Нападающий дортмундской «Боруссии» Мукоко близок к переходу в «Копенгаген»

Дортмундская «Боруссия» договорилась о трансфере 20-летнего форварда Юссуфы Мукоко в «Копенгаген» за 5 млн евро.
В ближайшие дни игрок должен пройти медицинское обследование и подписать долгосрочный контракт с датским клубом.
В минувшем сезоне нападающий выступал за «Ниццу» на правах аренды, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу в 11 матчах Лиги 1.
где то 22/23 годах...и все для продажи.
но когда трансфер сорвался из за скандала с поддельным возрастом.
все встало на свои места.
очень низкая результативность и скромные данные.
Мукоко и его окружение просто аферисты.
зачем он датчанам?
где то 22/23 годах...и все для продажи.
но когда трансфер сорвался из за скандала с поддельным возрастом.
все встало на свои места.
очень низкая результативность и скромные данные.
Мукоко и его окружение просто аферисты.
зачем он датчанам?