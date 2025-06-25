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Нападающий дортмундской «Боруссии» Мукоко близок к переходу в «Копенгаген»

вчера, 16:02

Дортмундская «Боруссия» договорилась о трансфере 20-летнего форварда Юссуфы Мукоко в «Копенгаген» за 5 млн евро.

В ближайшие дни игрок должен пройти медицинское обследование и подписать долгосрочный контракт с датским клубом.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Ниццу» на правах аренды, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу в 11 матчах Лиги 1.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:41
вся шумиха вокруг Мукоко подогревалась самой Боруссией
где то 22/23 годах...и все для продажи.
но когда трансфер сорвался из за скандала с поддельным возрастом.
все встало на свои места.
очень низкая результативность и скромные данные.
Мукоко и его окружение просто аферисты.
зачем он датчанам?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:11
А ведь всего 2 года назад за него Боруссия заряжала ценник в 50 млн.евро
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:08
В Копенгаген - это нплохо.
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