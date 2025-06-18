Американские инвесторы рассматривают возможность покупки «Монцы»

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вчера, 14:49

Американские инвесторы, представляемые бывшим генеральным директором «Ромы» Мауро Бальдиссони, находятся на заключительном этапе оформления сделки по покупке итальянского клуба «Монца». Стороны согласовывают последние нюансы.

Спортивным директором клуба станет , ранее выступавший за «Интер», «Рому» и сборную Аргентины.

После завершения карьеры он занимал эту должность в «Бока Хуниорс», а также был техническим директором «Фиорентины».

По итогам прошлого сезона «Монца» заняла последнее место и вылетела из Серии А после трёх сезонов в высшем дивизионе Италии.