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Агент Захаряна исключил возвращение игрока в РПЛ

сегодня, 08:40

Геннадий Голубин, агент российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал вероятность перехода своего клиента в клуб РПЛ этим летом.

Арсен сейчас в Москве, но скоро улетает в Испанию — команда собирается 7 июля. В России он просто отдыхает. Возвращение в РПЛ? Это исключено. Арсен не собирается уходить из «Реала Сосьедад» и хочет играть в Ла Лиге. Ни намёков на трансфер нет: он восстановился, команда омолаживается, новый тренер, новый спортивный директор — у клуба есть задачи.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:13
Конечно не собирается возвращаться, не для того смылся, чтобы вернуться. Хитрый малый, незря я его недолюбливаю, сразу раскусил, как только прочел его интервью про первую его зарплату и кому он что купил.
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 09:59
Если только в зенит и там лодыря гонять
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:35
"Возвращение в РПЛ? Это исключено" - там уже , судя по всему тоже хрен пристроишься...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:30
Как-то слишком бодро агент доложил, это уже было. А на счёт перехода в клуб РПЛ? Не стоит даже поднимать подобных вопросов. В нынешнем состоянии Захарян никому не нужен. Хочу дать совет Голубину - не стоит постоянно нам напоминать, что Арсен его клиент. Да и поднадоел он всем.
Брулин
Брулин
сегодня в 09:18
Хотеть и играть это разные понятия
9u2euaw54q6f
9u2euaw54q6f
сегодня в 09:05
В РПЛ его сразу отдадут в аренду, например, в Махачкалу, а там не будет такой вольготной жизни.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:02
Все отдыхает. Самый хитрый из армян..
112910415
112910415
сегодня в 08:54
хочет играть в Ла Лиге !
и продолжит хотеть играть в Ла Лиге !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:46
А когда жил в России, отдыхал заграницей. Парадокс!...
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