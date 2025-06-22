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«Атлетик» осудил фанатов, повредивших мурал с изображением Нико Уильямса

вчера, 20:06

Руководство «Атлетика» выступило с жёстким осуждением в адрес фанатов, повредивших мурал с изображением Николаса Уильямса из-за слухов о его переходе в «Барселону».

Защищать цвета клуба — значит проявлять уважение. Достоинство „Атлетика" основывается на наших людях, их уважении и преданности ценностям. Неуважение к одному из нас — это неуважение ко всему клубу.

Нико — наш воспитанник, любимец раздевалки, поддерживаемый болельщиками. Те, кто уничтожил мурал с его изображением, не являются частью настоящей семьи „Атлетика".

Мы понимаем беспокойство болельщиков, но быть поклонником нашего клуба — это сохранять достоинство и уважение. Клуб всегда будет отстаивать свои интересы и свои принципы, оставаясь единой семьёй.

Мы уже обратились к художнику Карлосу Лопесу и готовы помочь восстановить портрет Нико и Иньяки Уильямса на мурале.

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Все комментарии
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j9njqpj8mxdf
сегодня в 03:43
Вандализм никого не красит.
протон
протон
сегодня в 01:01
Отбитое фанатье , норм фанаты пожелают удачи и только порадуются за местного парня
catal
catal ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
Не вижу никакого смысла переживать за финансовое положение хозяев клуба. Это личные интересы, вне спорта. Во французском Бордо, за который в свое время играли Зинедин Зидан, Дидье Дешам, Жан Тигана и Эрик Кантона, хозяева своими махинациями довели футболистов до кражи бутс у своего же клуба из раздевалки. А потом из-за долгов были лишены статуса профессионалов и вылетели в четвертую лигу.
Одно дело - когда такие падения результат спортивных соревнований. Матчей. Проигрышей на поле. И совсем другое - когда хозяева имеют такую власть над спортом. Это уже - несовместимо с "переживаниями за их кошелек". Мне лично как-то побоку.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ catal (раскрыть)
вчера в 21:56
ну пусть и клуб заработает денег,за него нормально отвалят. ничего тут плохого нет,вот когда бесплатно уходят,как мбаппе - то обидно,хотя с черепашкой шейхи сами накосячили.
catal
catal
вчера в 20:12
Да нет уже никакого достоинства. Оно продается по выгодной цене, это бизнес. В нем нет личностей или фамилий, эмблем клубов или истории - только ценники.
Гость
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