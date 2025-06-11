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ГлавнаяНовостиРекордыИспания. Сегунда 2024/2025

40-летний Санти Касорла установил рекорд

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:40
А какая перспектива побегать в Ла Лиге?
Надоть ещё пару рекордов застолбить!
2n899uzenjrb
2n899uzenjrb
сегодня в 06:35
Запомнился по играм в составе Арсенала
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:41
Санти, это один из талантливейших игроков своего поколения, но травмы очень сильно ударили по его карьере. Был момент, когда он стоял на грани ампутации ноги, но он пережил всё это и всё равно не закончил с большим футболом, уехал в родной Овьедо и там практически бесплатно играет уже не первый год, помог выйти команде в Сегунду, удержаться там, и вот уже 2 сезона Овьедо на грани выхода в ЛаЛигу. В прошлом году проиграли в финале стыков, в этом есть шанс взять реванш!!! Удачи Санти!!!
fzg472td6sj5
fzg472td6sj5
сегодня в 04:24
Я думал, что он давным-давно повесил бутсы на гвоздь
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:09
Ух ты! Я и не знал что он играет ещё
протон
протон
вчера в 23:55
Хорошее вино с годами становится лучше )
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:49
Надеюсь Санти заслужил за этот рекорд "повышение"...)
Гость
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