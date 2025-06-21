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Тренер «Ривер Плейта» приглашал Роналду сыграть на Клубном ЧМ

вчера, 09:00

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо в интервью ESPN F12 рассказал, что связывался с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чтобы пригласить его сыграть на Клубном чемпионате мира в составе аргентинского клуба.

В середине марта, неофициально, через общего друга, я сказал ему: «Эй, у меня скоро Клубный чемпионат мира, и для такого игрока, как ты, который вошёл в эпоху... не собираешься ли ты сыграть на нём?» Он не только почувствовал признание, но и оценил это, подумал, а затем ответил: «Мне нужно подготовиться к следующему сезону».

Посмотрите, насколько неофициальным был контакт, что он взял на себя ответственность сделать это публичным, потому что иначе об этом никогда бы не узнали, как и о многих других вещах, которые не известны, и о других вещах, которые говорят и являются ложью. Он взял на себя смелость сказать это и даже не упомянул клуб, сказав: «Меня пригласили из Аргентины».

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 11:51, ред.
Не, ну это вообще не спортивно. Давайте на каждый матч по телефону приглашать игроков со всего мира?
Перес звонит Хави и Иньесте - "завтра Реал играет в финале Лиги Чемпионов, выкиньте форму Барселоны, сыграете за меня". Так что ли?
Кто добивался - того и достижение. Поэтому данный "чемпионат" не является спортивным, а коммерческим, что в него не нужно даже добиваться попасть. Так, шелупонь околозаборная. Что попал на этот КЧМ, что не попал, всем пофигу.
Нет спортивной чести, нет желания, нет никакого смысла. Гордости. "Я достиг".

Вспоминается как капитан МЮ Гари Невилл отреагировал на приветствие перед матчем Шмейхеля, перешедшего в конкурент Ман Сити. Невилл посмотрел на протянутую руку, отвернулся и сплюнул. А теперь в команды будут переходить прямо перед матчем, по звонку. Играет ПСЖ с Реалом, Перес позвонил Кварацхелия - тот переоделся в перерыве в форму Реала и играет уже на другой половине. "Я всю жизнь мечтал так сыграть".
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вчера в 10:30
Старенький стал Криштиану.
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ᅠᅠ
вчера в 09:02
- Совсем эти Вован и Лексус распоясались, - подумал Криштиану и положил трубку.
Гость
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