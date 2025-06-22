Защитник «Реала» установил антирекорд межконтинентальных клубных турниров

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вчера, 22:47

В матче второго тура клубного чемпионата мира «Реал» встречается с «Пачукой» (2:0 по итогам первого тайма).

На 7-й минуте арбитр показал красную карточку 22-летнему защитнику «сливочных» за фол последней надежды против нападающего .

Это удаление стало самым ранним в истории межконтинентальных клубных турниров, проводимых с 1960 года в различных форматах.

До этого рекорд принадлежал Матеусу Перейре из «Аль-Хилаля», который был удалён на 14-й минуте матча КЧМ -2022 года.

Также это первое удаление игрока «Реала» на межконтинентальном турнире с 2000 года — тогда в матче с «Раджа Касабланка» красные карточки получили Гути, Роберто Карлос и Кристиан Карамбё.