Известный ютубер надел футболку с Роналду на матч с участием Месси

Известный американский интернет-стример и ютубер IShowSpeed посетил первый матч Клубного чемпионата мира между «Аль-Ахли» и «Интер Майами».
При этом он надел футболку с именем и изображением нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. За команду из Флориды выступает форвард Лионель Месси.
Также Speed подошёл к бывшему нападающему сборной Аргентины и «Барселоны» Серхио Агуэро, попросив его помочь встретиться с Месси. Однако тот в шутку поддразнил звезду YouTube по поводу его выбора надеть футболку соперника Лео.
Кроме того, президент ФИФА Джанни Инфантино дал возможность блогеру почувствовать себя главой Международной федерации футбола, на две минуты уступив ему место в VIP-ложе стадиона.
Одеть футболку "врага" и идти просить аудиенции)))
Уже не знают как выёживаться...)
Одеть футболку "врага" и идти просить аудиенции)))
Уже не знают как выёживаться...)