Нападающий дортмундской «Боруссии» Мукоко близок к переходу в «Копенгаген»

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вчера, 16:02

Дортмундская «Боруссия» договорилась о трансфере 20-летнего форварда в «Копенгаген» за 5 млн евро.

В ближайшие дни игрок должен пройти медицинское обследование и подписать долгосрочный контракт с датским клубом.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Ниццу» на правах аренды, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу в 11 матчах Лиги 1.