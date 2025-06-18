Американские инвесторы рассматривают возможность покупки «Монцы»

Американские инвесторы, представляемые бывшим генеральным директором «Ромы» Мауро Бальдиссони, находятся на заключительном этапе оформления сделки по покупке итальянского клуба «Монца». Стороны согласовывают последние нюансы.
Спортивным директором клуба станет Николас Бурдиссо, ранее выступавший за «Интер», «Рому» и сборную Аргентины.
После завершения карьеры он занимал эту должность в «Бока Хуниорс», а также был техническим директором «Фиорентины».
По итогам прошлого сезона «Монца» заняла последнее место и вылетела из Серии А после трёх сезонов в высшем дивизионе Италии.