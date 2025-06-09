Роналду забил 138 мячей за сборную. У Месси — 112

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сегодня, 00:01

Форвард сборной Португалии забил 138-й гол за сборную.

40-летний нападающий сравнял счёт в матче против команды Испании в финале Лиги наций на 61-й минуте. Этот гол стал 138-м в карьере Роналду в составе португальцев. Он рекордсмен по голам за национальные сборные. Вторым по этому показателю идёт , у него 112 мячей за сборную Аргентины.

Недавно Криштиану высказался о том, когда он собирается завершить карьеру.