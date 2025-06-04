ФИФА утвердила базы, которые клубы будут использовать во время Клубного ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила 34 базы, которые команды-участники Клубного чемпионата мира 2025 года в США будут использовать во время турнира.
Будут задействованы лагеря в 14 штатах. Топ-клубы выбрали следующие локации:
«Бавария» — «Wide World of Sports Complex» (Орландо, Флорида);
«Интер» — «UCLA» (Лос-Анджелес, Калифорния), Seattle Seahawks Training Centre (Рентон, Вашингтон);
«Манчестер Сити» — Lynn University (Бока Ратон, Флорида);
«Ювентус» — The Greenbrier Sports Training Centre (округ Гринбрайер, Западная Вирджиния), ChampionsGate (Орландо, Флорида);
ПСЖ — University of California Irvine (Ирвайн, Калифорния);
«Атлетико» — Los Angeles Memorial Coliseum (Лос-Анджелес, Калифорния);
«Челси» — Philadelphia Union Training Facility (Честер, Пенсильвания), Nova Southeastern University (Дейви, Флорида);
«Боруссия» Дортмунд — Inter Miami CF Training Centre (Форт-Лодердейл, Флорида);
«Реал» — Gardens North County District Park (Палм-Бич-Гарденс, Флорида).