Бузникин: «Кордоба был ключевой фигурой для „Краснодара“ в прошлом сезоне»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин сказал, что сохранение колумбийского нападающего Джона Кордобы в составе «Краснодара» стало ключевым фактором для победы «быков» в чемпионате России.
Сохранение Кордобы, безусловно, стало одним из ключевых факторов чемпионства. Была вероятность, что могли его потерять. Но мы смогли договориться о продлении с Джоном и дали всем понять, чтобы мы будем претендовать на первое место. В итоге Кордоба стал ключевой фигурой.
Напомним, что в прошедшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал победителем Российской Премьер-Лиги.