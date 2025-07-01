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Бистрович, скорее всего, покинет ЦСКА

сегодня, 19:59

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о трансферных планах клуба.

О том, продлевается ли контракт с Кристияном Бистровичем

Скорее нет, чем да. В ЦСКА произошла смена тренера, он по-другому смотрит на формирование состава. Мы в контакте с Бистровичем, но думаю, что скорее нет.

Про то, ведутся ли переговоры с Аббосбеком Файзуллаевым и Мойзесом, у которых в 2026 году истекает соглашение

У них есть опция продления контракта автоматическая до 2027 года. Уверен, что игроки выполнят для этого необходимые условия. Но, конечно, мы в диалоге с игроками и их представителями.

Про предложения по Файзуллаеву этим летом

Официальной бумаги не было. Всё было на уровне представителей футболистов.

Сколько будет новичков в это трансферное окно? Думаю, что два-три максимум.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 22:11
Жираф большой, ему видней )))
Будь здрав Лоцман.
lotsman
lotsman
сегодня в 20:49
А чем Бистрович не устраивает нового тренера?
Гость
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