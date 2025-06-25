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18-летний хавбек «Барселоны» переходит в «Штутгарт»

вчера, 16:40

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Барселона» достигла соглашения со «Штутгартом» о трансфере полузащитника Ноа Дарвиха.

Медицинское обследование назначено на сегодня. 18-летний футболист подпишет контракт с немецким клубом до 2029 года.

Сделка не предусматривает опции обратного выкупа или процента от возможной будущей продажи.

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Все комментарии
Squirrel96
Squirrel96 ответ Digger88 (раскрыть)
вчера в 17:37
Спасибо, поправили.
Digger88
Digger88
вчера в 17:30
В новости закралась опечатка.
18-летний футболист подпишет контракт с каталонским клубом до 2029 года.
Штутгарт явно не каталонский клуб.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:06
Пусть лучше играет в Бундеслиги, чем сидеть на лавке у Барселоы .
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