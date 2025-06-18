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Капитан «Урава Рэд Даймондс» не пожал руки соперникам перед матчем

вчера, 22:54
Ривер ПлейтЛоготип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)3 : 1Логотип футбольный клуб Урава Рэд Даймондс (Сайтама)Урава Рэд ДаймондсМатч завершен

Странный инцидент произошёл перед началом матча 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира между клубами «Ривер Плейт» и «Урава Рэд Даймондс» (3:1).

Традиционно до стартового свистка соперники приветствуют друг друга, пожимая руки. Однако защитник и капитан японской команды Мариус Хейбратен не стал этого делать, а просто прошёл мимо футболистов. Перед этим он пожал руки судьям.

Однако норвежец на своей странице в социальной сети прояснил ситуацию, сказав следующее:

Болельщикам «Ривер Плейта». Я забыл пожать руки, потому что всё было по-новому. Я был сбит с толку и не понимал, что мы должны были делать. Вот почему я ушёл, не пожав руки.

Создалось впечатление, что мне всё равно на вас или на игроков. Это никогда не было моим намерением.

Я извинился перед игроками в раздевалке после игры, а теперь извиняюсь перед вами. Поздравляю с победой! Всего наилучшего в предстоящих матчах.

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Все комментарии
p6ywn34emsdj
p6ywn34emsdj
сегодня в 05:46
Видимо в Японии так не принято.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:33
Он точно проходит медосмотр, интересный парень.
112910415
112910415
сегодня в 04:57
Рафик не виноват ... )
uy4h3d2w4whv
uy4h3d2w4whv
сегодня в 03:21
Бухать перед играми надо завязывать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:26, ред.
Плохая реклама тоже реклама....
Никто и знать не знал некоего норвего-японца до данного инцидента....
Теперь он известен всем...как "Нерукопожатный Мариус"....
ABir
ABir
вчера в 23:24
Затмение и помешательство одновременно.
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:21
Вот только это им не помогло))0
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:02
"Перед этим он пожал руки судьям." - Мариус знает с кем надо дружить...)
Гость
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