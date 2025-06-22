«Атлетик» осудил фанатов, повредивших мурал с изображением Нико Уильямса

Руководство «Атлетика» выступило с жёстким осуждением в адрес фанатов, повредивших мурал с изображением из-за слухов о его переходе в «Барселону».

Защищать цвета клуба — значит проявлять уважение. Достоинство „Атлетика" основывается на наших людях, их уважении и преданности ценностям. Неуважение к одному из нас — это неуважение ко всему клубу.

Нико — наш воспитанник, любимец раздевалки, поддерживаемый болельщиками. Те, кто уничтожил мурал с его изображением, не являются частью настоящей семьи „Атлетика".

Мы понимаем беспокойство болельщиков, но быть поклонником нашего клуба — это сохранять достоинство и уважение. Клуб всегда будет отстаивать свои интересы и свои принципы, оставаясь единой семьёй.

Мы уже обратились к художнику Карлосу Лопесу и готовы помочь восстановить портрет Нико и Иньяки Уильямса на мурале.