Капитан «Урава Рэд Даймондс» не пожал руки соперникам перед матчем

1750276462

вчера, 22:54

Странный инцидент произошёл перед началом матча 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира между клубами «Ривер Плейт» и «Урава Рэд Даймондс» (3:1).

Традиционно до стартового свистка соперники приветствуют друг друга, пожимая руки. Однако защитник и капитан японской команды не стал этого делать, а просто прошёл мимо футболистов. Перед этим он пожал руки судьям.

Однако норвежец на своей странице в социальной сети прояснил ситуацию, сказав следующее: