«Юве» и «Сити» выдали матч-перформанс. «Горожане» деклассировали «старую синьору»

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27 июня 2025, 10:21

Уверенная победа на финише групповой стадии КЧМ -2025.

Первый тайм – ошибка на ошибке

Чувствуется, что обычно команды в это время уже в отпуске – далеко не всегда хватает концентрации на все 90 минут. В случае с «Ювентусом» и «Манчестер Сити» ошибки начались сразу, отсюда и крупный счёт на табло. Уже к 27-й минуте команды на двоих забили три мяча, причём каждый – после индивидуальных ошибок.

«Старая синьора» выставила насыщенную оборону. Вышли в схеме «3-4-2-1», без мяча крайние защитники опускались к своей штрафной. И даже это не помогло «бьянконери» – подопечные Игора Тудора в этот отрезок пропустили дважды. Первый мяч Жереми Доку забил уже на девятой минуте: бельгиец оббежал Кошту, как конус, когда атака перешла на его фланг, Калюлю сместился слишком далеко и не успевал накрыть вингера. У «Юве» в своей штрафной было шесть игроков – и всё равно некому оказалось сдерживать Жереми.

Второй мяч – ошибка того же Калюлю на ровном месте. В позиционной атаке «Сити» простреливал в зону Мармуша, но Омара там не было. Центральному защитнику никто не мешал, но всё же он решил перевести на угловой. Неудачно поставил ногу, мяч покатился прямо в ворота.

«Ювентусу» повезло, что перед этим ошиблись сами «горожане», при розыгрыше от ворот Эдерсон слишком сильно покатил своему, туринцы тут же перехватили мяч, Копмейнерс наказал за осечку. Так «Юве» хотя бы избежал разгрома с первых минут и сохранял надежду что-то противопоставить «Сити» во втором тайме.

«Сити» давно не видели таким

Именно учитывая написанное выше, не стоит делать громких заявлений, но для «горожан» такая игра – уже прогресс (если убрать за скобки результативную ошибку). Команда решила проблемы с продвижением мяча – в состав вернулся Родри, плюс успешно встраивается Тиджани Рейндерс. Голландец довольно быстро нащупал химию с партнёрами, он отлично видит перемещения в финальной трети и подбирает момент для обостряющей передачи. В частности, он разогнал атаку в моменте с третьим голом «небесно-голубых» – его передача вскрыла правый фланг, Матеуш Нуньеш отклеился от Копмейнерса и отдал Холанду на гол (кстати, юбилейный).

Тот же Холанд провёл хорошую игру, выйдя на замену. Норвежцу, чтобы забить и увеличить отрыв «Сити», хватило шести минут на поле. Позднее форвард создал голевой момент для Фодена и Савио. Пошла дальняя передача от Эдерсона прямо на чужую половину поля, Эрлинг идеально её обработал – ни отскока, ни рикошета – и пошёл на сближение. К тому моменту на него сместились трое, форвард отдал в образовавшуюся зону. Уже там Фил и Савио разобрались с вратарём.

В этот вечер прекрасно работали все элементы системы Пепа – и тот откровенно высказался после матча:

Мы давно не показывали такой игры, как сегодня – с мячом и без него. Игроки были преданы делу. Мы говорили о том, что нам нужно улучшить, чтобы вернуться к тому, какими мы были в прошлом. Послушайте, это всего лишь один матч! Но я думаю, что сегодня больше, чем когда-либо, игроки снова почувствовали, что нам нужно сделать, чтобы быть хорошей командой. В этом весь секрет! Не нужны слова или образы, они играли и знали это.

Не хватило организованности – у Тудора много работы

А вот для туринцев промежуточные итоги неутешительные. Тудору предстоит перестраивать команду, так что просадка логична. С другой стороны, игроки элементарно забыли основы. Команда вышла в три центральных защитника, стремилась сохранять численное преимущество на своей трети – и даже при такой игре в моменте с голом Доку его оставили одного, в эпизоде с мячом Эрлинга никто не стал его держать при разгоне атаки «горожан» (норвежец оказался без опеки на острие), при голе Савио трое стянулись на того же Холанда и оставили свободную зону.

Чувствуется, что команде не хватает организованности – и как только попадается такой соперник, как «Сити» (с качественными исполнителями, хорошо сыгранный, структурный, способный взвинчивать темп), «бьянконери» рассыпаются. Тудор расстроен таким положением дел:

Они были лучше как команда. Они контролировали игру. Было сложно играть. Потом мы захотели немного изменить состав. Было нелегко прессинговать таким образом. Они были намного лучше. Мы должны быть целостной командой. Нам нужно быть более организованными и лучше прессинговать.

«Горожане» мыслями уже в четвертьфинале, а «Юве» одной ногой в отпуске

Справедливый итог групповой стадии – «Ман Сити» выходит в плей-офф с первого места, туринцы финишировали вторыми. Польза от первой строчки вполне осязаема: клубы группы G выходят на представителей квартета H в 1/8 финала, а там играет «Реал». Мадридцы этот этап провели качественно, после раскачки с «Аль-Хилялем» (1:1) обыграли «Пачуку» (3:1) и прибили «Зальцбург» (3:0).

«Горожане» не хотели выходить на «сливочных» уже на ранних стадиях турнира – был печальный опыт с плей-офф ЛЧ -24/25. А так «Сити» достанется «Аль-Хиляль», с которым в любом случае будет проще. Тут в пору думать о следующей стадии, на которой столкновение с топ-клубом куда вероятнее.

А вот «Ювентусу» испытание грандом предстоит уже сейчас, им и достались «сливочные». Тут шансы пройти дальше призрачные, так что коллектив одной ногой уже в отпуске.