Потенциальный инвестор «Вислы» умер, подавившись в ресторане Кракова

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вчера, 17:16

Американский бизнесмен Томас Кокосински скончался 10 июня. Он собирался вложить 5 миллионов евро в «Вислу» — сделка находилась на завершающей стадии, и первый миллион должен был поступить на счёт клуба в ближайшее время.

4 июня Кокосински подавился в одном из ресторанов Кракова и потерял сознание. Основателя компании Metalogic Industries, работающей в сфере металлообработки, доставили в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В следующий вторник его отключили от аппарата жизнеобеспечения из-за необратимых нарушений в работе мозга.