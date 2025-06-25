Матч «Бенфики» и «Баварии» прервали из-за недомогания Престианни на жаре

«Бенфика» одержала победу над «Баварией» в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира (1:0).
Игра была приостановлена в конце первого тайма после того, как нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни почувствовал себя плохо. 19-летний аргентинец упал на поле, закрыв голову руками.
Медицинская бригада оказала футболисту помощь: к шее был приложен холодный компресс, игрок пришёл в себя и смог продолжить матч. Однако на 55-й минуте Престианни был заменён Оркуном Кокчу.
Встреча проходила в Шарлотте при дневной температуре, близкой к 40 градусам.