Юран подтвердил, что возглавит турецкий клуб

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вчера, 11:24

Тренер сообщил о том, что вылетает в Турцию для подписания контракта с клубом «Серик Беледиеспор».

Вылетаю из Москвы в Анталью со своим штабом. Со мной четыре помощника. Предварительно всё с турецкими руководителями «Серик Беледиеспор» обговорил. Подписание контракта запланировано на пятницу или субботу. С 1 июля приступаем к работе.

О том, что Юран станет главным тренером команды из второго по силе турецкого дивизиона, стало известно ещё несколько дней назад.