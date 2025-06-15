Известный ютубер надел футболку с Роналду на матч с участием Месси

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вчера, 11:45

Известный американский интернет-стример и ютубер IShowSpeed ​​посетил первый матч Клубного чемпионата мира между «Аль-Ахли» и «Интер Майами».

При этом он надел футболку с именем и изображением нападающего «Аль-Насра» . За команду из Флориды выступает форвард .

Также Speed подошёл к бывшему нападающему сборной Аргентины и «Барселоны» Серхио Агуэро, попросив его помочь встретиться с Месси. Однако тот в шутку поддразнил звезду YouTube по поводу его выбора надеть футболку соперника Лео.