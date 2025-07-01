Бистрович, скорее всего, покинет ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о трансферных планах клуба.
О том, продлевается ли контракт с Кристияном Бистровичем
Скорее нет, чем да. В ЦСКА произошла смена тренера, он по-другому смотрит на формирование состава. Мы в контакте с Бистровичем, но думаю, что скорее нет.
Про то, ведутся ли переговоры с Аббосбеком Файзуллаевым и Мойзесом, у которых в 2026 году истекает соглашение
У них есть опция продления контракта автоматическая до 2027 года. Уверен, что игроки выполнят для этого необходимые условия. Но, конечно, мы в диалоге с игроками и их представителями.
Про предложения по Файзуллаеву этим летом
Официальной бумаги не было. Всё было на уровне представителей футболистов.
Сколько будет новичков в это трансферное окно? Думаю, что два-три максимум.
Будь здрав Лоцман.
Будь здрав Лоцман.