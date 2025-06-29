Переговоры «Краснодара» по трансферу Пальцева приостановлены

1751215701

вчера, 19:48

Защитник махачкалинского «Динамо» может не перейти в «Краснодар».

По данным источника, переговоры между клубами по трансферу молодого футболиста приостановлены.

Контракт Пальцева с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.