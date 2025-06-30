В «Динамо» сообщили, что их не устроили предложения о покупке Карраскаля

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о том, что «бело-голубые» могли продать полузащитника Хорхе Карраскаля.
Летом были официальные предложения по Хорхе Карраскалю. Но они нас не удовлетворили. Как прилетит, будет тренироваться. По Бителло официальных предложений не было.
В прошедшем сезоне Карраскаль провёл за «Динамо» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
Ранее стало известно, на какую сумму «Динамо» оштрафует колумбийца за опоздание на сборы.