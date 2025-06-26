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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияТурция. Супер-Лига 2024/2025

Юран подтвердил, что возглавит турецкий клуб

вчера, 11:24

Тренер Сергей Юран сообщил о том, что вылетает в Турцию для подписания контракта с клубом «Серик Беледиеспор».

Вылетаю из Москвы в Анталью со своим штабом. Со мной четыре помощника. Предварительно всё с турецкими руководителями «Серик Беледиеспор» обговорил. Подписание контракта запланировано на пятницу или субботу. С 1 июля приступаем к работе.

О том, что Юран станет главным тренером команды из второго по силе турецкого дивизиона, стало известно ещё несколько дней назад.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:26
"Правда у него в багаже есть мутные истории с досрочным расторжением контрактов."

По поводу "мутных историй"...

Знаешь анекдот времён СССР? Сейчас, правда, он тоже актуален.

"Сотрудника одного из НИИ решили отправить в командировку в капстрану.
Собралась комиссия. Обсуждают...
То да сё...
Получается, что достоин.
И вдруг один из членов комиссии:
"ПА-А-А-АЗВОЛЬТЕ!
Тут лет 7 или 8 назад с ним случай произошёл: то ли он пальто из гардероба украл, то ли у него украли...
В общем, давайте-ка лучше воздержимся от одобрения его кандидатуры".

Это я к чему толкую.
Как известно "интернет помнит всё".
Поройся, найди информацию, что и как у Юрана с руководством клубов было ранее.
Полагаю, что изменишь мнение о нём...
gg9ue5zregbq
gg9ue5zregbq
вчера в 12:54
Жаль что ему здесь места не нашлось
b237pcvahvue
b237pcvahvue
вчера в 12:32
Как тренер никакой, возможно, в Турции что-то получится.
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:31
Нормально.
Будь как ОИР, который сначала "Красную Пресню" вывел в 1-ю лигу, а потом Спартак Орджоникидзе - в высшую.
Покажи всем, что ты можешь.
Правда, сейчас, в отличие от "взлёта" ОИРа, и команда у тебя из другого государства, и время другое.
Я имею в виду, что хозяева клуба - а их, как я понял больше одного, раз Туфанчик тока 50% акций купил - начнут делить шкуру неубитого медведя и показывать свой мерзкий характер.
А, вообще - В ДОБРЫЙ ПУТЬ И УСПЕХОВ!
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:03
Хабаровск он неплохо у нас тренировал пожелаем удачи
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:00
Еиу не тренировать надо а идти туда в тихую уютную баню,банщиком,подавать клиентам полотенца.
Брулин
Брулин
вчера в 11:48
Забавно как эти эксперты вещают про высокий уровень росгосрпл, которой и изоляция ни по чем и из группы бы вышли везде, а потом выясняется что 2-й дивизион Турции.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:34
Похоже Юран искренне гордится своей новой работой. Интересно, а почему он возглавит не российский клуб? Правда у него в багаже есть мутные истории с досрочным расторжением контрактов. Я предполагаю, что у Сергея слишком большие аппетиты.
Гость
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