«Бавария» установила рекорд Клубного чемпионата мира

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вчера, 12:58

«Бавария» обыграла «Окленд Сити» со счётом 10:0 в матче 1-го тура Клубного чемпионата мира.

Эта победа стала самой крупной в истории турнира. В этом году он впервые проходит в обновлённом формате с 32 участниками.