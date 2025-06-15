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Известный ютубер надел футболку с Роналду на матч с участием Месси

вчера, 11:45
Аль-АхлиЛоготип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)0 : 0Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Известный американский интернет-стример и ютубер IShowSpeed ​​посетил первый матч Клубного чемпионата мира между «Аль-Ахли» и «Интер Майами».

При этом он надел футболку с именем и изображением нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. За команду из Флориды выступает форвард Лионель Месси.

Также Speed подошёл к бывшему нападающему сборной Аргентины и «Барселоны» Серхио Агуэро, попросив его помочь встретиться с Месси. Однако тот в шутку поддразнил звезду YouTube по поводу его выбора надеть футболку соперника Лео.

Кроме того, президент ФИФА Джанни Инфантино дал возможность блогеру почувствовать себя главой Международной федерации футбола, на две минуты уступив ему место в VIP-ложе стадиона.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:48
Мну всегда подозревал, что и среди "ютуберов" есть клиенты и не мало, психо-неврологического отделения...
Одеть футболку "врага" и идти просить аудиенции)))
Уже не знают как выёживаться...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:05
Это футбол... Если бы соперничества между Роналду и Месси не было, его стоило бы придумать. Причём любые способы хороши, даже откровенно провокационные. Такая борьба будет продолжаться ещё долго, в том числе после окончания карьеры. Кстати окружение обоих игроков достаточно агрессивно..
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:04
Странно захотеть встретиться с Месси но одеть футболку Роналдо
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:58
"Ютубер" - ну , что с него взять...)))
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