Переговоры «Краснодара» по трансферу Пальцева приостановлены

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев может не перейти в «Краснодар».
По данным источника, переговоры между клубами по трансферу молодого футболиста приостановлены.
Контракт Пальцева с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.
Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев может не перейти в «Краснодар».
По данным источника, переговоры между клубами по трансферу молодого футболиста приостановлены.
Контракт Пальцева с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.
По моему разумению, футбольное поле это не то место где надо давать сдачу и тем самым подводить всю команду...
Более логично поступить по Библии: "Если тебя ударили по щеке, подставь вторую..."
Брать такого игрока в ТОП команду, это брать на себя неоправданные, большие риски.
Мну бы задумался нужен ли такой защитник...
По моему разумению, футбольное поле это не то место где надо давать сдачу и тем самым подводить всю команду...
Более логично поступить по Библии: "Если тебя ударили по щеке, подставь вторую..."
Брать такого игрока в ТОП команду, это брать на себя неоправданные, большие риски.
Мну бы задумался нужен ли такой защитник...