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«Бавария» установила рекорд Клубного чемпионата мира

вчера, 12:58
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)10 : 0Логотип футбольный клуб Окленд СитиОкленд СитиМатч завершен

«Бавария» обыграла «Окленд Сити» со счётом 10:0 в матче 1-го тура Клубного чемпионата мира.

Эта победа стала самой крупной в истории турнира. В этом году он впервые проходит в обновлённом формате с 32 участниками.

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Все комментарии
7gkw3wjmequv
7gkw3wjmequv
вчера в 14:54
Разорвали Сиэтл конечно знатно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:08
Этот рекорд на долго задержится !
112910415
112910415
вчера в 13:55
надо бы им почетную грамоту выдать !
агентСмит
агентСмит
вчера в 13:49
Для этого Инфантино и замышлял этот шабаф, чтобы потом говорить о рекордах.
Capral
Capral
вчера в 13:35
Терпеть не могу эти дешевые рекорды. Пусть выиграют у ПСЖ, Реала, тогда и поговорим...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:20
Рекорд это не трофей.
introvert pofigist
introvert pofigist ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:04
И вовсе не то же самое.
В группах с призами клоны сражаются за призы.
А в группе без призов клоны сражаются за идею. За идею равенства и братства.
Сражаются, стоит заметить, вынужденно, за неимением достаточного количества желающих.
Кто ж виноват, что на сайте и 20-ти человек не наберётся, готовых взять эту миссию на себя?.
v65mcftf2ggp
v65mcftf2ggp
вчера в 13:01
Это они ещё с чемпионом Брунея не играли
Гость
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