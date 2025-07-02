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Юран: «Собираюсь выучить турецкий язык»

вчера, 17:09

Главный тренер турецкого «Серик Беледиеспор» Сергей Юран прокомментировал подписание контракта с клубом.

В целом мы только втягиваемся в работу. Идёт нормальный рабочий процесс. Знакомимся с командой. Постепенно объясняю футболистам свои требования. Пока общаюсь через переводчика, но в скором времени собираюсь выучить турецкий язык. Это нормальная практика. Когда игрок или тренер приезжает в другую страну, то он должен освоить язык хотя бы на бытовом уровне. В этом и заключается уважение к другой культуре. Понятно, что не буду знать турецкий в совершенстве. Но бытовой и футбольный язык намерен освоить. А как иначе?

Напомним, что вчера было официально объявлено о назначении Юрана на должность наставника команды.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 19:16
Думаю это будет не длинная история) на месяца 3-6 )
Vilar
Vilar
вчера в 19:05
Юран рассмешил, после жизни в Луганской области, до жизни в России, он и по-русски с акцентом говорит.
82u8zdtdhwcb
82u8zdtdhwcb
вчера в 18:40
Если ему там создадут условия,то останется он там надолго, почему то у нас его работу не оценили
Capral
Capral
вчера в 18:29
Турки, очень приятные в общении люди. Со многими поддерживаю тёплые и даже дружеские отношения. В душу не лезут, не ехидничают, вобщем- очень искренние люди. Пусть и Серёге повезет. В прошлом- замечательный футболист, надеюсь, и тренером станет таким же. Удачи ему!!!
протон
протон
вчера в 18:25
Главное еще что бы научился хорошо готовить Шашлык - Машлык)
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:24
А представьте, как выучил и уволили за результаты отрицательные))). И скажет: А мне оно надо было?!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:01
Это было бы здорово. Но задача непростая...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:47
Что то закрадывается предательское сомнение, что турецкий язык будет выучен))
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:45
Серёга, ну тогда и пособие тебе в обе руки...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:19
У Юрана язык явно опережает мысли. Лучше было бы наоборот - решил Сергей выучить турецкий язык тайно, а потом взял и выучил. И однажды, неожиданно, на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов по турецки. Вот так надо мечтать, Серёжа. И пусть у тебя всё получится!!!
протон
протон
вчера в 17:13
Юран Серик. Ну чем не турок?
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