит от слова вообще, либо заводил будильник через каждый час.
Кто то это называет это "работой", я бы применил другое слово и понятие.
Это так в тему, кто как набирает очки для конкурса.
Для меня конкурс рассматривается как удовольствие ради интереса, а превращать его в работу это за гранью моего понимания.
Тогда очки давали раз в час. Так вот, на протяжении несколько суток он каждый час писал комментарии, в основном из одного слова (тогда это не былом нарушением правил).
Тут два варианта, либо человек никогда не спит от слова вообще, либо заводил будильник через каждый час.
Кто то это называет это "работой", я бы применил другое слово и понятие.
Это так в тему, кто как набирает очки для конкурса.
Для меня конкурс рассматривается как удовольствие ради интереса, а превращать его в работу это за гранью моего понимания.
Будьте аккуратнее в расчётах.
Будьте аккуратнее в расчётах.
Максим значит всё же предварительное обращение было , а как же "Нас никто не спрашивал,"..."РФС добро не давал."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1408517/karpin-valeriy-dinamo 30.05.2025
В общем "Кручусь как уж..." )
Максим значит всё же предварительное обращение было , а как же "Нас никто не спрашивал,"..."РФС добро не давал."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1408517/karpin-valeriy-dinamo 30.05.2025
В общем "Кручусь как уж..." )