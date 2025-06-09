Роналду забил 138 мячей за сборную. У Месси — 112

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил 138-й гол за сборную.
40-летний нападающий сравнял счёт в матче против команды Испании в финале Лиги наций на 61-й минуте. Этот гол стал 138-м в карьере Роналду в составе португальцев. Он рекордсмен по голам за национальные сборные. Вторым по этому показателю идёт Лионель Месси, у него 112 мячей за сборную Аргентины.
Недавно Криштиану высказался о том, когда он собирается завершить карьеру.
Если уровнять шансы, то Месси отрывается по титулам, по золотым бутсам. Даже в личных встречах имеет преимущество, включая финал ЛЧ.
Если уровнять шансы, то Месси отрывается по титулам, по золотым бутсам. Даже в личных встречах имеет преимущество, включая финал ЛЧ.