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Роналду забил 138 мячей за сборную. У Месси — 112

сегодня, 00:01
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил 138-й гол за сборную.

40-летний нападающий сравнял счёт в матче против команды Испании в финале Лиги наций на 61-й минуте. Этот гол стал 138-м в карьере Роналду в составе португальцев. Он рекордсмен по голам за национальные сборные. Вторым по этому показателю идёт Лионель Месси, у него 112 мячей за сборную Аргентины.

Недавно Криштиану высказался о том, когда он собирается завершить карьеру.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 02:38
В Европе в отборах откровенно слабейшие команды. На них он набил статистику хорошую и больше матчей сыграл. Логично!
Если уровнять шансы, то Месси отрывается по титулам, по золотым бутсам. Даже в личных встречах имеет преимущество, включая финал ЛЧ.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
сегодня в 02:37
Да уже надоело это месси роналдо. два полу дохлых.
Capral
Capral
сегодня в 01:31
И здесь Ронушка его обошел!!! Красавчик!!!)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:05
Германии и Испании из последнего
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:54
Рон красавчик паренёк, всего 40 лет ☝️😉
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:09
Португальцу проще клепать голы. У него в соперниках были и Мальта и Андорра ...
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