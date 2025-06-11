40-летний Санти Касорла установил рекорд

Полузащитник «Реала Овьедо» Санти Касорла отметился голом в матче за повышение из Сегунды в Ла Лигу против «Альмерии».
Таким образом, Касорла стал самым возрастным футболистом в истории, забивавшим в матче за повышение — 40 лет и 180 дней.
|Реал Овьедо1 : 1Альмерия
|Матч завершен
Полузащитник «Реала Овьедо» Санти Касорла отметился голом в матче за повышение из Сегунды в Ла Лигу против «Альмерии».
Таким образом, Касорла стал самым возрастным футболистом в истории, забивавшим в матче за повышение — 40 лет и 180 дней.
Надоть ещё пару рекордов застолбить!
Надоть ещё пару рекордов застолбить!