 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бузникин: «Кордоба был ключевой фигурой для „Краснодара“ в прошлом сезоне»

вчера, 17:39

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин сказал, что сохранение колумбийского нападающего Джона Кордобы в составе «Краснодара» стало ключевым фактором для победы «быков» в чемпионате России.

Сохранение Кордобы, безусловно, стало одним из ключевых факторов чемпионства. Была вероятность, что могли его потерять. Но мы смогли договориться о продлении с Джоном и дали всем понять, чтобы мы будем претендовать на первое место. В итоге Кордоба стал ключевой фигурой.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал победителем Российской Премьер-Лиги.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Юве» и «Сити» выдали матч-перформанс. «Горожане» деклассировали «старую синьору»
Вчера, 10:21Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
ЦСКА нашёл вингера и плеймейкера. Пьянич покинул клуб, а Файзуллаев может последовать примеру
26 июняRoman Novikov в блоге Тактический лабиринтКомментарии4
Тошич: «Руководство „Спартака“ видит потенциал Станковича»
26 июня
Киву — о победе над «Ривер Плейт»: «Мы контролировали ход матча»
26 июня
«Интер» дожал «Ривер Плейт». В решающем матче помог воспитанник – у Лаутаро появился конкурент
26 июняМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
Клубный ЧМ – турнир сюрпризов и сенсаций. Успели проиграть ПСЖ, «Бавария» и «Челси»
25 июняRoman Novikov в блоге Забыли спроситьКомментарии5
 
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 22:58
Какие глубокие познания у руководителя сс, а главное какая наблюдательность, аналитика. А на вопрос: "...продлевать будите?" он ответил: "... мы смогли договориться о продлении с Джоном..." "... и дали всем понять, чтобы мы будем претендовать..." Зачитаешься. Сразу видно эрудит, красиво излагает.
cvk8emf293ey
cvk8emf293ey
вчера в 20:33
Всё так. Не возможно дальше придётся жить без него.
u3zf29wqy3b6
u3zf29wqy3b6
вчера в 18:45
Просто всех просетил, а то никто даже не догадывался.
3rkzvujnxj64
3rkzvujnxj64
вчера в 18:19
Здесь всё правильно, главное его сохранить
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:13
А что в нынешнем сезоне?
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:41
Максим все правильно сказал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 