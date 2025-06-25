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Матч «Бенфики» и «Баварии» прервали из-за недомогания Престианни на жаре

вчера, 16:36
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)1 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бенфика» одержала победу над «Баварией» в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира (1:0).

Игра была приостановлена в конце первого тайма после того, как нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни почувствовал себя плохо. 19-летний аргентинец упал на поле, закрыв голову руками.

Медицинская бригада оказала футболисту помощь: к шее был приложен холодный компресс, игрок пришёл в себя и смог продолжить матч. Однако на 55-й минуте Престианни был заменён Оркуном Кокчу.

Встреча проходила в Шарлотте при дневной температуре, близкой к 40 градусам.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:07
Самое интересное что победитель финала получит 40 лямов,как в Ле, только вот гробить здоровье игроков,может оказаться себе дороже. В принципе можно игнорировать этот турнир евроклубам. А для остальных федераций этот призовой фонд наверное нормальный. Вот пусть латиносы, азиаты и Месси Майами и играют. Тут ещё матч могут прервать по погодным условиям и доигрывать через неделю))) Представляете такое, смотрите Реал Ман Сити и на 5 минуте матч прерывают и когда будут доигрывать,одному синоптику известно. Бедные болелы.
Capral
Capral
вчера в 16:42
У буржуинов своя мораль, им пофиг в какую погоду играть- главное побольше заработать, а что с людьми будет- плевать...
Гость
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