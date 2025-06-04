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ФИФА утвердила базы, которые клубы будут использовать во время Клубного ЧМ

сегодня, 12:41

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила 34 базы, которые команды-участники Клубного чемпионата мира 2025 года в США будут использовать во время турнира.

Будут задействованы лагеря в 14 штатах. Топ-клубы выбрали следующие локации:

«Бавария» — «Wide World of Sports Complex» (Орландо, Флорида);

«Интер» — «UCLA» (Лос-Анджелес, Калифорния), Seattle Seahawks Training Centre (Рентон, Вашингтон);

«Манчестер Сити» — Lynn University (Бока Ратон, Флорида);

«Ювентус» — The Greenbrier Sports Training Centre (округ Гринбрайер, Западная Вирджиния), ChampionsGate (Орландо, Флорида);

ПСЖ — University of California Irvine (Ирвайн, Калифорния);

«Атлетико» — Los Angeles Memorial Coliseum (Лос-Анджелес, Калифорния);

«Челси» — Philadelphia Union Training Facility (Честер, Пенсильвания), Nova Southeastern University (Дейви, Флорида);

«Боруссия» Дортмунд — Inter Miami CF Training Centre (Форт-Лодердейл, Флорида);

«Реал» — Gardens North County District Park (Палм-Бич-Гарденс, Флорида).

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:14
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