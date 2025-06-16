«Бавария» установила рекорд Клубного чемпионата мира

«Бавария» обыграла «Окленд Сити» со счётом 10:0 в матче 1-го тура Клубного чемпионата мира.
Эта победа стала самой крупной в истории турнира. В этом году он впервые проходит в обновлённом формате с 32 участниками.
|Бавария10 : 0Окленд Сити
|Матч завершен
«Бавария» обыграла «Окленд Сити» со счётом 10:0 в матче 1-го тура Клубного чемпионата мира.
Эта победа стала самой крупной в истории турнира. В этом году он впервые проходит в обновлённом формате с 32 участниками.
В группах с призами клоны сражаются за призы.
А в группе без призов клоны сражаются за идею. За идею равенства и братства.
Сражаются, стоит заметить, вынужденно, за неимением достаточного количества желающих.
Кто ж виноват, что на сайте и 20-ти человек не наберётся, готовых взять эту миссию на себя?.
В группах с призами клоны сражаются за призы.
А в группе без призов клоны сражаются за идею. За идею равенства и братства.
Сражаются, стоит заметить, вынужденно, за неимением достаточного количества желающих.
Кто ж виноват, что на сайте и 20-ти человек не наберётся, готовых взять эту миссию на себя?.