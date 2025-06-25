18-летний хавбек «Барселоны» переходит в «Штутгарт»

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Барселона» достигла соглашения со «Штутгартом» о трансфере полузащитника Ноа Дарвиха.
Медицинское обследование назначено на сегодня. 18-летний футболист подпишет контракт с немецким клубом до 2029 года.
Сделка не предусматривает опции обратного выкупа или процента от возможной будущей продажи.
18-летний футболист подпишет контракт с каталонским клубом до 2029 года.
Штутгарт явно не каталонский клуб.
18-летний футболист подпишет контракт с каталонским клубом до 2029 года.
Штутгарт явно не каталонский клуб.