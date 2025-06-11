40-летний Санти Касорла установил рекорд

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вчера, 23:46

Полузащитник «Реала Овьедо» отметился голом в матче за повышение из Сегунды в Ла Лигу против «Альмерии».

Таким образом, Касорла стал самым возрастным футболистом в истории, забивавшим в матче за повышение — 40 лет и 180 дней.