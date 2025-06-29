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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Переговоры «Краснодара» по трансферу Пальцева приостановлены

вчера, 19:48

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев может не перейти в «Краснодар».

По данным источника, переговоры между клубами по трансферу молодого футболиста приостановлены.

Контракт Пальцева с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:03
Одно время у Соболева был период в Спартаке, когда он и забивал и... не сдерживал себя и КБ иногда оставались на поле в меньшинстве...
По моему разумению, футбольное поле это не то место где надо давать сдачу и тем самым подводить всю команду...
Более логично поступить по Библии: "Если тебя ударили по щеке, подставь вторую..."
Брать такого игрока в ТОП команду, это брать на себя неоправданные, большие риски.
Мну бы задумался нужен ли такой защитник...
протон
протон
вчера в 22:15
Думаю, ключевой момент, что Махачкала хотела 4 млн. А он откровенно средний игрок и даже 1.5, кажется переплатой
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:26
С таким характером только в медиа лигу...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:55
Пальцев участвовал в драке и получил прямую красную карточку. Вряд ли его возьмут, сам же свой трансфер в топ клуб проSRaL
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:49
Видать после разборок ?
Гость
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