Бистрович, скорее всего, покинет ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА сообщил о трансферных планах клуба.

О том, продлевается ли контракт с Кристияном Бистровичем

Скорее нет, чем да. В ЦСКА произошла смена тренера, он по-другому смотрит на формирование состава. Мы в контакте с Бистровичем, но думаю, что скорее нет.

Про то, ведутся ли переговоры с Аббосбеком Файзуллаевым и Мойзесом, у которых в 2026 году истекает соглашение

У них есть опция продления контракта автоматическая до 2027 года. Уверен, что игроки выполнят для этого необходимые условия. Но, конечно, мы в диалоге с игроками и их представителями.

Про предложения по Файзуллаеву этим летом

Официальной бумаги не было. Всё было на уровне представителей футболистов.

Сколько будет новичков в это трансферное окно? Думаю, что два-три максимум.