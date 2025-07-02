Юран: «Собираюсь выучить турецкий язык»

Главный тренер турецкого «Серик Беледиеспор» прокомментировал подписание контракта с клубом.

В целом мы только втягиваемся в работу. Идёт нормальный рабочий процесс. Знакомимся с командой. Постепенно объясняю футболистам свои требования. Пока общаюсь через переводчика, но в скором времени собираюсь выучить турецкий язык. Это нормальная практика. Когда игрок или тренер приезжает в другую страну, то он должен освоить язык хотя бы на бытовом уровне. В этом и заключается уважение к другой культуре. Понятно, что не буду знать турецкий в совершенстве. Но бытовой и футбольный язык намерен освоить. А как иначе?