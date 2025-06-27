Бузникин: «Кордоба был ключевой фигурой для „Краснодара“ в прошлом сезоне»

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вчера, 17:39

Руководитель селекционной службы «Краснодара» сказал, что сохранение колумбийского нападающего в составе «Краснодара» стало ключевым фактором для победы «быков» в чемпионате России.

Сохранение Кордобы, безусловно, стало одним из ключевых факторов чемпионства. Была вероятность, что могли его потерять. Но мы смогли договориться о продлении с Джоном и дали всем понять, чтобы мы будем претендовать на первое место. В итоге Кордоба стал ключевой фигурой.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал победителем Российской Премьер-Лиги.