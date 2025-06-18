Митрофанов высказался о совмещении Карпиным постов в «Динамо» и сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза прокомментировал назначение в «Динамо». Из-за этого тренер будет совмещать работу в клубе и сборной России.

В период неучастия в спортивных соревнованиях нашей сборной, пересечение каких-либо интересов минимально. Но в ситуации, когда сборная участвует в соревнованиях, конечно, её влияние на события в чемпионате России было бы значительно выше. Поэтому мы были готовы к тому, чтобы Валерий Георгиевич совмещал посты. И он изначально пришёл в сборную, совмещая посты. Поэтому мы были не против, когда он обратился с вопросом, может ли он вести какие-либо переговоры. Мы не возражали, но с оговоркой, что это возможно лишь пока национальная команда не участвует в турнирах.