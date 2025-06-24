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Лукаку: «Я бы хотел играть до 40 лет, как Роналду»

вчера, 10:29

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку хочет продолжать карьеру как можно дольше.

На вопрос, хотел бы он играть до 40 лет, как Криштиану Роналду, игрок ответил:

Вообще-то да. Я слишком сильно люблю футбол. Вот почему у меня дома много спортивного инвентаря. Тренируясь, я получаю возможность играть дальше. Если у тебя есть необходимая страсть и ты следишь за собой, можно играть долго. В какой-то момент время возьмёт своё, но я делаю то, что должен.

При этом в более раннем своём интервью 32-летний нападающий признавался, что во время выступлений в Англии его считали ленивым.

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Все комментарии
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 17:10
Зачем?.. Позориться чтоль?.. 😄
catal
catal
вчера в 12:49
Роналду весит 80 кг, Лукаку - 95 кг. И были времена о которых нельзя говорить вслух, когда 95 превращалось в 100. Сможет ли такая туша играть до 40 лет? Это же гигантские затраты энергии - двигать на скорости столько массы. И еще думать при этом.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:26
Если позволит здоровье ,можно и поиграть.
2q4g34vbcvx8
2q4g34vbcvx8
вчера в 11:36
Пожалей защитников - ведь даже страшно представить, сколько ты будешь весить в сорокет
we3bsmher7se
we3bsmher7se
вчера в 11:36
Как Роналду у Лукаку всё равно не получится.
3r3pbj2pymkm
3r3pbj2pymkm
вчера в 11:31
Желание есть это хорошо!!!
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:31
Жирок бы ему сбавить
112910415
112910415
вчера в 10:59
во дворе, Ромелу, во дворе !
Capral
Capral
вчера в 10:46
Да, Рончик- это пример для подражания, пример- истинного служения футболу!!!!!!!
6mwvr76x9jd5
6mwvr76x9jd5
вчера в 10:41
Только способностей как у Роналду у Лукаки нет, чего коптить поля до 40 лет.
Гость
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