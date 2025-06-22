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Защитник «Реала» установил антирекорд межконтинентальных клубных турниров

вчера, 22:47
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ПачукаПачукаМатч завершен

В матче второго тура клубного чемпионата мира «Реал» встречается с «Пачукой» (2:0 по итогам первого тайма).

На 7-й минуте арбитр Рамон Абатти показал красную карточку 22-летнему защитнику «сливочных» Раулю Асенсио за фол последней надежды против нападающего Хосе Саломона Рондона.

Это удаление стало самым ранним в истории межконтинентальных клубных турниров, проводимых с 1960 года в различных форматах.

До этого рекорд принадлежал Матеусу Перейре из «Аль-Хилаля», который был удалён на 14-й минуте матча КЧМ-2022 года.

Также это первое удаление игрока «Реала» на межконтинентальном турнире с 2000 года — тогда в матче с «Раджа Касабланка» красные карточки получили Гути, Роберто Карлос и Кристиан Карамбё.

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Все комментарии
9jzgx52vndff
9jzgx52vndff
сегодня в 02:04
Потеря какого защитника не помешала одержать уверенную победу
ABir
ABir
вчера в 23:12
Похоже эта потеря Реала не окажет большого влияния на исход встречи.
m7zp7d6d656p
m7zp7d6d656p
вчера в 22:56
по стопам Рамоса
Гость
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