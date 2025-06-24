Лукаку: «Я бы хотел играть до 40 лет, как Роналду»

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вчера, 10:29

Форвард «Наполи» хочет продолжать карьеру как можно дольше.

На вопрос, хотел бы он играть до 40 лет, как Криштиану Роналду, игрок ответил:

Вообще-то да. Я слишком сильно люблю футбол. Вот почему у меня дома много спортивного инвентаря. Тренируясь, я получаю возможность играть дальше. Если у тебя есть необходимая страсть и ты следишь за собой, можно играть долго. В какой-то момент время возьмёт своё, но я делаю то, что должен.

При этом в более раннем своём интервью 32-летний нападающий признавался, что во время выступлений в Англии его считали ленивым.