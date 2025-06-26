Юран подтвердил, что возглавит турецкий клуб

Тренер Сергей Юран сообщил о том, что вылетает в Турцию для подписания контракта с клубом «Серик Беледиеспор».
Вылетаю из Москвы в Анталью со своим штабом. Со мной четыре помощника. Предварительно всё с турецкими руководителями «Серик Беледиеспор» обговорил. Подписание контракта запланировано на пятницу или субботу. С 1 июля приступаем к работе.
О том, что Юран станет главным тренером команды из второго по силе турецкого дивизиона, стало известно ещё несколько дней назад.
Будь как ОИР, который сначала "Красную Пресню" вывел в 1-ю лигу, а потом Спартак Орджоникидзе - в высшую.
Покажи всем, что ты можешь.
Правда, сейчас, в отличие от "взлёта" ОИРа, и команда у тебя из другого государства, и время другое.
Я имею в виду, что хозяева клуба - а их, как я понял больше одного, раз Туфанчик тока 50% акций купил - начнут делить шкуру неубитого медведя и показывать свой мерзкий характер.
А, вообще - В ДОБРЫЙ ПУТЬ И УСПЕХОВ!
Будь как ОИР, который сначала "Красную Пресню" вывел в 1-ю лигу, а потом Спартак Орджоникидзе - в высшую.
Покажи всем, что ты можешь.
Правда, сейчас, в отличие от "взлёта" ОИРа, и команда у тебя из другого государства, и время другое.
Я имею в виду, что хозяева клуба - а их, как я понял больше одного, раз Туфанчик тока 50% акций купил - начнут делить шкуру неубитого медведя и показывать свой мерзкий характер.
А, вообще - В ДОБРЫЙ ПУТЬ И УСПЕХОВ!