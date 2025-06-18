Капитан «Урава Рэд Даймондс» не пожал руки соперникам перед матчем

Странный инцидент произошёл перед началом матча 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира между клубами «Ривер Плейт» и «Урава Рэд Даймондс» (3:1).
Традиционно до стартового свистка соперники приветствуют друг друга, пожимая руки. Однако защитник и капитан японской команды Мариус Хейбратен не стал этого делать, а просто прошёл мимо футболистов. Перед этим он пожал руки судьям.
Однако норвежец на своей странице в социальной сети прояснил ситуацию, сказав следующее:
Болельщикам «Ривер Плейта». Я забыл пожать руки, потому что всё было по-новому. Я был сбит с толку и не понимал, что мы должны были делать. Вот почему я ушёл, не пожав руки.
Создалось впечатление, что мне всё равно на вас или на игроков. Это никогда не было моим намерением.
Я извинился перед игроками в раздевалке после игры, а теперь извиняюсь перед вами. Поздравляю с победой! Всего наилучшего в предстоящих матчах.
Никто и знать не знал некоего норвего-японца до данного инцидента....
Теперь он известен всем...как "Нерукопожатный Мариус"....
Никто и знать не знал некоего норвего-японца до данного инцидента....
Теперь он известен всем...как "Нерукопожатный Мариус"....