Тренер «Ривер Плейта» приглашал Роналду сыграть на Клубном ЧМ

Главный тренер «Ривер Плейта» в интервью ESPN F12 рассказал, что связывался с нападающим «Аль-Насра» , чтобы пригласить его сыграть на Клубном чемпионате мира в составе аргентинского клуба.

В середине марта, неофициально, через общего друга, я сказал ему: «Эй, у меня скоро Клубный чемпионат мира, и для такого игрока, как ты, который вошёл в эпоху... не собираешься ли ты сыграть на нём?» Он не только почувствовал признание, но и оценил это, подумал, а затем ответил: «Мне нужно подготовиться к следующему сезону».

Посмотрите, насколько неофициальным был контакт, что он взял на себя ответственность сделать это публичным, потому что иначе об этом никогда бы не узнали, как и о многих других вещах, которые не известны, и о других вещах, которые говорят и являются ложью. Он взял на себя смелость сказать это и даже не упомянул клуб, сказав: «Меня пригласили из Аргентины».