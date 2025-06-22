Защитник «Реала» установил антирекорд межконтинентальных клубных турниров

В матче второго тура клубного чемпионата мира «Реал» встречается с «Пачукой» (2:0 по итогам первого тайма).
На 7-й минуте арбитр Рамон Абатти показал красную карточку 22-летнему защитнику «сливочных» Раулю Асенсио за фол последней надежды против нападающего Хосе Саломона Рондона.
Это удаление стало самым ранним в истории межконтинентальных клубных турниров, проводимых с 1960 года в различных форматах.
До этого рекорд принадлежал Матеусу Перейре из «Аль-Хилаля», который был удалён на 14-й минуте матча КЧМ-2022 года.
Также это первое удаление игрока «Реала» на межконтинентальном турнире с 2000 года — тогда в матче с «Раджа Касабланка» красные карточки получили Гути, Роберто Карлос и Кристиан Карамбё.