Агент Захаряна исключил возвращение игрока в РПЛ

Геннадий Голубин, агент российского полузащитника «Реала Сосьедад» , прокомментировал вероятность перехода своего клиента в клуб РПЛ этим летом.

Арсен сейчас в Москве, но скоро улетает в Испанию — команда собирается 7 июля. В России он просто отдыхает. Возвращение в РПЛ ? Это исключено. Арсен не собирается уходить из «Реала Сосьедад» и хочет играть в Ла Лиге. Ни намёков на трансфер нет: он восстановился, команда омолаживается, новый тренер, новый спортивный директор — у клуба есть задачи.