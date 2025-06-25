18-летний хавбек «Барселоны» переходит в «Штутгарт»

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вчера, 16:40

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Барселона» достигла соглашения со «Штутгартом» о трансфере полузащитника .

Медицинское обследование назначено на сегодня. 18-летний футболист подпишет контракт с немецким клубом до 2029 года.

Сделка не предусматривает опции обратного выкупа или процента от возможной будущей продажи.